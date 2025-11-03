Kίμπερλι Γκίλφοϊλ: Δύσκολη αποστολή απέναντι σε πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα

Μετά τις λαμπερές εμφανίσεις και τα πάρτι του Σαββατοκύριακου, η ώρα της διπλωματίας έφτασε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Μία από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις που έχει μπροστά της είναι η συνεργασία με τον Αμερικανό ομόλογό της στην Τουρκία, ο οποίος παρουσιάζει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σαν «άγιο» και δικαιολογεί πλήρως τις επιλογές της Άγκυρας.

Η κυρία Γκίλφοϊλ, που χθες τράβηξε τα βλέμματα στην εμφάνισή της στο κέντρο όπου τραγουδά ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ξεκαθάρισε πως δεν θα απογοητεύσει ούτε την Ελλάδα ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένα γκλάμουρ Σαββατοκύριακο για τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα

Ένα σαββατοκύριακο γεμάτο λάμψη, δεξιώσεις και βραδινές εξόδους πέρασε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ λίγο μετά την άφιξή της στην Αθήνα.

Έφτασε λίγο πριν τις 21:45 στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε προς τιμήν της. Ευδιάθετη και χαμογελαστή, πόζαρε για αρκετή ώρα στους φωτογράφους.

Το συρτάκι της Γκιλφόιλ

Το κέφι άναψε γρήγορα, με τη νέα πρέσβη να χορεύει... συρτάκι.

«Σας υπόσχομαι ότι δεν θα σας απογοητεύσω»

Με φόντο τις ελληνική και αμερικανική σημαία, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είπε:

«Σας υπόσχομαι ότι δε θα σας απογοητεύσω. Δε θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες, δε θα ήθελα να απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με υποδέχθηκαν στις ζωές τους».

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία δεν βλέπει “Νεοοθωμανισμό”

Την ίδια ώρα στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρέσβης Τόμας Μπάρακ εμφανιζόταν να… αγιοποιεί την Τουρκία, απορρίπτοντας κάθε κατηγορία περί νεοοθωμανικής πολιτικής.

«Λέγεται ότι ο Ερντογάν θέλει να επαναφέρει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να καταλάβει το Ισραήλ. Κανένα από αυτά δεν ισχύει», δήλωσε.

Στο στόχαστρο ξανά ο Νίκος Δένδιας

Τα τουρκικά ΜΜΕ έσπευσαν να αξιοποιήσουν τις δηλώσεις, στοχοποιώντας για ακόμη μία φορά τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος έχει κατηγορήσει την Άγκυρα για νεοοθωμανική στρατηγική.

Ο Υπουργός Άμυνας Ν. Δένδιας με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ Τ. Γκίλφοϊλ

«Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι η Τουρκία ακολουθεί εξωτερική πολιτική βασισμένη σε νεοοθωμανική νοοτροπία», ανέφερε τουρκικός τηλεοπτικός σταθμός.

Το ιδιωτικό πάρτι προς τιμήν της Γκίλφοϊλ

Στο ιδιωτικό πάρτι, η νέα πρέσβης συνοδευόταν από τον 19χρονο γιο της. Παρευρέθηκαν περίπου 160 καλεσμένοι από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Η δύσκολη διπλωματική αποστολή και τα ελληνοτουρκικά

«Θα λατρέψετε αυτό το ταξίδι και όλα όσα μπορούμε να κάνουμε μαζί», ανέφερε η Γκίλφοϊλ.

Στο επίκεντρο της αποστολής της η συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ σε άμυνα και ενέργεια. Το μεγάλο ερώτημα: πώς θα συνεργαστεί με έναν πρέσβη που δικαιολογεί ακόμη και τις σχέσεις του Ερντογάν με τη Χαμάς.

Την ίδια ώρα ο Τ. Μπάρακ τόνιζε: «Η εκεχειρία στη Γάζα δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την Τουρκία».

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Μπάρακ με τον Ερντογάν

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αναγνωρίσει τέσσερις φορές τις ενέργειες του Ερντογάν» έχει δηλώσει



«Φαρμάκι» από τη Daily Mail

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της Daily Mail στην Ουάσιγκτον, οι χοροί και οι πανηγυρισμοί της Γκίλφοϊλ φαίνεται πως προκάλεσαν δυσφορία στον στενό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ.

