Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

Μετά την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια, η αγορά θα εκκινήσει την προετοιμασία για τις χειμερινές εκπτώσεις 2026 με την επίσημη έναρξή τους να αναμένεται τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου. Η φετινή εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει εξήντα ημέρες και θα ολοκληρωθεί στις 27 Φεβρουαρίου, προσφέροντας σημαντική οικονομική «ανάσα» στην αγορά.

Οι εκπτώσεις αποτελούν κάθε χρόνο ευκαιρία για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης, όπως ένδυση, υπόδηση και εποχικά προϊόντα, σε αισθητά χαμηλότερες τιμές. Η συμμετοχή στις εκπτώσεις είναι προαιρετική, αλλά τα καταστήματα που συμμετέχουν οφείλουν να τηρούν τους κανόνες διαφάνειας με βασικότερους την αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής σε κάθε προϊόν αλλά και την αποφυγή παραπλανητικών προσφορών ή ψευδών δηλώσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

