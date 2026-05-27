MasterChef 2026: Δύσκολο το Τεστ Δημιουργικότητας σε... πρωτόγονες συνθήκες

Χωρίς ρεύμα και με «nose to tail» δοκιμασία

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο MasterChef 2026, οι παίκτες συμμετέχουν σε Τεστ Δημιουργικότητας χωρίς ηλεκτρικές συσκευές, χρησιμοποιώντας μόνο γκάζι.
  • Το βασικό υλικό είναι το αρνί, με έμφαση στην αξιοποίηση ολόκληρου του ζώου (nose to tail).
  • Οι παίκτες επιλέγουν υλικά από καμπάνες, με τον φόβο να βρουν λιγότερο επιθυμητά κομμάτια όπως κεφάλια ή νεφρά.
  • Η διαδικασία περιλαμβάνει πέντε μονομαχίες, με κάθε παίκτη να έχει δικαίωμα σε ένα 'πάσο' για να αλλάξει υλικό.
  • Ο χρόνος μαγειρέματος είναι 60 λεπτά, με τους παίκτες να προσπαθούν να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους.

Με Τεστ Δημιουργικότητας συνεχίζεται η ανατρεπτική «πράσινη εβδομάδα» στο MasterChef 2026, που επικεντρώνεται στη διαχείριση πόρων.

Η κουβέντα ανάμεσα στους κριτές και τους παίκτες ξεκινάει χαλαρά, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να ρωτάει ποια είναι η πιο χρήσιμη συσκευή σε μια κουζίνα. Οι απαντήσεις ποικίλλουν από το ψυγείο και τον φούρνο μέχρι το μίξερ και το θερμαινόμενο μπλέντερ, με τον Ανδρέα να κάνει την έκπληξη πετώντας την ατάκα: «Ο μάγειρας. Μεγάλη συσκευή ο μάγειρας. Η αλήθεια είναι... όντως ο μάγειρας είναι το πιο σημαντικό εργαλείο».

Η ψυχρολουσία έρχεται αμέσως μετά, όταν ανακοινώνεται ότι σήμερα δε θα έχουν απολύτως τίποτα από αυτά στη διάθεσή τους. Οτιδήποτε μπαίνει στην πρίζα και λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμα και τα ψυγεία ή τα chiller, είναι εκτός λειτουργίας. Το μόνο που θα έχουν είναι τα μάτια που δουλεύουν με υγραέριο. «Εγκεφαλικό. Πάρα πάρα πολύ δύσκολη δοκιμασία για τελευταίο τεστ δημιουργικότητας», σχολιάζει έντρομος ο Νίκος, ενώ ο Μιχάλης ρωτάει με αγωνία αν θα έχουν τουλάχιστον γκάζι, για να εισπράξει την πειραγμένη απάντηση του σεφ: «Όλοι εκτός από εσένα Μιχάλη».

Το βασικό υλικό της ημέρας είναι το αρνί, και η φιλοσοφία της δοκιμασίας είναι το «nose to tail», δηλαδή η αξιοποίηση ολόκληρου του ζώου. Μπροστά στους παίκτες βρίσκονται έντεκα καμπάνες, καθεμία από τις οποίες κρύβει ένα διαφορετικό κομμάτι αρνιού. Η διαδικασία περιλαμβάνει πέντε μαγειρικές μονομαχίες σε ζευγάρια που διαμορφώνει ο Πάνος, ο νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας. Κάθε παίκτης που επιλέγει πρώτος έχει δικαίωμα για ένα «πάσο»· αν δεν του αρέσει το υλικό της πρώτης καμπάνας, μπορεί να ανοίξει μια δεύτερη, η οποία όμως είναι δεσμευτική. Ο φόβος για το τι κρύβεται κάτω από τα σκεύη είναι διάχυτος, με τους παίκτες να εύχονται να μην τους τύχει κανένα κεφάλι ή νεφρό.

Στο πρώτο ζευγάρι, ο Πέτρος ανοίγει την πρώτη καμπάνα και βρίσκει κότσι. Αποφασίζει να το αφήσει και να ρισκάρει με τη δεύτερη, η οποία του αποκαλύπτει τα παϊδάκια (καρέ), κάνοντάς τον να χαρεί ιδιαίτερα. Ο Νίκος, που ακολουθεί, επιλέγει να μη ρισκάρει και κρατάει το κότσι που άφησε ο Πέτρος, με τον κριτή να τον προειδοποιεί ότι δεν υπάρχει ρεύμα και τον Νίκο να απαντά με αυτοπεποίθηση: «Αφού έχουμε το γκάζι». Καθώς ο Πέτρος πηγαίνει στον πάγκο του, δέχεται και το σχετικό πείραγμα: «Πέτρο, δεν έχεις τα κότσια να το μαγειρέψεις;».

Στη συνέχεια, ο Ανδρέας έρχεται αντιμέτωπος με τον Χρήστο. Ο Ανδρέας χρησιμοποιεί το πάσο του αφήνοντας τα μπιπάνια και η τύχη τον ανταμείβει με τα γλυκάδια, ένα υλικό που ήθελε πολύ και είχε ήδη μια συνταγή στο μυαλό του. Ο Χρήστος αναγκάζεται να κρατήσει τα μπιπάνια για να αποφύγει τα χειρότερα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα βρω καμία ουρά από αρνί και κανένα κεφάλι και λέω άσε τώρα ποιος το μαγειρεύει στα 60 λεπτά».

Το επόμενο ζευγάρι είναι η Wasan κι ο Γιώργος. Η Wasan πετυχαίνει τη σέλα και, παρά το γεγονός ότι δεν τη γνωρίζει ως κομμάτι, προτιμά να την κρατήσει από τον φόβο μήπως η επόμενη καμπάνα κρύβει το κεφάλι. Ο Γιώργος ανοίγει τη δική του καμπάνα και πετυχαίνει τον λαιμό, τον οποίο αποδέχεται αμέσως χωρίς δεύτερη σκέψη.

Έπειτα, ο Σαμ μονομαχεί με τον Τάσο. Ο Σαμ επιλέγει μια μεγάλη καμπάνα, βρίσκει μπουτάκι και ενθουσιάζεται καθώς ήθελε να μαγειρέψει στη χύτρα. Ο Τάσος, από την άλλη, είναι ο πιο τυχερός της ημέρας αφού πετυχαίνει έτοιμο κιμά. Παρά το γεγονός ότι ο κριτής τον προκαλεί να ρισκάρει για κάτι πιο δημιουργικό, ο Τάσος προτιμά την ασφάλεια, με τον κριτή να τον αποκαλεί αστειευόμενος «ο βαρετούλης Τάσος».

Τέλος, ο Πάνος επιλέγει να μονομαχήσει με τον Μιχάλη. Ο Πάνος ανοίγει στοχευμένα μια καμπάνα πιστεύοντας ότι κρύβει το κεφάλι, αλλά τελικά βρίσκει γλώσσες, τις οποίες και κρατάει επειδή του αρέσουν. Ο Μιχάλης χρησιμοποιεί το πάσο του και στην τελευταία καμπάνα της κουζίνας βρίσκει τα φιλετάκια. Φεύγει απόλυτα ικανοποιημένος για τον πάγκο του, καθώς πρόκειται για ένα υλικό εύκολο στο ψήσιμο και στη διαχείριση, ιδανικό για τις συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα που επικρατούν.

Με τα υλικά να έχουν μοιραστεί και τον χρόνο να πιέζει, οι παίκτες έχουν πλέον 10 λεπτά στην αποθήκη τροφίμων και 60 λεπτά καθαρού μαγειρικού χρόνου για να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους με μοναδικό τους σύμμαχο το γκάζι.

