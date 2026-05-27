Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Δημήτρης Φιλιππίδης στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και οι δηλώσεις του για τον πατέρα του, Πέτρος Φιλιππίδης, σχολιάστηκαν το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Breakfast@Star, με την Ελένη Χατζίδου να κάνει μια ιδιαίτερα φορτισμένη τοποθέτηση.

Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε πως όταν άκουσε για πρώτη φορά τα λόγια του νεαρού ηθοποιού, ξαφνιάστηκε από τη σκληρότητα με την οποία μίλησε για τον πατέρα του. Ωστόσο, όπως είπε στη συνέχεια, προσπαθώντας να μπει στη θέση του, κατάλαβε πως πρόκειται για ένα παιδί που είδε ολόκληρη τη ζωή του να αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη.

«Όταν τον άκουσα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, ήταν “δες με πόσο σκληρά λόγια μιλάει για τον πατέρα του”. Φαντάζομαι ότι πολλοί θα περίμεναν κάτι διαφορετικό», ανέφερε αρχικά η Ελένη Χατζίδου.

Στη συνέχεια όμως εξήγησε πως πίσω από αυτά τα λόγια βλέπει έναν άνθρωπο που βίωσε μια πολύ δύσκολη εσωτερική σύγκρουση.

«Σκέφτηκα όμως ότι γκρεμίστηκε όλος ο κόσμος του. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το να γκρεμιστεί στα μάτια ενός παιδιού η εικόνα του πατέρα του…», είπε με εμφανή συγκίνηση.

Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκαν οι δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Φιλιππίδης στη συνέντευξή του, όπου μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα του αλλά και για όσα ένιωσε όταν ξέσπασε η υπόθεση που απασχόλησε έντονα τη δημοσιότητα.

Ο νεαρός ηθοποιός παραδέχτηκε πως η σχέση τους ήταν γεμάτη εντάσεις και συγκρούσεις.

«Ήταν πολύ συγκρουσιακή η σχέση μου με τον πατέρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως το πρώτο συναίσθημα που κυριάρχησε μέσα του όταν ήρθαν στο φως οι καταγγελίες ήταν ο φόβος και η αγωνία για το πώς θα αντιμετωπίζεται πλέον ο ίδιος από τον κόσμο.

«Στην αρχή νομίζω αυτό που τα κυρίευσε όλα, ήταν ο φόβος. Για το ότι θα είμαι ας πούμε… ο γιος αυτουνού που κατηγορείται ή… ο γιος του… τώρα καταλαβαίνεις τι θέλω να πω», είπε με ειλικρίνεια.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η φράση που χρησιμοποίησε για τον πατέρα του, λέγοντας πως όσα συνέβησαν ενδεχομένως να του έκαναν καλό σε προσωπικό επίπεδο.

«Το γεγονός ότι ταπεινώθηκε αυτός ο άνθρωπος, του κάνει πολύ καλό», ανέφερε ο Δημήτρης Φιλιππίδης.

Τα λόγια του προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις και έντονο σχολιασμό στα social media αλλά και στις ψυχαγωγικές εκπομπές, καθώς αρκετοί στάθηκαν στο πόσο δύσκολο είναι για ένα παιδί να διαχειριστεί δημόσια την πτώση και την αμφισβήτηση ενός γονέα.

Η Ελένη Χατζίδου, κλείνοντας την τοποθέτησή της, έδειξε να αντιμετωπίζει με κατανόηση τον νεαρό ηθοποιό, θεωρώντας πως πίσω από τις σκληρές κουβέντες υπάρχει ένας άνθρωπος που προσπαθεί ακόμη να διαχειριστεί μια βαθιά προσωπική πληγή.

