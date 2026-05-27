Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στις Σέρρες, όπου βρέθηκε νεκρό ένα δεκάχρονο αγοράκι μέσα σε αρδευτικό κανάλι.
Το κανάλι βρίσκεται δίπλα σε οικισμό Ρομά στην Ηράκλεια Σερρών. Κάτοικοι είπαν ότι είδαν νωρίτερα το παιδί να παίζει κοντά στο κανάλι.
Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική που ξεκίνησε αμέσως επιχείρηση ανάσυρσης του αγοριού. Το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.