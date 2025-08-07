Αιτωλικό: 4χρονος κατανάλωσε ηρεμιστικά χάπια

Ένα 4χρονο αγόρι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αγρινίου μετά από κατανάλωση ηρεμιστικών χαπιών.
Το παιδάκι ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του και κατάπιε τα χάπια βρισκόμενος στο σπίτι τους στο Αιτωλικό. Διακομίσθηκε έγκαιρα στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Η μητέρα του συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.