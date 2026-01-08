Πτώση της θερμοκρασίας & καταιγίδες - Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ανέμων

H πρόγνωση του καιρού για σήμερα από το Star, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Iσχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση αναμένονται σήμερα στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας και Λευκάδας), τη δυτική και νότια Πελοπόννησο καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταγίδες κυρίως στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βορειοδυτικά θα φτάσει τους 9 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς. Από τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά έως 8 με 9 μποφόρ, πρόσκαιρα στο ανατολικό Αιγαίο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση, γι' αυτό και απαγορεύτηκε ο απόπλους από τα λιμάνια προς Αιγαίο και Αργοσαρωνικό.

Απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων

Λόγω των ισχυρών ανέμων, προσωρινά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά προς τα νησιά των Κυκλάδων και του Αργοσαρωνικού. Εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια των πλοίων με προορισμό τα Δωδεκάνησα.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, απ’ όπου δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες.

Κλειστές παραμένουν επίσης οι πορθμειακές γραμμές:

Φανερωμένη Σαλαμίνας – Μέγαρα

Μέγαρα Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα

Κεραμωτή – Θάσος

Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα

Ρίο – Αντίρριο

και Κυλλήνη – Ζάκυνθος

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

ΕΜΥ: Αναλυτικά ο καιρός για σήμερα σε όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με βαθμιαία βελτίωση μετά το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν στα ορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως τις πρωινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και στη δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα σε χαμηλότερο υψόμετρο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως τις πρωινές ώρες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και πρόσκαιρα στην Ηπειρο σε χαμηλότερο υψόμετρο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και στο Ιόνιο 8 και τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 και στα νότια έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, στη νότια Πελοπόννησο πρόσκαιρα τοπικά ισχυρές τις πρωινές ώρες. Xιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 9/1/25

Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στα ηπειρωτικά.`

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 12 με 14 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.