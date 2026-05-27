Φτάσαμε αισίως στην τελευταία εβδομάδα κανονικής ροής του διαγωνισμού. Στο τέλος της θα γνωρίζουμε την τελική δεκάδα του MasterChef 10.

Το χθεσινό Mystery Box δυσκόλεψε ιδιαίτερα τον φετινό νικητή του Silver επάθλου. Ο Πέτρος αναδείχθηκε πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση και έτσι βρέθηκε από τα… ψηλά στα χαμηλά.

Στο αποψινό επεισόδιο, ο Ανδρέας αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον με τον αυθορμητισμό του. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση δίνει το sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star.

Στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ρώτησε τον Ανδρέα ποια είναι η αγαπημένη του ηλεκτρική συσκευή.

«Ο μάγειρας», απάντησε αρχικά και στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Ένα μαχαίρι», καθώς η πρώτη του απάντηση δεν φάνηκε να καλύπτει τους συνομιλητές του.

Λίγο αργότερα θυμήθηκε την ερώτηση και, πριν προλάβει να αλλάξει ξανά απάντηση, τον πρόφτασε ο Πάνος Ιωαννίδης λέγοντας: «Ένα ηλεκτρικό μαχαίρι».

Ο Ανδρέας κλέβει την παράσταση στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef 10

«Και να μην έχεις ηλεκτρισμό και τίποτα… Αν δεν έχεις μάγειρα, δεν βγαίνει πιάτο», επέμεινε ο Ανδρέας.

Στη συνέχεια, αιφνιδίασε τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ο οποίος θέλησε να μάθει ποιο είναι το αγαπημένο του κομμάτι από το αρνί.

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι από το αρνί;

Ανδρέας: Το κεφάλι του Πάνου.

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Το κεφάλι του Πάνου είναι το αγαπημένο σου κομμάτι από το αρνί;

Ανδρέας: Ναι, από χθες.

Τάσος: Τι είπες;

Πάνος Ιωαννίδης: Έτσι όπως ακούστηκε, είναι λίγο…

Τάσος: Πάνο, πρόσεχε το βράδυ στο σπίτι.

Ο 30χρονος μάγειρας, που ζει και εργάζεται στην Ελβετία, μπέρδεψε τα ελληνικά του, προκαλώντας «σεισμό» στο πλατό. Μιλώντας στις κάμερες, συνέχισε να λέει τα δικά του, δείχνοντας πως δεν καταλάβαινε τον λόγο για τον οποίο οι συμπαίκτες του είχαν λυθεί στα γέλια.

