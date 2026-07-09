O Tζανής από τη Σαντορίνη ήρθε στο Cash or Trash και έφερε πορσελάνινα σερβίτσια. Η οικοδέσποινα της εκπομπής του αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, ανέφερε πως η τσαγιέρα έχει κάτι το ιδιαίτερο.

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε τα πορσελάνινα σερβίτσια με το φύλλο χρυσού στα 240 ευρώ.

Η Άννα Μαρία Ρογδάκη ενθουσιάστηκε με τα πορσελάνινα σερβίτσια, και ανέφερε πως διαθέτει 80 ευρώ, όμως μετά ανέβασε την προσφορά της στα 150 ευρώ. Επειδή όμως ο Τζανής βρήκε χαμηλή την προσφορά η Ρογδάκη πρόσφερε στα τυφλά αναφέροντας πως θα της δώσει τα χρήματα που εκτίμησε ο Θάνος Λούδος.

Η Άννα Μαρία Ρογδάκη με τον Τζανή

Ο πωλητής ζήτησε 300 ευρώ όμως τελικά η Άννα Μαρία Ρογδάκη ανέφερε πως μπορεί να δώσει μόνο έως 220 ευρώ.

Τελικά υπήρχε συμφωνία;

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