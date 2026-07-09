Cash or Trash: Το αντικείμενο που έκανε τη Ρογδάκη να προσφέρει στα τυφλά

Αγόρασε κάποιος τελικά τα πορσελάνινα σερβίτσια;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τζανής από τη Σαντορίνη παρουσίασε πορσελάνινα σερβίτσια στην εκπομπή Cash or Trash.
  • Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε τα σερβίτσια στα 240 ευρώ.
  • Η Άννα Μαρία Ρογδάκη αρχικά προσέφερε 80 ευρώ, αλλά ανέβασε την προσφορά της στα 150 ευρώ.
  • Η Ρογδάκη προσέφερε τελικά στα τυφλά, ισχυριζόμενη ότι θα δώσει 240 ευρώ.
  • Ο Τζανής ζήτησε 300 ευρώ, αλλά η Ρογδάκη κατέληξε να προσφέρει 220 ευρώ.

O Tζανής από τη Σαντορίνη ήρθε στο Cash or Trash και έφερε πορσελάνινα σερβίτσια. Η οικοδέσποινα της εκπομπής του αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, ανέφερε πως η τσαγιέρα έχει κάτι το ιδιαίτερο.

Cash or Trash: Κατάφερε κάποιος να αγοράσει το αριστοκρατικό σερβίτσιο;

Cash or Trash: Το αντικείμενο που έκανε τη Ρογδάκη να προσφέρει στα τυφλά

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε τα πορσελάνινα σερβίτσια με το φύλλο χρυσού στα 240 ευρώ.

Cash or Trash: Το αντικείμενο που έκανε τη Ρογδάκη να προσφέρει στα τυφλά

Η Άννα Μαρία Ρογδάκη ενθουσιάστηκε με τα πορσελάνινα σερβίτσια, και ανέφερε πως διαθέτει 80 ευρώ, όμως μετά ανέβασε την προσφορά της στα 150 ευρώ. Επειδή όμως ο Τζανής βρήκε χαμηλή την προσφορά η Ρογδάκη πρόσφερε στα τυφλά αναφέροντας πως θα της δώσει τα χρήματα που εκτίμησε ο Θάνος Λούδος.

Η Άννα Μαρία Ρογδάκη με τον Τζανή

Η Άννα Μαρία Ρογδάκη με τον Τζανή

Ο πωλητής ζήτησε 300 ευρώ όμως τελικά η Άννα Μαρία Ρογδάκη ανέφερε πως μπορεί να δώσει μόνο έως 220 ευρώ.

Τελικά υπήρχε συμφωνία; 

Δείτε το Cash or Trash 

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CASH OR TRASH
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