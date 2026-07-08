GMTM: Η 19χρονη Μαρία που δούλευε σε λαϊκή συγκίνησε τους κριτές

Η Μαρία είχε δουλέψει ακόμα και στα χωράφια του μπαμπά της

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 19χρονη Μαρία Μιχαλοπούλου, που δούλευε σε λαϊκή, συγκίνησε τους κριτές στο GNTM.
  • Η Μαρία έχει εργαστεί σε έξι διαφορετικές δουλειές μέχρι τα 19 της, συμπεριλαμβανομένων των χωραφιών του πατέρα της.
  • Αποφάσισε να συμμετάσχει στο GNTM για να εμπνεύσει άλλα κορίτσια από λαϊκές οικογένειες.
  • Η κριτική επιτροπή του GNTM περιλαμβάνει τους Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Άγγελο Μπράτη, Λάκη Γαβαλά, Ζενεβιέβ Μαζαρί και Μπέττυ Μαγγίρα.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι και παρουσιάστρια και μέλος της κριτικής επιτροπής.

Το star.gr έκανε μία αναδρομή και γύρισε τον χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου του 2019, τότε που το GNTM επέστρεψε με τον 2ο κύκλο επεισοδίων. Ποιος δε θυμάται άλλωστε τη Μαρία Μιχαλοπούλου; Το κορίτσι που μπορεί να ήταν μόλις 19 ετών και δούλευε στη λαϊκή.

GNTM: «Καλέ τι κάνετε εδώ; Ξεκινάνε οι οντισιόν... ελάτε δίπλα!»

Η Μαρία μάλιστα μέχρι τα 19 της είχε κάνει όχι μία ούτε δύο αλλά έξι διαφορετικές δουλειές. Μάλιστα είχε δουλέψει και στα χωράφια του πατέρα της.

Μαρία Μιχαλοπούλου

Μαρία Μιχαλοπούλου

«Aποφάσισα να έρθω στο GNTM επειδή είμαι από λαϊκή οικογένεια, χαμηλού εισοδήματος. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό, ήρθα επειδή θέλω να δείξω και στα άλλα κορίτσια πως δεν υπάρχει πρόβλημα αν είναι από χωριό ή αν οι γονείς τους δουλεύουν σε ψαροταβέρνα, ή αν ο πατέρας τους είναι σκουπιδιάρης» δήλωσε η Μαρία. 

Η Μαρία δούλευε στη λαϊκή
Η Μαρία δούλευε στη λαϊκή

H Mαρία δούλευε στη λαϊκή

H Mαρία στη λαϊκή 

Η Μαρία Μιχαλοπούλου με μαγιό

Η Μαρία Μιχαλοπούλου με μαγιό

H Hλιάνα Παπαγεωργίου, Δημήτρης Σκουλός ,ο Άγγελος Μπράτης, όταν είδαν την πασαρέλα της  Μαρίας με μαγιό, ενθουσιάστηκαν και έτσι η Μαρία πέρασε την audition και μπήκε μέσα στο σπίτι του GNTM.

GMTM: Η 19χρονη Μαρία που δούλευε σε λαϊκή συγκίνησε τους κριτές

 

Στον νέο κύκλο του GNTM, μια δυνατή ομάδα ανθρώπων από τον χώρο της μόδας, της τηλεόρασης και της δημιουργίας αναλαμβάνει να καθοδηγήσει και να αξιολογήσει τη νέα γενιά models. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα έχει διπλό ρόλο, και παρουσιάστρια και μέλος της κριτικής επιτροπής. Στην κριτική επιτροπή του GNTM επιστρέφει ο Άγγελος Μπράτης,  με την υψηλή αισθητική και τη συνέπεια που τον χαρακτηρίζουν,

o Λάκης Γαβαλάς, φέρνοντας τη δική του ξεχωριστή αισθητική και μια πολυετή διαδρομή στον χώρο της μόδας, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει στον ρόλο της Creative Director ενώ στην παρέα προστίθεται φέτος η Μπέττυ Μαγγίρα, φέρνοντας τη δική της ξεχωριστή ενέργεια στην κριτική επιτροπή.

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο του GNTM 

 


 

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