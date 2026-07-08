Σύνοδος ΝΑΤO: Το σύντομο τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν

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Η σύντομη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης είχε σύντομο τετ α τετ με τον Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
  • Η Τουρκία υποδέχθηκε άψογα την ελληνική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.
  • Ο Ερντογάν υπέγραψε αμυντική συμφωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, που δείχνει δέσμευση στην άμυνα.
  • Ο Τούρκος πρόεδρος είχε επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες, ζητώντας προμήθεια πυραύλων.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ και υποστήριξε την Ουκρανία με 70 δις.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ένα σύντομο τετ α τετ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος είχε συναντήσεις με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες και υπέγραψε αμυντική συμφωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ. 

Μητσοτάκης: Έθεσε θέμα casus belli στην Άγκυρα και το ΝΑΤΟ

Η απεσταλμένη  του Star στην Άγκυρα Μαρία Ψαρά, μετέδωσε λεπτομέρειες και παρασκήνιο από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο  κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.   

Όπως επισήμανε,  κατά την υποδοχή των ηγετών ο Πρωθυπουργός είχε ένα σύντομο τετ α τετ με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρούτε και τον Ερντογάν, στο οποίο φέρεται ευχαρίστησε τον Τούρκο Πρόεδρο για τη φιλοξενία και την άψογη διοργάνωση. 

Η υποδοχή του ζεύγους Μητσοτάκη από το ζεύγος Ερντογάν στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ

Η υποδοχή του ζεύγους Μητσοτάκη από το ζεύγος Ερντογάν στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ

Πηγές από την κυβέρνηση έλεγαν ότι η Τουρκία ως  οικοδέσποινα χώρα ήταν άψογη με την ελληνική αντιπροσωπεία, όπως και η Ελλάδα είναι μαζί τους κάθε φορά που έρχονται στην Αθήνα. Όσο για το οθωμανικό εμβατήριο που ακούστηκε χθες πριν το δείπνο, διευκρινίζουν ότι αυτό ακουγόταν σε όλες τις αφίξεις ηγετών. 

Οι Έλληνες πιλότοι ξεκινούν εκπαίδευση στα F- 35

Όσο για τo ενδεχόμενο να δοθούν κάποια στιγμή τα F- 35 στην Τουρκία, η Ελλάδα αντιμετωπίζει το ζήτημα ψύχραιμα έχοντας μεγάλο προβάδισμα αφού οι Έλληνες πιλότοι ήδη ξεκινούν εκπαίδευση στα σύγχρονα μαχητικά.

Τραμπ στον Ερντογάν για τα F-35: Θα το σκεφθούμε

Αμυντική συμφωνία με τον Στάρμερ υπέγραψε ο Ερντογάν

Πάντως ο Τούρκος πρόεδρος υπέγραψε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μια σημαντική αμυντική συμφωνία, ενώ είχε κατ' ιδίαν επαφές με πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες.

Στην  αμυντική συμφωνία Τουρκίας – Μεγάλης Βρετανίας οι δύο πλευρές λένε ότι δείχνει τη μεταξύ τους δέσμευση στην άμυνα - μια φράση που παραπέμπει σε έναν τύπο αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής αλλά το κείμενο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. 

Η υπογραφή αμυντικής συμφωνίας ανάμεσε σε Τουρκία και Μεγάλη Βρετανία

Η υπογραφή αμυντικής συμφωνίας ανάμεσε σε Τουρκία και Μεγάλη Βρετανία 

Συναντήσεις Ερντογλαν με Μερτς, Μακρόν και Μελόνι

Ο Τούρκος πρόεδρος συνάντησε Μακρόν, Μελόνι και Μέρτς, με την Τουρκία να θέλει να προμηθευτεί πυραύλους σαν αυτούς που έχουν τα Rafale.

Τι είπε ο Τραμπ πίσω από τις κλειστές πόρτες  

Η Μ. Ψαρά μετέδωσε επίσης πληροφορίες και για το τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στην διάρκεια της Συνόδου πίσω από τις κλειστές πόρτες. Όπως τόνισε, πάρα τους πολύ υψηλούς τόνους κατά των ευρωπαϊκών κρατών στις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ, το κλίμα ήταν καλύτερο εντός της συνόδου.

Τραμπ από Άγκυρα: Θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν σήμερα το βράδυ!

Ο προεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι δε σκοπεύει να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, κάλεσε τους συμμάχους να προτιμούν αμερικανικά προϊόντα και όλοι μαζί συμφώνησαν να στηρίξουν με 70 δις. την Ουκρανία

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