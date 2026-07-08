Το χρονικό της καταδίωξης και του σοβαρού τραυματισμού του 20χρονου από πυρά αστυνομικών /Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

«Μάχη» για τη ζωή του στη ΜΕΘ δίνει ο 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών, μετά από καταδίωξη στο Άργος.

Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε εξέλιξη εισαγγελική και πειθαρχική έρευνα, με τις Αρχές να εξετάζουν υπό ποιες ακριβώς συνθήκες έγινε η χρήση των υπηρεσιακών όπλων. Εξοστρακισμός ή ευθεία βολή; Oι απαντήσεις θα δοθούν από την βαλλιστική και ιατροδικαστική εξέταση.

Το Star εξασφάλισε και αποκαλύπτει τα πρώτα λόγια που είπαν οι δύο συλληφθέντες αστυνομικοί στους συναδέλφους τους.

«Όταν τον καταδιώκαμε πεζοί, για να αντιληφθεί ότι τον ακολουθούμε, καθώς σε κάποια σημεία δεν είχαμε οπτική επαφή μαζί του, διενεργήσαμε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς προκειμένου να παραδοθεί. Προφανώς και δε θέλαμε να τον τραυματίσουμε», φέρεται να είπαν.

Δεν ήθελαν να τον τραυματίσουν, όμως ο 20χρονος χαροπαλεύει στη ΜΕΘ, έχοντας δύο τραύματα στο κεφάλι. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Θριάσιο και στη συνέχεια στο ΚΑΤ.

Οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ναυπλίου, όπου τους απαγγέλθηκαν βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Οι δυο συλληφθέντες ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με τους συνηγόρους τους ισχυρίζονται πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό και δε στόχευαν τον νεαρό.

Oι απαντήσεις για το εάν οι αστυνομικοί πυροβόλισαν σε ευθεία βολή ή ήταν εξοστρακισμός θα δοθούν από την βαλλιστική και ιατροδικαστική εξέταση.

Ο 20χρονος που δέχθηκε τα πυρά των δύο αστυνομικών είναι εγκεφαλικά νεκρός και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στην Εντατική του ΚΑΤ.

Ασθενοφόρα και περιπολικά έφτασαν στο σημείο που βρισκόταν αιμόφυρτος ο 20χρονος, όπως φαίνεται στα πλάνα που εξασφάλισε για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Γιώργος Βότσκαρης

Το χρονικό της καταδίωξης και των πυροβολισμών στο Άργος

Όλα ξεκίνησαν μετά από καταδίωξη λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα. Άνδρες της ΟΠΚΕ έκαναν σήμα στον 20χρονο οδηγό του μαύρου αυτοκινήτου να σταματήσει για έλεγχο. Όμως ο νεαρός ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και επιχείρησε να εμβολίσει τους αστυνομικούς και τα περιπολικά.

Για πάνω από μισή ώρα τον καταδίωκαν διασχίζοντας τέσσερα χωριά και την πόλη του Άργους, παραβιάζοντας κόκκινα, οδηγώντας ακόμη και σε δρόμους ανάποδα.

Στη συνέχεια σε δρόμο έξω από πάρκινγκ σουπερμάρκετ ο 20χρονος εγκατέλειψε το όχημα, σκαρφάλωσε μια μάντρα και στη συνέχεια πέρασε στο άλλο οικόπεδο, σκαρφάλωσε τα κάγκελα και κατέληξε σε ένα παλιό εργοστάσιο.

Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων τουλάχιστον τέσσερις φορές, αφού τέσσερις βολίδες είναι αποτυπωμένες στον τοίχο, όπως κατέγραψε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος.

Τα πυρά των αστυνομικών βρήκαν τον 20χρονο, ο οποίος έχει πυροβοληθεί δύο φορές στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

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