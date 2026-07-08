Πρόσκαιρη επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ της Τετάρτης, καθώς η ατμοσφαιρική αστάθεια ενισχύεται και φέρνει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι μετεωρολόγοι Σάκης Αρναούτογλου και Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιούν για την αλλαγή του καιρού, η οποία θα είναι παροδική. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν, διατηρώντας το καλοκαιρινό προφίλ του καιρού.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, οι πρώτες νεφώσεις θα εμφανιστούν στη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας και στις Σποράδες. Σταδιακά, η αστάθεια θα κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και την Αττική.

Μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης δεν αποκλείεται να σημειωθούν κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν τοπικά μεγάλη ένταση.

Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Η πρόγνωση Μαρουσάκη για την πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού

Από την πλευρά του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού την Πέμπτη, με βροχές και τοπικές καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρει, οι βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ στα βορειοανατολικά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα ξεκινήσει γενικά ήπιος, ωστόσο από αργά το απόγευμα η αστάθεια θα ενταθεί και θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Καιρός: Πού θα σημειωθούν υψηλές θερμοκρασίες

Παρά την αλλαγή του καιρού, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, στα κεντρικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, στα νότια θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα διαμορφωθούν στους 29 με 30 βαθμούς, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά αναμένονται έως 32 βαθμοί Κελσίου.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εκτιμά ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 32 έως 34 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διάσπαρτες βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες έως και τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης. Στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, ενώ οι βόρειοι άνεμοι, που αρχικά θα είναι τοπικά ισχυροί, θα εξασθενήσουν σταδιακά. Ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Βελτίωση από την Παρασκευή – Πώς θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Από την Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας, χωρίς όμως η αστάθεια να υποχωρήσει εντελώς. Τοπικές μπόρες ενδέχεται να εκδηλωθούν εκ νέου στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με τις περισσότερες περιοχές να επιστρέφουν σε καλοκαιρινό σκηνικό.