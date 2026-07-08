Οι καλοκαιρινές τάσεις στα νύχια που επιλέγω για το επόμενο μανικούρ μου

Τα κοντά νύχια μπορούν να είναι πιο κομψά από ποτέ, αυτήν την εποχή

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Η θάλασσα εξακολουθεί να εμπνέει τα μεγαλύτερα nail trends του καλοκαιριού

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Το καλοκαίρι όλοι έχουμε ανάγκη από ανανέωση. Ανανέωση στην γκαρνταρόμπας μας, ανανέωση στο beauty νεσεσέρ μας και φυσικά ανανέωση στο μανικιούρ. Αν μέχρι τώρα τα πολύ μακριά νύχια είχαν τον πρώτο ρόλο, το φετινό καλοκαίρι βλέπουμε τα υπερβολικά μήκη να υποχωρούν και τη θέση τους να παίρνουν ατ πιο κοντά, περιποιημένα νύχια που συνδυάζουν κομψότητα, πρακτικότητα και σύγχρονη αισθητική.

Είσαι καλεσμένη σε γάμο και δεν ξέρεις τι μανικιούρ να επιλέξεις;

Με τις μετακινήσεις στις διακοπές, τις βουτιές στη θάλασσα, τα ταξίδια, την άμμο και τις ατελείωτες ώρες κάτω από τον ήλιο τα πολύ μακριά νύχια αποδεικνύεται πως δεν είναι και τόσο πρακτικά, ενώ τα κοντά μήκη επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο.

nails

Από διακριτικές chrome λεπτομέρειες μέχρι τρισδιάστατα στοιχεία και nail art εμπνευσμένο από τη θάλασσα, οι φετινές τάσεις ισορροπούν ανάμεσα στον μινιμαλισμό και την παιχνιδιάρικη διάθεση. Αυτά είναι τα σχέδια που ξεχώρισα και θα δεις παντού τους επόμενους μήνες.

Mix & Match

nails

Πουά, ρίγες και χαρούμενα χρώματα συνδυάζονται χωρίς κανόνες, δημιουργώντας μικρά έργα τέχνης διαφορετικά σε κάθε νύχι που αποπνέουν χαρά και ενέργεια και μας βάζουν σε mood διακοπών.

Λάμψη χρυσού

nails

Το κλασικό γαλλικό αποκτά μια πιο... πολύτιμη εκδοχή. Τη θέση του λευκού παίρνει μια luxury χρυσή γραμμή που θα χαρίσει λάμψη και πολυτέλεια στο καλοκαιρινοό σου look.

Δείτε όλες τις φετιές τάσεις του καλοκαιρινού μανικιούρ, στο Allyou.gr

Συντάκτης Άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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