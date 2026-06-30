Πώς να καθαρίζεις τα πινέλα του μακιγιάζ σου σαν επαγγελματίας

Ο σωστός καθαρισμός των εργαλείων μακιγιάζ προστατεύει την επιδερμίδα σου

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Ένα ποιοτικό πινέλο μπορεί να σε συνοδεύει για χρόνια, αρκεί να συντηρείται σωστά

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Μπορεί να επενδύεις στην πιο εξελιγμένη βάση, στο ιδανικό concealer ή στο νέο viral blush, όμως αν τα πινέλα σου δεν είναι καθαρά, το αποτέλεσμα δεν θα είναι ποτέ πραγματικά άψογο. Το μακιγιάζ ξεκινά από τα σωστά εργαλεία. Όσο ποιοτικά κι αν είναι τα καλλυντικά που χρησιμοποιείς, τα πινέλα και τα σφουγγαράκια λειτουργούν σαν "καμβάς" για κάθε εφαρμογή.

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Με τον χρόνο, όμως, συσσωρεύουν υπολείμματα foundation, πούδρας, σμήγματος, νεκρών κυττάρων και βακτηρίων, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για μικροοργανισμούς που μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς, ατέλειες και ανεπιθύμητα breakouts.

Παράλληλα, τα βρώμικα πινέλα δυσκολεύουν την εφαρμογή του μακιγιάζ. Οι τρίχες βαραίνουν από τα υπολείμματα προϊόντων, χάνουν την ελαστικότητά τους και δεν «δουλεύουν» σωστά τις υφές. Το αποτέλεσμα είναι ανομοιόμορφο blending, γραμμές και λιγότερο φυσικό φινίρισμα.

makeup brush

Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να διατηρήσεις τα εργαλεία σου σε άριστη κατάσταση. Ένας σωστός καθαρισμός σε τακτική βάση αρκεί για να διατηρήσεις τόσο την ποιότητά τους όσο και την υγεία της επιδερμίδας σου.

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζεις τα πινέλα σου;

makeup brish

Όταν μιλάμε για πινέλα που χρησιμοποιούνται με υγρά ή κρεμώδη προϊόντα, ιδανικά, πρέπει να καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση. Επειδή αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, ένας σχολαστικός καθαρισμός μία φορά την εβδομάδα θεωρείται απαραίτητος αν τα χρησιμοποιείς καθημερινά. Σε κάθε περίπτωση, μην αφήνεις να περάσουν περισσότερες από δύο εβδομάδες χωρίς βαθύ καθαρισμό, αν βάφεσαι κάθε μέρα.

Τα makeup sponges απαιτούν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς η πορώδης υφή τους ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων. Ιδανικά, πρέπει να πλένονται μετά από κάθε εφαρμογή και να αντικαθίστανται περίπου κάθε τρεις μήνες.

Πώς να καθαρίσεις σωστά τα πινέλα μακιγιάζ;

Διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες, στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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