Είναι η στιγμή να βγάλεις προς τα έξω, την πραγματική καλοκαιρινή διάθεση

Ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού είναι εδώ και για πολλούς, είναι και ο μήνας των διακοπών.

Λίγο πριν ετοιμάσεις τη βαλίτσα σου για τις φετινές σου διακοπές, μπορείς να ρίξεις μία ματιά στα it-girls του εξωτερικού και να εμπνευστείς για τα καλοκαιρινά σου looks.

Είναι η στιγμή να φορέσεις όλα εκείνα τα κομμάτια που αποπνέουν πραγματική καλοκαιρινή διάθεση όπως σετ ή ψάθινα αξεσουάρ.

Δείτε τα looks:

Μίνι φόρεμα με ρίγες

Το striped dress αποτελεί μία από τις πιο πολυφορεμένες τάσεις της σεζόν. Φόρεσέ το από το πρωί στην παραλία σαν beachwear αλλά και αργότερα, για το απογευματινό σου ποτό πλάι στη θάλασσα.

Λευκό σετ

Θα αναδείξει μοναδικά το μαύρισμά σου ενώ θα σε βγάλει από τη δύσκολη θέση του να ψάχνεις να συνδυάσεις δύο ξεχωριστά κομμάτια μεταξύ τους. Τα σετ σου εξασφαλίζουν μία αβίαστα κομψή εμφάνιση από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Τα αξεσουάρ που θα αναβαθμίσουν κάθε σου εμφάνιση

Το καλοκαίρι η φιλοσοφία είναι ''less is more'', επιλέγοντας λίγα αλλά έξυπνα κομμάτια που θα δώσουν χαρακτήρα στα looks σου. Έτσι, τα αξεσουάρ έρχονται να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο προσθέτοντας νότες κομψότητας στις εμφανίσεις.

Πόνταρε σε ψάθινα καπέλα και μεγάλες, εύχρηστες τσάντες ενώ για κοσμήματα, μπορείς να διαλέξεις chunky βραχιόλια και statement κολιέ για τον λαιμό.

Πηγή άρθρου: MyLife.com.cy