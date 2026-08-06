Welcome August: 3 μοδάτα looks για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού

Τα outfits που θα φορέσεις πιο πολύ αυτή την εποχή για να ξεχωρίσεις

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Είναι η στιγμή να βγάλεις προς τα έξω, την πραγματική καλοκαιρινή διάθεση

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Ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού είναι εδώ και για πολλούς, είναι και ο μήνας των διακοπών.

Welcome August: 3 μοδάτα looks για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού

Λίγο πριν ετοιμάσεις τη βαλίτσα σου για τις φετινές σου διακοπές, μπορείς να ρίξεις μία ματιά στα it-girls του εξωτερικού και να εμπνευστείς για τα καλοκαιρινά σου looks.

Φέτος το καλοκαίρι, αυτά είναι τα απόλυτα «must-have» παντελόνια

Είναι η στιγμή να φορέσεις όλα εκείνα τα κομμάτια που αποπνέουν πραγματική καλοκαιρινή διάθεση όπως σετ ή ψάθινα αξεσουάρ.

Δείτε τα looks:

Μίνι φόρεμα με ρίγες

Το striped dress αποτελεί μία από τις πιο πολυφορεμένες τάσεις της σεζόν. Φόρεσέ το από το πρωί στην παραλία σαν beachwear αλλά και αργότερα, για το απογευματινό σου ποτό πλάι στη θάλασσα.

Λευκό σετ

Welcome August: 3 μοδάτα looks για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού

Θα αναδείξει μοναδικά το μαύρισμά σου ενώ θα σε βγάλει από τη δύσκολη θέση του να ψάχνεις να συνδυάσεις δύο ξεχωριστά κομμάτια μεταξύ τους. Τα σετ σου εξασφαλίζουν μία αβίαστα κομψή εμφάνιση από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Τα αξεσουάρ που θα αναβαθμίσουν κάθε σου εμφάνιση

Το καλοκαίρι η φιλοσοφία είναι ''less is more'', επιλέγοντας λίγα αλλά έξυπνα κομμάτια που θα δώσουν χαρακτήρα στα looks σου. Έτσι, τα αξεσουάρ έρχονται να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο προσθέτοντας νότες κομψότητας στις εμφανίσεις.

Πόνταρε σε ψάθινα καπέλα και μεγάλες, εύχρηστες τσάντες ενώ για κοσμήματα, μπορείς να διαλέξεις chunky βραχιόλια και statement κολιέ για τον λαιμό.

Πηγή άρθρου: MyLife.com.cy

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