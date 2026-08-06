Μάλια: Βούτηξε για να σώσει τη φίλη της και πνίγηκε μπροστά στα παιδιά της

Πώς έγινε οι τραγωδία - Οι κραυγές των παιδιών της κινητοποίησαν τις αρχές

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Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων στην Κρήτη. Μία 40χρονη Ολλανδή τουρίστρια έχασε τη ζωή της στην προσπάθειά της να βοηθήσει τη φίλη της που κινδύνευε μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το neakriti.gr και το cretalive.gr, οι δύο γυναίκες είχαν νοικιάσει ένα μικρό σκάφος 30 ίππων και είχαν βγει για βαρκάδα μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά τους. 

Η μία από τις δύο γυναίκες, υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, βρέθηκε στη θάλασσα. Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν έπεσε από το σκάφος ή αν είχε αποφασίσει να κολυμπήσει. Κάποια στιγμή, όμως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και άρχισε να δυσκολεύεται μέσα στο νερό.

Η παραλία, όπου σημειώθηκε η τραγωδία στα Μάλια - neakriti.gr

Η παραλία, όπου σημειώθηκε η τραγωδία στα Μάλια - neakriti.gr

Η φίλη της, βλέποντας ότι η κατάσταση ήταν κρίσιμη, προσπάθησε να τη βοηθήσει. Αντί να χρησιμοποιήσει κάποιο σωσίβιο ή άλλο μέσο επίπλευσης, έπεσε και η ίδια στη θάλασσα για να την προσεγγίσει.

Η προσπάθειά της, όμως, είχε τραγική κατάληξη. Η γυναίκα που αρχικά αντιμετώπιζε πρόβλημα κατάφερε τελικά να σωθεί, όμως η 40χρονη μητέρα που βούτηξε για να τη σώσει δεν τα κατάφερε.

Μάλια: Οι κραυγές των παιδιών κινητοποίησαν τους ανθρώπους στην περιοχή

Οι συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών, τα οποία παρέμεναν πάνω στο νοικιασμένο σκάφος και παρακολουθούσαν τις δύο γυναίκες να παλεύουν μέσα στο νερό.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που επικαλείται το cretalive.gr, τα παιδιά, ηλικίας από 4 - 5 ετών έως 15 ετών, βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ και άρχισαν να καλούν απεγνωσμένα σε βοήθεια, κουνώντας τα χέρια τους προς τα παραπλέοντα σκάφη.

Οι φωνές τους κινητοποίησαν ανθρώπους που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν άτομα με jet ski από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων, προκειμένου να βοηθήσουν τις δύο γυναίκες.

Οι πρώτοι διασώστες αντίκρισαν την άτυχη μητέρα χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η φίλη της την κρατούσε στην αγκαλιά της. Η 40χρονη μεταφέρθηκε στην ακτή, όμως παρά την άμεση κινητοποίηση και την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή.

Η νεκροψία - νεκροτομή αναμένεται να δείξει αν ο θάνατός της προήλθε από πνιγμό ή από κάποιο παθολογικό πρόβλημα που ενδεχομένως προκάλεσε το περιστατικό.

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