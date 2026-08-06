Τι είναι το «πολωμένο μελτέμι», που τροφοδότησε τις φωτιές σε Αττικοβοιωτία

Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.08.26 , 10:33 Μάλια: Βούτηξε για να σώσει τη φίλη της και πνίγηκε μπροστά στα παιδιά της
06.08.26 , 10:06 Η Δανάη Παππά κάνει διακοπές στην Εύβοια, χωρίς κανένα... «πρέπει»!
06.08.26 , 10:00 Eύκολη νηστίσιμη συνταγή για γαριδομακαρονάδα με λευκή σάλτσα
06.08.26 , 09:56 Η Ελένη Μενεγάκη στο Φισκάρδο! Το look και η βεντάλια που δεν αποχωρίστηκε
06.08.26 , 09:17 Λιάγκας - Αντωνά: Φωτογραφίες από τις glam διακοπές τους στη Μύκονο
06.08.26 , 09:13 Σάκης Ρουβάς: Άφησε τη σκηνή και φόρεσε στολή μελισσοκόμου στην Κύθνο
06.08.26 , 09:09 Nissan Qashqai  e-POWER: Ρεκόρ Guinness για την αυτονομία του
06.08.26 , 09:07 Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Τα πρώτα μου γενέθλια που δεν θα με πάρεις τηλέφωνο»
06.08.26 , 09:03 Μαρία Κάλλας: Όταν η ντίβα της όπερας μίλησε σπαστά ελληνικά στο ραδιόφωνο
06.08.26 , 08:58 Τι είναι το «πολωμένο μελτέμι», που τροφοδότησε τις φωτιές σε Αττικοβοιωτία
06.08.26 , 08:35 Μυστράς: «Δεν ήταν οικονομικός ο λόγος που κράτησε τον νεκρό πατέρα του»
06.08.26 , 08:17 Κατερίνα Καινούργιου: «Γίναμε 4 μηνών» – Η ανάρτηση για τη μικρή Ξένια
06.08.26 , 07:51 Κυψέλη: Ληστεία ή ερωτική απόρριψη εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ για τη δολοφονία
06.08.26 , 07:50 Θεοδωρίδου: «Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου» – Το βίντεο που έγινε viral
06.08.26 , 07:29 Φωτιά τώρα στη Σητεία - Ήχησε το 112
Λιάγκας - Αντωνά: Φωτογραφίες από τις glam διακοπές τους στη Μύκονο
Άριελ Κωνσταντινίδη: «Αντιμετωπίζουν τον Γιάννη Παπαμιχαήλ ως "Γιαννάκη"»
Σαμοθράκη: «Μαμά νόμιζες ότι δε θα σε ξαναδώ;» -Τα πρώτα λόγια του 22χρονου
Κατερίνα Καινούργιου: «Γίναμε 4 μηνών» – Η ανάρτηση για τη μικρή Ξένια
e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
Η Ελένη Μενεγάκη στο Φισκάρδο! Το look και η βεντάλια που δεν αποχωρίστηκε
Viva l'amore! Επώνυμες Ελληνίδες που ερωτεύθηκαν Ιταλούς
Αλεξάνδρα Νίκα: Η... χρυσή ώρα στο σκάφος με την καλύτερη παρέα!
Σύγκρουση ελικοπτέρων: Αυτός είναι ο Έλληνας χειριστής που σκοτώθηκε
Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Γρηγόρη Μόργκαν: «Oνειρευόμουν έναν άντρα σαν εσένα»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απαντήσεις για τις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών σε Αττική και Βοιωτία έδωσε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, εξηγώντας το φαινόμενο του λεγόμενου «πολωμένου μελτεμιού», το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην ταχεία εξάπλωση της μεγάλης πυρκαγιάς που κατέκαψε περισσότερα από 100.000 στρέμματα.

Τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών - Έφτασαν τα 150 χλμ./ώρα

Όπως εξηγεί σε ανάρτησή του τα μελτέμια είναι οι επίμονοι βόρειοι άνεμοι του Αιγαίου. Όταν όμως αυτού του είδους οι άνεμοι αλλάξουν τη συνηθισμένη μορφή τους, τότε αποκτούν τα χαρακτηριστικά του φαινομένου που περιγράφεται ως «πολωμένο μελτέμι».

Πρόκειται για περιπτώσεις που η ατμοσφαιρική κυκλοφορία οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι βόρειοι άνεμοι γίνονται ισχυρότεροι, βαθύτεροι στην τροπόσφαιρα και κυρίως ακόμα πιο επίμονοι. Αυτό ακριβώς παρατηρήθηκε και στις φωτιές σε Αττική και Βοιωτία, τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου.

Πόσο καιρό παίρνει σε ένα δάσος να πρασινίσει ξανά μετά από πυρκαγιά

Οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν μάλιστα τα 72 χλμ την ώρα με αποτέλεσμα το επεισόδιο να είναι ένα από τα ισχυρότερα που έχει δει η χώρα μας, τα τελευταία 50 χρόνια.

Αυτό που έκανε ακόμα πιο επικίνδυνο το φαινόμενο, πέρα από την ένταση των ανέμων ήταν και η διάρκεια του. Οι ενισχυμένοι άνεμοι διατηρήθηκαν για συνεχόμενες ημέρες επηρεάζοντας καταλυτικά τις θερμοκρασίες στην ανατολική χώρα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Το πολωμένο μελτέμι: Ο αόρατος ρυθμιστής του ελληνικού καλοκαιριού. Όλοι γνωρίζουμε τα μελτέμια ως τους επίμονους βόρειους ανέμους του Αιγαίου. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα επεισόδια που ξεπερνούν τη συνηθισμένη τους μορφή και αποκτούν χαρακτηριστικά που η ελληνική μετεωρολογική βιβλιογραφία, ήδη από την εργασία του Κωνσταντακόπουλου (1959), περιγράφει ως πολωμένο μελτέμι. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου η ατμοσφαιρική κυκλοφορία οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι βόρειοι άνεμοι να γίνονται ισχυρότεροι, βαθύτεροι στην τροπόσφαιρα και κυρίως πολύ πιο επίμονοι.

Καιρός: 40αρια το Σαββατοκύριακο και σε Red Code η Αττική

Η ανάλυση των δεδομένων ERA5 δείχνει ότι το επεισόδιο των τελευταίων ημερών του Ιουλίου 2026 ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν τα 72 km/h, κατατάσσοντας το επεισόδιο ανάμεσα στα ισχυρότερα των τελευταίων σχεδόν πέντε δεκαετιών. Ακόμη σημαντικότερη όμως από τη μέγιστη ένταση ήταν η διάρκειά του, καθώς οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι διατηρήθηκαν για αρκετές συνεχόμενες ημέρες, επηρεάζοντας ουσιαστικά το θερμοκρασιακό καθεστώς της ανατολικής Ελλάδας.

Το πολωμένο μελτέμι δεν αποτελεί μόνο ένα ενδιαφέρον μετεωρολογικό φαινόμενο. Λειτουργεί ως ένας φυσικός μηχανισμός δροσισμού, περιορίζοντας τις ακραίες θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει σημαντικά τις δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα και τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών. Η κατανόηση και η έγκαιρη αναγνώρισή του αποτελεί πολύτιμο εργαλείο τόσο για τη μετεωρολογική πρόγνωση όσο και για την πολιτική προστασία και τις θαλάσσιες δραστηριότητες».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΜΕΛΤΕΜΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΛΥΔΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάλια: 40χρονη Μητέρα Πνίγηκε Για Να Σώσει Τη Φίλη Της
Ελλαδα
Μάλια: Βούτηξε για να σώσει τη φίλη της και πνίγηκε μπροστά στα παιδιά της
Μυστράς: Είχε Eξαπατήσει Kαι Tην Aδελφή Tου O 55χρονος
Ελλαδα
Μυστράς: «Δεν ήταν οικονομικός ο λόγος που κράτησε τον νεκρό πατέρα του»
Δολοφονία Βρετανίδας Στην Κυψέλη: Τα Δύο Σενάρια Της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλαδα
Κυψέλη: Ληστεία ή ερωτική απόρριψη εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ για τη δολοφονία
Φωτιά Τώρα Στο Καρύδι Σητείας - Ήχηση Το 112
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στη Σητεία - Ήχησε το 112
Σαμοθράκη: Τα Λόγια Του 22χρονου Που Έπεσε Σε Καυτό Νερό
Ελλαδα
Σαμοθράκη: «Μαμά νόμιζες ότι δε θα σε ξαναδώ;» -Τα πρώτα λόγια του 22χρονου
Σύγκρουση Ελικοπτέρων: Αυτός Είναι Ο Έλληνας Που Σκοτώθηκε
Ελλαδα
Σύγκρουση ελικοπτέρων: Αυτός είναι ο Έλληνας χειριστής που σκοτώθηκε
Οι μεγάλες φωτιές στην Αττική τα τελευταία 10 χρόνια
Ελλαδα
Πόσο καιρό παίρνει σε ένα δάσος να πρασινίσει ξανά μετά από πυρκαγιά
Πόρτο Γερμενό: Βίντεο Με Τη Φωτιά Να Καίει Σπίτια
Ελλαδα
Πόρτο Γερμενό: Η στιγμή που η φωτιά φτάνει στον οικισμό και καίει σπίτια
Κόρινθος: Έπεσε Τμήμα Ψευδοροφής Στα Ανακαινισμένα ΤΕΠ
Ελλαδα
Νοσοκομείο Κορίνθου: Έπεσε τμήμα ψευδοροφής στα ανακαινισμένα ΤΕΠ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top