Κυψέλη: Ληστεία ή ερωτική απόρριψη εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ για τη δολοφονία

Τι λέει κάτοικος της περιοχής που είχε δει την Ελίζαμπεθ με τον 26χρονο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.08.26 , 10:33 Μάλια: Βούτηξε για να σώσει τη φίλη της και πνίγηκε μπροστά στα παιδιά της
06.08.26 , 10:06 Η Δανάη Παππά κάνει διακοπές στην Εύβοια, χωρίς κανένα... «πρέπει»!
06.08.26 , 10:00 Eύκολη νηστίσιμη συνταγή για γαριδομακαρονάδα με λευκή σάλτσα
06.08.26 , 09:56 Η Ελένη Μενεγάκη στο Φισκάρδο! Το look και η βεντάλια που δεν αποχωρίστηκε
06.08.26 , 09:17 Λιάγκας - Αντωνά: Φωτογραφίες από τις glam διακοπές τους στη Μύκονο
06.08.26 , 09:13 Σάκης Ρουβάς: Άφησε τη σκηνή και φόρεσε στολή μελισσοκόμου στην Κύθνο
06.08.26 , 09:09 Nissan Qashqai  e-POWER: Ρεκόρ Guinness για την αυτονομία του
06.08.26 , 09:07 Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Τα πρώτα μου γενέθλια που δεν θα με πάρεις τηλέφωνο»
06.08.26 , 09:03 Μαρία Κάλλας: Όταν η ντίβα της όπερας μίλησε σπαστά ελληνικά στο ραδιόφωνο
06.08.26 , 08:58 Τι είναι το «πολωμένο μελτέμι», που τροφοδότησε τις φωτιές σε Αττικοβοιωτία
06.08.26 , 08:35 Μυστράς: «Δεν ήταν οικονομικός ο λόγος που κράτησε τον νεκρό πατέρα του»
06.08.26 , 08:17 Κατερίνα Καινούργιου: «Γίναμε 4 μηνών» – Η ανάρτηση για τη μικρή Ξένια
06.08.26 , 07:51 Κυψέλη: Ληστεία ή ερωτική απόρριψη εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ για τη δολοφονία
06.08.26 , 07:50 Θεοδωρίδου: «Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου» – Το βίντεο που έγινε viral
06.08.26 , 07:29 Φωτιά τώρα στη Σητεία - Ήχησε το 112
Λιάγκας - Αντωνά: Φωτογραφίες από τις glam διακοπές τους στη Μύκονο
Άριελ Κωνσταντινίδη: «Αντιμετωπίζουν τον Γιάννη Παπαμιχαήλ ως "Γιαννάκη"»
Σαμοθράκη: «Μαμά νόμιζες ότι δε θα σε ξαναδώ;» -Τα πρώτα λόγια του 22χρονου
Κατερίνα Καινούργιου: «Γίναμε 4 μηνών» – Η ανάρτηση για τη μικρή Ξένια
e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
Η Ελένη Μενεγάκη στο Φισκάρδο! Το look και η βεντάλια που δεν αποχωρίστηκε
Viva l'amore! Επώνυμες Ελληνίδες που ερωτεύθηκαν Ιταλούς
Αλεξάνδρα Νίκα: Η... χρυσή ώρα στο σκάφος με την καλύτερη παρέα!
Σύγκρουση ελικοπτέρων: Αυτός είναι ο Έλληνας χειριστής που σκοτώθηκε
Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Γρηγόρη Μόργκαν: «Oνειρευόμουν έναν άντρα σαν εσένα»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άγνωστο παραμένει το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος στην Κυψέλη, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τι οδήγησε στον θάνατό της και στις ενέργειες που ακολούθησαν για την απόκρυψη της σορού.

Κυψέλη: «Έδωσα τη βαλίτσα με τη σορό της Ελίζαμπεθ σε έναν ηλικιωμένο»

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι ερευνητές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο είναι η υπόθεση να ξεκίνησε ως απόπειρα κλοπής ή ληστείας που εξελίχθηκε σε ανθρωποκτονία, ενώ το δεύτερο αφορά το ενδεχόμενο η 38χρονη να απέρριψε ερωτικά τον 26χρονο κατηγορούμενο.

Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα πήρε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης στην Κυψέλη

Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα πήρε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης στην Κυψέλη

Την ίδια ώρα, οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν φως στον ακριβή τρόπο θανάτου της γυναίκας. Η σορός της δεν έφερε εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας και οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο ο θάνατός της να προκλήθηκε από ασφυξία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημο πόρισμα.

Κυψέλη: Από το ντοκιμαντέρ του Ερυθρού Σταυρού, στο θρίλερ με την 38χρονη

Κυψέλη: Η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής

Σύμφωνα με όσα ανέφερε κάτοικος της περιοχής στον ΑΝΤ1, οποίος είχε δει δράστη και θύμα στο διαμέρισμα, όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα, ο 26χρονος εμφανίστηκε στο σημείο λίγο μετά την άφιξη της 38χρονης και αρχικά δεν έδιναν την εντύπωση ότι είχαν κάποια σχέση μεταξύ τους.

Η αστυνομία ερευνά δύο βασικά σενάρια για το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος

Η αστυνομία ερευνά δύο βασικά σενάρια για το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος

«Πρώτα εμφανίστηκε η κοπέλα και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα εμφανίστηκε κι αυτός για να τη βοηθάει στη μετακόμιση ή κάτι τέτοιο. Δεν έδειχναν ότι είχαν σχέση εξ αρχής. Μετά εμφανίστηκε κι αυτός. Σαν ζευγάρι ήταν ήσυχοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κυψέλη: Πώς ο 26χρονος έφτασε στην Ελλάδα - Η ζωή που «έχτισε» στην Αθήνα

Η συγκεκριμένη μαρτυρία προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του θύματος και του 26χρονου πριν από τη δολοφονία και να εξακριβώσουν τη φύση της σχέσης τους.

Κυψέλη: Νέα προθεσμία για την απολογία του 26χρονου

Την ίδια ώρα, νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 26χρονος. Ο κατηγορούμενος ζήτησε από τον ανακριτή να του οριστεί αγγλόφωνος μεταφραστής και όχι ομοεθνής του, αίτημα που έγινε δεκτό.

Ο 26χρονος επιμένει ότι δεν σκότωσε την 38χρονη Βρετανίδα, αλλά τη βρήκε νεκρή στο σπίτι που φιλοξενούταν

Ο 26χρονος επιμένει ότι δεν σκότωσε την 38χρονη Βρετανίδα, αλλά τη βρήκε νεκρή στο σπίτι που φιλοξενούταν

Βίντεο: Ο 26χρονος μεταφέρει ατάραχος τη σορό της 38χρονης με τη βαλίτσα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 26χρονος φέρεται να προχώρησε σε αναλήψεις τουλάχιστον 12.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό της Βρετανίδας, ενώ χρησιμοποίησε κινητό τηλέφωνο «μιας χρήσης» για να αποστείλει παραπλανητικά μηνύματα στους συγγενείς και τους φίλους της, ώστε να τους πείσει ότι ήταν καλά.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη η κατάθεση της Αμερικανίδας συζύγου του, η οποία φέρεται να ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος της ομολόγησε το έγκλημα.

Κυψέλη: «Ο 26χρονος κυκλοφορούσε με τη βαλίτσα αμέριμνος στα Εξάρχεια»

Κυψέλη: Τι υποστηρίζει ο 26χρονος στην απολογία του

Ο 26χρονος αρνείται ότι σκότωσε την 38χρονη και, σύμφωνα με πληροφορίες, προανακριτικά φέρεται να υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα ήδη νεκρή στο μπάνιο του χώρου φιλοξενίας όπου διέμενε.

Ο 26χρονος ισχυρίζεται ότι ένας άνδρας, που τον ονομάζει Νίκο, του είπε να ξεφορτωθεί τη σορό και μετά τον εκβίαζε

Ο 26χρονος ισχυρίζεται ότι ένας άνδρας, που τον ονομάζει Νίκο, του είπε να ξεφορτωθεί τη σορό και μετά τον εκβίαζε

Κατά τους ισχυρισμούς του, πανικοβλήθηκε και βγήκε στον δρόμο, όπου συνάντησε έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος του συστήθηκε ως πρώην νοσοκόμος και του υπέδειξε να εξαφανίσει τη σορό, προκειμένου να μη βρεθεί αντιμέτωπος με τις Αρχές.

Κυψέλη: «Τη σκότωσε για να μην κάνει τη σύντροφό του χριστιανή»

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι την επόμενη ημέρα τοποθέτησε τη σορό μέσα σε μία μαύρη βαλίτσα, τη μετέφερε με αυτοκίνητο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο απέναντι από τον Πανελλήνιο και την παρέδωσε στον συγκεκριμένο άνδρα, τον οποίο κατονομάζει ως «Νίκο».

Ακόμη φέρεται να υπόστήριξε ότι στη συνέχεια ο ηλικιωμένος άρχισε να τον εκβιάζει, ζητώντας χρήματα προκειμένου να μη μιλήσει στην αστυνομία. Για τον λόγο αυτό, όπως ισχυρίστηκε, έκανε αναλήψεις από τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης και του παρέδιδε τα χρήματα.

Ο 26χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν σκότωσε τη γυναίκα και ότι έδρασε σε πανικό

Ο 26χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν σκότωσε τη γυναίκα και ότι έδρασε σε πανικό

Παράλληλα, φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας για να στείλει μηνύματα στους οικείους της, ώστε να καθησυχάσει τις ανησυχίες τους, ενώ στη συνέχεια πέταξε τόσο το κινητό όσο και τις τραπεζικές κάρτες σε κάδο απορριμμάτων.

Κυψέλη: Οι αναλήψεις από τις κάρτες της 38χρονης «πρόδωσαν» τον δολοφόνο

Επιπλέον, φέρεται να ανέφερε ότι την επόμενη ημέρα πρότεινε στη σύζυγό του να ταξιδέψουν στην Αράχωβα, χωρίς εκείνη να γνωρίζει – όπως υποστήριξε – οτιδήποτε για την υπόθεση.

Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο και των βρετανικών ΜΜΕ η υπόθεση

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς τόσο η 38χρονη όσο και η οικογένειά της είναι ιδιαίτερα γνωστοί στη Σκωτία.

Κυψέλη: Το μήνυμα για το «ελληνικό νησί» και ο μυστηριώδης άνδρας

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δημοσιογράφος της Daily Mail, Vivek Chaudhary, δημοσιογράφοι από μεγάλα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ακόμη και από το BBC, βρίσκονται στην Αθήνα για να καλύψουν τις εξελίξεις.

Η 38χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη

Η 38χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη

«Ήταν μία γυναίκα από τη Σκωτία και πολύς κόσμος έχει σοκαριστεί λόγω της φύσης του εγκλήματος και του τρόπου που εντοπίστηκε η σορός της. Είναι πολύ σημαντική είδηση στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κυψέλη: «Θέλω να μείνω μόνη για λίγο» - Το τελευταίο μήνυμα της Βρετανίδας

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να αναμένουν τόσο τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων όσο και την απολογία του 26χρονου, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη το βράδυ του θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας και ποιο ήταν το πραγματικό κίνητρο πίσω από το έγκλημα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΨΕΛΗ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΣΟΡΟΣ
 |
ΒΑΛΙΤΣΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάλια: 40χρονη Μητέρα Πνίγηκε Για Να Σώσει Τη Φίλη Της
Ελλαδα
Μάλια: Βούτηξε για να σώσει τη φίλη της και πνίγηκε μπροστά στα παιδιά της
Πολωμένο Μελτέμι: Το Φαινόμενο Που Φούντωσε Τις Φωτιές
Ελλαδα
Τι είναι το «πολωμένο μελτέμι», που τροφοδότησε τις φωτιές σε Αττικοβοιωτία
Μυστράς: Είχε Eξαπατήσει Kαι Tην Aδελφή Tου O 55χρονος
Ελλαδα
Μυστράς: «Δεν ήταν οικονομικός ο λόγος που κράτησε τον νεκρό πατέρα του»
Φωτιά Τώρα Στο Καρύδι Σητείας - Ήχηση Το 112
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στη Σητεία - Ήχησε το 112
Σαμοθράκη: Τα Λόγια Του 22χρονου Που Έπεσε Σε Καυτό Νερό
Ελλαδα
Σαμοθράκη: «Μαμά νόμιζες ότι δε θα σε ξαναδώ;» -Τα πρώτα λόγια του 22χρονου
Σύγκρουση Ελικοπτέρων: Αυτός Είναι Ο Έλληνας Που Σκοτώθηκε
Ελλαδα
Σύγκρουση ελικοπτέρων: Αυτός είναι ο Έλληνας χειριστής που σκοτώθηκε
Οι μεγάλες φωτιές στην Αττική τα τελευταία 10 χρόνια
Ελλαδα
Πόσο καιρό παίρνει σε ένα δάσος να πρασινίσει ξανά μετά από πυρκαγιά
Πόρτο Γερμενό: Βίντεο Με Τη Φωτιά Να Καίει Σπίτια
Ελλαδα
Πόρτο Γερμενό: Η στιγμή που η φωτιά φτάνει στον οικισμό και καίει σπίτια
Κόρινθος: Έπεσε Τμήμα Ψευδοροφής Στα Ανακαινισμένα ΤΕΠ
Ελλαδα
Νοσοκομείο Κορίνθου: Έπεσε τμήμα ψευδοροφής στα ανακαινισμένα ΤΕΠ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top