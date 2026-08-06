Άγνωστο παραμένει το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος στην Κυψέλη, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τι οδήγησε στον θάνατό της και στις ενέργειες που ακολούθησαν για την απόκρυψη της σορού.
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Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι ερευνητές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο είναι η υπόθεση να ξεκίνησε ως απόπειρα κλοπής ή ληστείας που εξελίχθηκε σε ανθρωποκτονία, ενώ το δεύτερο αφορά το ενδεχόμενο η 38χρονη να απέρριψε ερωτικά τον 26χρονο κατηγορούμενο.
Την ίδια ώρα, οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν φως στον ακριβή τρόπο θανάτου της γυναίκας. Η σορός της δεν έφερε εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας και οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο ο θάνατός της να προκλήθηκε από ασφυξία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημο πόρισμα.
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Κυψέλη: Η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής
Σύμφωνα με όσα ανέφερε κάτοικος της περιοχής στον ΑΝΤ1, οποίος είχε δει δράστη και θύμα στο διαμέρισμα, όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα, ο 26χρονος εμφανίστηκε στο σημείο λίγο μετά την άφιξη της 38χρονης και αρχικά δεν έδιναν την εντύπωση ότι είχαν κάποια σχέση μεταξύ τους.
«Πρώτα εμφανίστηκε η κοπέλα και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα εμφανίστηκε κι αυτός για να τη βοηθάει στη μετακόμιση ή κάτι τέτοιο. Δεν έδειχναν ότι είχαν σχέση εξ αρχής. Μετά εμφανίστηκε κι αυτός. Σαν ζευγάρι ήταν ήσυχοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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Η συγκεκριμένη μαρτυρία προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του θύματος και του 26χρονου πριν από τη δολοφονία και να εξακριβώσουν τη φύση της σχέσης τους.
Κυψέλη: Νέα προθεσμία για την απολογία του 26χρονου
Την ίδια ώρα, νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 26χρονος. Ο κατηγορούμενος ζήτησε από τον ανακριτή να του οριστεί αγγλόφωνος μεταφραστής και όχι ομοεθνής του, αίτημα που έγινε δεκτό.
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Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 26χρονος φέρεται να προχώρησε σε αναλήψεις τουλάχιστον 12.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό της Βρετανίδας, ενώ χρησιμοποίησε κινητό τηλέφωνο «μιας χρήσης» για να αποστείλει παραπλανητικά μηνύματα στους συγγενείς και τους φίλους της, ώστε να τους πείσει ότι ήταν καλά.
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη η κατάθεση της Αμερικανίδας συζύγου του, η οποία φέρεται να ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος της ομολόγησε το έγκλημα.
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Ο 26χρονος αρνείται ότι σκότωσε την 38χρονη και, σύμφωνα με πληροφορίες, προανακριτικά φέρεται να υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα ήδη νεκρή στο μπάνιο του χώρου φιλοξενίας όπου διέμενε.
Κατά τους ισχυρισμούς του, πανικοβλήθηκε και βγήκε στον δρόμο, όπου συνάντησε έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος του συστήθηκε ως πρώην νοσοκόμος και του υπέδειξε να εξαφανίσει τη σορό, προκειμένου να μη βρεθεί αντιμέτωπος με τις Αρχές.
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Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι την επόμενη ημέρα τοποθέτησε τη σορό μέσα σε μία μαύρη βαλίτσα, τη μετέφερε με αυτοκίνητο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο απέναντι από τον Πανελλήνιο και την παρέδωσε στον συγκεκριμένο άνδρα, τον οποίο κατονομάζει ως «Νίκο».
Ακόμη φέρεται να υπόστήριξε ότι στη συνέχεια ο ηλικιωμένος άρχισε να τον εκβιάζει, ζητώντας χρήματα προκειμένου να μη μιλήσει στην αστυνομία. Για τον λόγο αυτό, όπως ισχυρίστηκε, έκανε αναλήψεις από τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης και του παρέδιδε τα χρήματα.
Παράλληλα, φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας για να στείλει μηνύματα στους οικείους της, ώστε να καθησυχάσει τις ανησυχίες τους, ενώ στη συνέχεια πέταξε τόσο το κινητό όσο και τις τραπεζικές κάρτες σε κάδο απορριμμάτων.
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Επιπλέον, φέρεται να ανέφερε ότι την επόμενη ημέρα πρότεινε στη σύζυγό του να ταξιδέψουν στην Αράχωβα, χωρίς εκείνη να γνωρίζει – όπως υποστήριξε – οτιδήποτε για την υπόθεση.
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Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς τόσο η 38χρονη όσο και η οικογένειά της είναι ιδιαίτερα γνωστοί στη Σκωτία.
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Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δημοσιογράφος της Daily Mail, Vivek Chaudhary, δημοσιογράφοι από μεγάλα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ακόμη και από το BBC, βρίσκονται στην Αθήνα για να καλύψουν τις εξελίξεις.
«Ήταν μία γυναίκα από τη Σκωτία και πολύς κόσμος έχει σοκαριστεί λόγω της φύσης του εγκλήματος και του τρόπου που εντοπίστηκε η σορός της. Είναι πολύ σημαντική είδηση στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να αναμένουν τόσο τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων όσο και την απολογία του 26χρονου, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη το βράδυ του θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας και ποιο ήταν το πραγματικό κίνητρο πίσω από το έγκλημα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.