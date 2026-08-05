Σύμη: Ανασύρθηκε σορός άνδρα – Πιθανό να πρόκειται για Γερμανό αγνοούμενο

Από ιστοπλοϊκό που οι επιβαίνοντες βούτηξαν στη θάλασσα για κολύμπι

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Eπιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Σύμη για Γερμανούς αγνοούμενους (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σορός άντρα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε κοντά στον όρμο Πανορμίτη στη Σύμη.
  • Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.
  • Η σορός θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για ταυτοποίηση.
  • Πιθανόν να πρόκειται για Γερμανό αγνοούμενο από ιστιοπλοϊκό ατύχημα.
  • Από τους 8 Γερμανούς επιβάτες, οι 7 εντοπίστηκαν, ενώ ο 8ος παραμένει αγνοούμενος.

Σορός άντρα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε την Τετάρτη κοντά στον όρμο Πανορμίτη στη Σύμη,  στο πλαίσιο επιχείρησης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σύμη: Αγνοούνται Γερμανοί που βούτηξαν από ιστιοφόρο για κολύμπι!

Στην επιχείρηση συμμετείχε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για ταυτοποίηση και ενδεχομένως να συνδέεται με την αναζήτηση Γερμανού αγνοούμενου, που μαζί με άλλους 7 ομοεθνείς του που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό, έπεσαν την Κυριακή στη θάλασσα από αυτό για να κολυμπήσουν. 

Σύμη: Συνεχίζεται το θρίλερ με τον άνδρα που αγνοείται

Τα θαλάσσια ρεύματα όμως παρέσυραν το σκάφος, δίχως οι 8 Γερμανοί να μπορέσουν να επιβιβαστούν και πάλι σε αυτό, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια δραματική επιχείρηση διάσωσής τους.    

Τελικά οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες εντοπίστηκαν,  ενώ ο όγδοος άνδρας παρέμενε αγνοούμενος.

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