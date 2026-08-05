Σορός άντρα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε την Τετάρτη κοντά στον όρμο Πανορμίτη στη Σύμη, στο πλαίσιο επιχείρησης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στην επιχείρηση συμμετείχε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για ταυτοποίηση και ενδεχομένως να συνδέεται με την αναζήτηση Γερμανού αγνοούμενου, που μαζί με άλλους 7 ομοεθνείς του που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό, έπεσαν την Κυριακή στη θάλασσα από αυτό για να κολυμπήσουν.

Τα θαλάσσια ρεύματα όμως παρέσυραν το σκάφος, δίχως οι 8 Γερμανοί να μπορέσουν να επιβιβαστούν και πάλι σε αυτό, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια δραματική επιχείρηση διάσωσής τους.

Τελικά οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες εντοπίστηκαν, ενώ ο όγδοος άνδρας παρέμενε αγνοούμενος.