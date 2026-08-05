Ανδρομάχη & Γιώργος Λιβάνης: Η αινιγματική ανάρτηση και οι φήμες χωρισμού

Σύννεφα στον γάμο του ζευγαριού;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φήμες χωρισμού για την Ανδρομάχη και τον Γιώργο Λιβάνη λόγω απουσίας κοινών αναρτήσεων και δημόσιων εμφανίσεων.
  • Το ζευγάρι υποδέχθηκε πρόσφατα το πρώτο του παιδί και βιώνει νέα καθημερινότητα ως οικογένεια.
  • Το νέο τραγούδι της Ανδρομάχης με τίτλο "Εγώ είμαι πιο άντρας από σένα" πυροδότησε συζητήσεις σχετικά με τη σχέση τους.
  • Η απουσία της βέρας της Ανδρομάχης σε βίντεο προώθησης του τραγουδιού ενίσχυσε τις φήμες χωρισμού.
  • Δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από το ζευγάρι σχετικά με τις φήμες.

Οι τελευταίες ημέρες βρίσκουν την Ανδρομάχη και τον Γιώργο Λιβάνη στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς οι φήμες που τους θέλουν να περνούν κρίση στη σχέση τους ολοένα και πληθαίνουν.

Ανδρομάχη - Λιβάνης: Η σιωπή, η βέρα και οι φήμες που δεν λένε να κοπάσουν

Φωτογραφία από τον γάμο της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη

Το αγαπημένο ζευγάρι της ελληνικής μουσικής σκηνής, που πριν από λίγους μήνες υποδέχθηκε το πρώτο του παιδί και ζει μια νέα καθημερινότητα ως οικογένεια.

Ανδρομάχη: «Ο μπέμπης είναι τέλειος - Ο Γιώργος είναι υπέροχος μπαμπάς»


Ωστόσο, η απουσία κοινών αναρτήσεων και οι περιορισμένες δημόσιες εμφανίσεις τους το τελευταίο διάστημα στάθηκαν αρκετές για να πυροδοτήσουν σενάρια περί κρίσης.

Αντίθετα, η σιωπή και από τις δύο πλευρές έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερη τροφή στις συζητήσεις, με πολλούς να αναζητούν «σημάδια» που θα μπορούσαν να αποκαλύπτουν τι πραγματικά συμβαίνει στην προσωπική τους ζωή.

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Νέα αφορμή για σχόλια στάθηκε το καινούργιο τραγούδι της Ανδρομάχης με τίτλο «Εγώ είμαι πιο άντρας από σένα», το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα. Αν και πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό έργο, αρκετοί χρήστες των social media έσπευσαν να συνδέσουν τον τίτλο και τους στίχους του με τις φήμες που κυκλοφορούν γύρω από τη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη.

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο το νέο της τραγούδι που προκάλεσε αντιδράσεις. Σε βίντεο που δημοσίευσε για την προώθησή του, αρκετοί followers παρατήρησαν μια λεπτομέρεια που σχολιάστηκε έντονα: η τραγουδίστρια δεν φορούσε τη βέρα της.

 

Κάτω από την ανάρτηση δεν άργησαν να εμφανιστούν σχόλια όπως «Πάει και η βέρα!», με τους χρήστες να συνδέουν την απουσία του κοσμήματος με τα σενάρια περί χωρισμού.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση από την Ανδρομάχη ή τον Γιώργο Λιβάνη που να επιβεβαιώνει ότι οι δυο τους έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους. 

Έτσι, όλα όσα ακούγονται εξακολουθούν να παραμένουν στο επίπεδο της φημολογίας, ενώ οι θαυμαστές του ζευγαριού περιμένουν να δουν αν οι δύο καλλιτέχνες θα επιλέξουν να δώσουν τη δική τους απάντηση ή θα συνεχίσουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ
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ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
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