Leapmotor B05: Οι τιμές στην Ελλάδα - Πότε έρχεται

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

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Leapmotor B05: Οι τιμές στην Ελλάδα - Πότε έρχεται
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Η Leapmotor συνεχίζει να διευρύνει την γκάμα της και στην ελληνική αγορά, λανσάροντας το ολοκαίνουργιο B05, ένα αμιγώς ηλεκτρικό C-Hatchback με κουπέ γραμμή και πόρτες χωρίς πλαίσιο. Αποτελεί αναμφίβολα το πιο δυναμικό μοντέλο της Leapmotor και ένα αντικειμενικά εντυπωσιακό σχήμα που κερδίζει τη ματιά.

Όπως κάθε Leapmotor διαθέτει κορυφαίο value for money και η τιμή του ανταγωνίζεται ακόμα και μοντέλα με θερμικούς κινητήρες. Είναι διαθέσιμο σε τρεις επιλογές, με δύο μπαταρίες και τα επίπεδα εξοπλισμού Life και Design. Συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση των €3.000 η τιμή του Life με την μπαταρία των 56,2 kWh (αυτονομία 401 km) διαμορφώνεται στις €22.790 μόλις, ενώ με την μπαταρία των 67,1 kWh (αυτονομία 482 km) στις €24.290. Το Design είναι διαθέσιμο μόνο με την μεγάλη μπαταρία, οπότε στις €25.790 ολοκληρώνει έναν εντυπωσιακά ανταγωνιστικό τιμοκατάλογο.

Leapmotor B05: Οι τιμές στην Ελλάδα - Πότε έρχεται

Είναι ευκολοδήγητο στην πόλη, σταθερό στον αυτοκινητόδρομο και σπορ στις στροφές, με στιβαρό πλαίσιο, 50:50 κατανομή της μάζας εμπρός πίσω, ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και κίνηση στους πίσω τροχούς για υψηλή πρόσφυση και ευελιξία. Επίσης, με 218 HP, 240 Nm και τη βοήθεια του Launch Control ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 6,7”.Η φόρτιση μπορεί να υποστηρίξει έως 174 kW σε DC παροχή, συνθήκη που επιτρέπει την αναπλήρωση ενέργειας από το 30%-80% σε μόνο 17 λεπτά. Στο εναλλασσόμενο ρεύμα AC η μέγιστη ισχύς είναι 11 kW. Επιπλέον, τα 21 συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) δημιουργούν ένα πυκνό πλέγμα προστασίας για τους επιβάτες και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Ο εξοπλισμός είναι υπερπλήρης ήδη από το επίπεδο Life: Μεταξύ πολλών άλλων είναι στάνταρ ζάντες αλουμινίου 19”, αυτόματοι προβολείς LED, αυτόματος κλιματισμός με αντλία θερμότητας, θέση επαγωγικής φόρτισης smartphone, ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8”, κεντρική οθόνη αφής 14,6” με σύστημα πλοήγησης, ασύρματο Android Auto και Apple CarPlay.

Leapmotor B05: Οι τιμές στην Ελλάδα - Πότε έρχεται

Το επίπεδο εξοπλισμού Design προσθέτει γυάλινη πανοραμική οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο, ηλεκτρικά θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα με επένδυση από οικολογικό δέρμα, θερμαινόμενο τιμόνι, ατμοσφαιρικό κρυφό φωτισμό, φιμέ πίσω κρύσταλλα και ηχοσύστημα υψηλής απόδοσης με 12 ηχεία.

Καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km για τα μηχανικά μέρη και από 8 έτη ή 160.000 km για την μπαταρία υψηλής τάσης, ενώ η υποστήριξη από την Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, FIAT Professional, Lepas) ισοδυναμεί με άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη σε ολόκληρη τη χώρα. Οι παραγγελίες είναι ήδη ενεργές και υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα, ενώ από το Σεπτέμβριο θα μπορείτε να το δείτε από κοντά και να το οδηγήσετε στο δίκτυο πωλήσεων της μάρκας. 

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