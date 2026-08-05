Τις διακοπές τους στη Γαλλική Πολυνησία συνεχίζουν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα.Το ζευγάρι βρέθηκε για το ταξίδι του μέλιτος στο νησιωτικό σύμπλεγμα που βρίσκεται στον Νότιο Ειρηνικό και αποτελείται από 118 νησιά, και απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα.
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Η ηθοποιός είπε να δώσει μία γεύση για το πώς περνάνε, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media. Σε μία από αυτές δείχνει τον Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος είναι αθλητής και πρώην μπασκετμπολίστας, να κάνει zipline μέσα στους φοίνικες και το καταπράσινο δάσος ενώ σε μία άλλη η ηθοποιός είναι με το φουσκωτό μέσα στην πισίνα.
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Το ζευγάρι το οποίο παντρεύτηκε στην Πάρο πριν λίγο καιρό απολαμβάνει όμορφες στιγμές. Πριν το εξωτερικό είχε περάσει στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο.
Ο φωτογραφικός φακός μάλιστα είχε απαθανατίσει το ζευγάρι να περπατά χέρι- χέρι σε έξοδό του στο νησί. Οι τέσσερίς τους, Μπρούνο, Αθηνά, Σιέννα και Μάξιμος -τα παιδιά της ηθοποιού-, χόρτασαν βουτιές, ηλιοθεραπεία και βόλτες στα σοκάκια.
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