Οικονομάκου - Τσερέλα: Zipline στη Γαλλική Πολυνησία και βουτιές σε πισίνα

Το ζευγάρι απολαμβάνει τον μήνα του μέλιτος - Οι φωτογραφίες στο Instagram

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Επιμέλεια STAR.GR
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Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Πάρο πριν από λίγες μέρες/ Alpha

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Τις διακοπές τους στη Γαλλική Πολυνησία συνεχίζουν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα.Το ζευγάρι βρέθηκε για το ταξίδι του μέλιτος  στο νησιωτικό σύμπλεγμα που βρίσκεται στον Νότιο Ειρηνικό και αποτελείται από 118 νησιά, και απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα.

Οικονομάκου - Τσερέλα: Το ταξίδι του μέλιτος στη Γαλλική Πολυνησία!

Οικονομάκου - Τσερέλα: Zipline στη Γαλλική Πολυνησία και βουτιές σε πισίνα

Η ηθοποιός είπε να δώσει μία γεύση για το πώς περνάνε, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media. Σε μία από αυτές δείχνει τον Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος είναι αθλητής και πρώην μπασκετμπολίστας, να κάνει zipline μέσα στους φοίνικες και το καταπράσινο δάσος ενώ σε μία άλλη η ηθοποιός είναι με το φουσκωτό μέσα στην πισίνα.

Οικονομάκου- Τσερέλα: «Τι έχεις; Tiputa» -Το χιουμοριστικό βίντεο εν πτήσει

Οικονομάκου - Τσερέλα: Zipline στη Γαλλική Πολυνησία και βουτιές σε πισίνα

Το ζευγάρι το οποίο παντρεύτηκε στην Πάρο πριν λίγο καιρό απολαμβάνει όμορφες στιγμές. Πριν το εξωτερικό είχε περάσει στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο. 

Αθήνα Οικονομάκου- Μπρούνο Τσερέλα/φωτογραφία από NDP/ Nίκος Ζότος

Αθήνα Οικονομάκου- Μπρούνο Τσερέλα/φωτογραφία από NDP/ Nίκος Ζότος
 

Ο φωτογραφικός φακός μάλιστα είχε απαθανατίσει το ζευγάρι να περπατά χέρι- χέρι σε έξοδό του στο νησί. Οι τέσσερίς τους, Μπρούνο, Αθηνά, Σιέννα και Μάξιμος -τα παιδιά της ηθοποιού-, χόρτασαν βουτιές, ηλιοθεραπεία και βόλτες στα σοκάκια. 

Φωτογραφία από το Instagram της Αθηνάς Οικονομάκου

Φωτογραφία από το Instagram της Αθηνάς Οικονομάκου

 

 

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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
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