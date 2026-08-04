Η Φαίη Σκορδά επέλεξε την Πάφο για μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών και μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της νέο φωτογραφικό υλικό από την παραμονή της στην Κύπρο. Στις αναρτήσεις της ξεχωρίζουν εικόνες από τη θάλασσα, την παραλία και το ηλιοβασίλεμα, ενώ μία από τις φωτογραφίες τη δείχνει με μαγιό δίπλα στο νερό. Το άλμπουμ συνοδεύτηκε από τη μονολεκτική λεζάντα «Πάφος».

Η παρουσιάστρια άφησε προσωρινά πίσω της την Αθήνα και την τηλεοπτική καθημερινότητα μετά το τέλος της φετινής σεζόν. Το ταξίδι έγινε μετά την ολοκλήρωση του Buongiorno στο Mega, έπειτα από δύο χρόνια συνεργασίας με το κανάλι.

Στιγμές από την Πάφο που ανέβασε η Φαίη Σκορδά

Στο υλικό που δημοσίευσε επέλεξε κυρίως προσωπικά στιγμιότυπα κι εικόνες του τοπίου. Οι φωτογραφίες προέρχονται από σημεία της Πάφου, με φόντο τα καταγάλανα νερά, τις αμμουδιές και βραχώδη τοπία την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Σε μία από τις αναρτήσεις της εμφανίζεται με ριγέ ολόσωμο μαγιό, κοιτώντας προς τη θάλασσα. Παράλληλα, δημοσίευσε και βραδινές εικόνες από την έξοδό της, διατηρώντας πάντως χαμηλούς τόνους ως προς τις οικογενειακές λεπτομέρειες του ταξιδιού.

Η ανάρτηση της Φαίης Σκορδά

Η παρουσιάστρια έχει στο πλευρό της τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, αλλά και τα δύο παιδιά της, περνώντας πολύτιμο χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Τα δημοσιεύματα για τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη και το νέο σπίτι

Στην προσωπική της ζωή, τα τελευταία χρόνια η Φαίη Σκορδά είναι σε σχέση με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Μάλιστα, στην αρχή της σχέσης τους είχαν επιλέξει πολύ χαμηλούς τόνους απέναντι στη δημοσιότητα.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι τον Ιούνιο του 2026 η παρουσιάστρια μοιράστηκε για πρώτη φορά κοινές τους φωτογραφίες από ταξίδι στο Μονακό, ενώ είχε ήδη επιβεβαιώσει τηλεοπτικά ότι ο γάμος βρίσκεται στα σχέδιά τους.

Παράλληλα, ρεπορτάζ της εφημερίδας Real Life αναφέρει ότι το ζευγάρι ολοκληρώνει τις τελευταίες εργασίες στο νέο του σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό. Στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται ότι την αισθητική και λειτουργική διαμόρφωση έχει αναλάβει ο ίδιος ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης, λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας ως αρχιτέκτονα.