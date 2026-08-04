Φαίη Σκορδά: Εικόνες από τις οικογενειακές της διακοπές στην Πάφο!

Ξέγνοιαστες στιγμές για την πολυσυζητημένη παρουσιάστρια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάφο, μοιράζοντας φωτογραφίες με τους followers της.
  • Οι αναρτήσεις περιλαμβάνουν εικόνες από τη θάλασσα, την παραλία και το ηλιοβασίλεμα, με τη λεζάντα "Πάφος".
  • Αφήνει πίσω την Αθήνα και την τηλεοπτική της καθημερινότητα μετά την ολοκλήρωση του Buongiorno στο Mega.
  • Στο ταξίδι είναι μαζί με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, και τα δύο παιδιά τους.
  • Το ζευγάρι ολοκληρώνει τις εργασίες στο νέο τους σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό, με τον Αθανασιάδη να αναλαμβάνει την διαμόρφωση.

Η Φαίη Σκορδά επέλεξε την Πάφο για μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών και μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της νέο φωτογραφικό υλικό από την παραμονή της στην Κύπρο. Στις αναρτήσεις της ξεχωρίζουν εικόνες από τη θάλασσα, την παραλία και το ηλιοβασίλεμα, ενώ μία από τις φωτογραφίες τη δείχνει με μαγιό δίπλα στο νερό. Το άλμπουμ συνοδεύτηκε από τη μονολεκτική λεζάντα «Πάφος».

Φαίη Σκορδά: Εικόνες από τις οικογενειακές της διακοπές στην Πάφο!

Η παρουσιάστρια άφησε προσωρινά πίσω της την Αθήνα και την τηλεοπτική καθημερινότητα μετά το τέλος της φετινής σεζόν. Το ταξίδι έγινε μετά την ολοκλήρωση του Buongiorno στο Mega, έπειτα από δύο χρόνια συνεργασίας με το κανάλι.

Φαίη Σκορδά: «Η περίοδος που έρχεται είναι πολύ κρίσιμη»

Στιγμές από την Πάφο που ανέβασε η Φαίη Σκορδά

Στο υλικό που δημοσίευσε επέλεξε κυρίως προσωπικά στιγμιότυπα κι εικόνες του τοπίου. Οι φωτογραφίες προέρχονται από σημεία της Πάφου, με φόντο τα καταγάλανα νερά, τις αμμουδιές και βραχώδη τοπία την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Σε μία από τις αναρτήσεις της εμφανίζεται με ριγέ ολόσωμο μαγιό, κοιτώντας προς τη θάλασσα. Παράλληλα, δημοσίευσε και βραδινές εικόνες από την έξοδό της, διατηρώντας πάντως χαμηλούς τόνους ως προς τις οικογενειακές λεπτομέρειες του ταξιδιού.

Η ανάρτηση της Φαίης Σκορδά

Η παρουσιάστρια έχει στο πλευρό της τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, αλλά και τα δύο παιδιά της, περνώντας πολύτιμο χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

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Τα δημοσιεύματα για τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη και το νέο σπίτι

Στην προσωπική της ζωή, τα τελευταία χρόνια η Φαίη Σκορδά είναι σε σχέση με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Μάλιστα, στην αρχή της σχέσης τους είχαν επιλέξει πολύ χαμηλούς τόνους απέναντι στη δημοσιότητα.

Φαίη Σκορδά: Εικόνες από τις οικογενειακές της διακοπές στην Πάφο!

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι τον Ιούνιο του 2026 η παρουσιάστρια μοιράστηκε για πρώτη φορά κοινές τους φωτογραφίες από ταξίδι στο Μονακό, ενώ είχε ήδη επιβεβαιώσει τηλεοπτικά ότι ο γάμος βρίσκεται στα σχέδιά τους. 

Η Φαίη Σκορδά 15 χρόνια πριν! Τι έλεγε όταν ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί

Παράλληλα, ρεπορτάζ της εφημερίδας Real Life αναφέρει ότι το ζευγάρι ολοκληρώνει τις τελευταίες εργασίες στο νέο του σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό. Στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται ότι την αισθητική και λειτουργική διαμόρφωση έχει αναλάβει ο ίδιος ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης, λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας ως αρχιτέκτονα.

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ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
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ΠΑΦΟΣ,
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
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ΚΥΠΡΟΣ
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