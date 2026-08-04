Ξαφνικός συναγερμός υπήρξε στον αέρα του Αιγαίου. Σημειώθηκε μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη γεγονός που προβληματίζει εύλογα τους επιτελείς του ελληνικού Πενταγώνου.

Όπως ανέφερε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Τσαμούρη, χθες 18 παραβιάσεις «έγραψε το κοντέρ» από τέσσερα μη επανδρωμένα τουρκικά αεροσκάφη σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Την τελευταία φορά που είχαμε παρόμοιο αριθμό παραβιάσεων σε μια μέρα ήταν στις 14 Μαρτίου του 2023, όταν τρία τουρκικά ελικόπτερα έκαναν 23 παραβιάσεις.

Προβληματισμός στο Πεντάγωνο από την πτήση τουρκικού UAV πάνω από το Φαρμακονήσι

Το γεγονός προβληματίζει τους Έλληνες επιτελείς, καθώς επιπλέον πριν λίγες μέρες, στις 30 Ιουλίου ένα τουρκικό μη επανδρωμένο πέταξε πάνω από το Φαρμακονήσι. Μάλιστα είχαμε περισσότερους από 40 μήνες να δούμε υπερπτήση τουρκικού αεροσκάφους πάνω από ελληνικό έδαφος.

Τα τουρκικά μη επανδρωμένα κάνουν και κατασκοπεία προσπαθώντας να εντοπίσουν ελληνικά οπλικά συστήματα και τη διάταξή τους στα νησιά του Αιγαίου. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 316 τουρκικές παραβιάσεις.

