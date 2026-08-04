Φωτογραφίες του ελικοπτέρου που συνετρίβη κοντά στην Ψάθα Αττικής κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς την Κυριακή 2/8/2026 μετέδωσε η Κατερίνα Ρίστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Τσαμούρη.

Φωτογραφίες από το σημείο που συνετρίβη το πυροσβεστικό ελικόπτερο κοντά στην Ψάθα Αττικής (πηγή Star)

Στις φωτογραφίες - ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star φαίνεται το καμένο «κουφάρι» του ελικοπτέρου που έπεσε κοντά στην Ψάθα.

Το σημείο συντριβής του ελικοπτέρου στην Ψάθα (πηγή Star)

Πρόκειται για το σημείο συντριβής, όπου από το πρωί γίνονται αυτοψίες από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που έχουν σχηματίσει τη δικογραφία για το σημείο «μηδέν» από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Βρέθηκαν σήμερα στην περιοχή καθώς έχουν ζητηθεί από τον εισαγγελέα και νέα στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να έχουμε συσχέτιση των δύο υποθέσεων, της έναρξης της πυρκαγιάς και του θανάτου των δύο ανθρώπων, του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου.

Παράλληλα σήμερα ξεκίνησε την έρευνα και το «ελληνικό FBI» για να απαντηθεί γιατί έγινε η φονική σύγκρουση των δύο BELL.

Οι πραγματογνώμονες θα δώσουν την απάντηση για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων



Τρεις πραγματογνώμονες θα δώσουν την απάντηση. Ανάμεσα τους ένας πιλότος κι ένας μηχανικός αεροσκαφών.

Στο σημείο που σημειώθηκε η πτώση έχει γίνει αυτοψία και έχουν συλλεχθεί σημαντικά στοιχεία ωστόσο θα τις επόμενες ώρες που τα συντρίμμια θα μεταφερθούν σε φυλασσόμενο χώρο θα πραγματοποιηθεί και νέα αυτοψία.

Η περισυλλογή των στοιχείων από το ελικόπτερο που συνετρίβη

Αν δεν έχει ζητηθεί ακόμα, τις επόμενες ώρες θα παραδοθούν από την Πυροσβεστική οι συνομιλίες εκείνα τα κρίσιμα δευτερόλεπτα. Θα γίνει απομαγνητοφώνηση των εντολών που δόθηκαν από τους επικεφαλής του επιχειρησιακού σχεδιασμού στους Έλληνες μεταφραστές των 2 ελικοπτέρων.

Τέλος, οι αστυνομικοί του «ελληνικού» FBI θα λάβουν μια πρώτη κατάθεση από τους δύο τραυματίες, τον Άγγλο Πιλότο και τον Έλληνα σύνδεσμο, όπως επίσης από τους επικεφαλής του επίγειου και εναέριου σχεδιασμού.