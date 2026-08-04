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Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση
Επίδομα εφκα σε συνταξιούχους (βίντεο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο e-ΕΦΚΑ χορηγεί το επίδομα «συμπαράστασης ετέρου προσώπου» σε συνταξιούχους με σοβαρά προβλήματα υγείας.
  • Το επίδομα αφορά συνταξιούχους που χρειάζονται σταθερή βοήθεια στην καθημερινότητά τους.
  • Η παροχή καταβάλλεται ως προσαύξηση της κύριας σύνταξης και απαιτεί πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ.
  • Η υγειονομική επιτροπή πρέπει να διαπιστώσει την αδυναμία του συνταξιούχου να καλύψει βασικές ανάγκες χωρίς βοήθεια.
  • Το κριτήριο δεν περιορίζεται μόνο στο ποσοστό αναπηρίας.

Ο e-ΕΦΚΑ χορηγεί το επίδομα «συμπαράστασης ετέρου προσώπου», γνωστό και ως επίδομα απόλυτης αναπηρίας, σε συνταξιούχους με σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας που χρειάζονται σταθερή βοήθεια στην καθημερινότητά τους. Η παροχή καταβάλλεται ως προσαύξηση της κύριας σύνταξης και προϋποθέτει πιστοποίηση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Το βασικό κριτήριο δεν περιορίζεται στο ποσοστό αναπηρίας. Η αρμόδια υγειονομική επιτροπή πρέπει να διαπιστώσει ότι ο συνταξιούχος αδυνατεί να καλύψει βασικές ανάγκες, όπως η σίτιση, η προσωπική υγιεινή και η μετακίνησή του, χωρίς συνεχή επίβλεψη, περιποίηση ή συμπαράσταση άλλου προσώπου.

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