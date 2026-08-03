Ξεκινά η διαδικασία προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις τους πυρόπληκτους με αυτοψίες στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές, προκειμένου.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, σε σύσκεψη σήμερα στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας, τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών έχουν ξεκινήσει τους ελέγχους και την έρευνά τους.

Αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους μέχρι το 100% της αξίας των σπιτιών

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε και να αποκαταστήσουμε τις υποδομές οι οποίες υπέστησαν διάφορες φθορές», επισήμανε επίσης ο κ. Κατσαφάδος ενώ πρόσθεσε ότι ο δήμος έχει καταθέσει αίτημα για να κηρυχθεί η πληγείσα περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Περιμένουμε τα αιτήματα τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας ούτως ώστε μέσα από τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αγωγής να εκτιμηθεί το ποσό για τα έργα τα οποία θα ζητήσουν, για να προχωρήσουμε και στην περαιτέρω και καλύτερη θωράκιση της περιοχής, αλλά και στην επισκευή όλων των έργων τα οποία επλήγησαν» τόνισε.

Τι χρειάζεται για την αποζημίωση μαζί με το φύλλο αυτοψίας

Όπως διευκρίνισε, οι πολίτες θα μπορούν άμεσα με το φύλλο αυτοψίας - για το οποίο θα βγάλει ανακοίνωση ο Δήμος - «να έρθουν και έχοντας το Ε1, Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να καταθέσουν την αίτησή τους για να πάρουν το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιοτικών αναγκών και φυσικά, το επίδομα σε ό,τι έχει να κάνει με την οικοσκευή τους». Επιπλέον, ανέφερε ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα έχει τη δυνατότητα κάθε πολίτης, του οποίου κάποιο κτίρο έχει πληγεί να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τη φορά, αίτηση ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτιρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100% με βάση την εκτιμηθείσα ζημιά.

Βοήθημα για τις οικοσκευές στους πυρόπληκτους.

Αποκαρδιωτικές εικόνες στα καμένα

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως μετέδωσε από τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής ο δημοσιογράφος του Star Βαγγέλης Γκούμας, αποζημιώσεις θα δοθούν και για τις οικοσυσκευές με βοήθημα για την αγορά νέως έως 6.000 ευρώ.

