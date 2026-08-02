Εκτός ελέγχου δείχνει να είναι αυτή τη στιγμή το πύρινο μέτωπο στην Ψάθα, ενώ μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στα άλλα μέτωπα της Δυτικής Αττικής, στην τρίτη κατά σειρά βραδιά αγωνίας για τους κατοίκους της περιοχής.

Το ένα μέτωπο βρίσκεται μεταξύ των περιοχών Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι με τις φλόγες να πέρασαν και σε κομμάτι του Όρους Πατέρα, ενώ το δεύτερο είναι αυτό που κινείται προς τα Μέγαρα.

Πριν από λίγο υπήρξε νέο μήνυμα του 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεοποχώρ, Μορφέικα και Στάνες Μόρφα και να κατευθυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων - Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα.

Η πυρκαγιά στην Αγία Παρασκευή Ψάθας (φωτογραφία Intime News)

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν τιτάνια μάχη προκειμένου να ανακόψουν την πορεία των μετώπων ενώ μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας αλλά και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών των Ενόπλων Δυνάμεων συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» των Ενόπλων Δυνάμεων.

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Διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών από τη ΔΙΚΑΦΚΑ των Ενόπλων Δυνάμεων

Στο σημείο επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης,10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Παράλληλα δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Επιπλέον λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ

«Μάχη» για να κρατηθεί η πυρκαγιά μακριά από τους οικισμούς Αγίου Νεκταρίου και Κρύου Πηγαδιού

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο της φωτιάς στους οικισμούς του Αγίου Νεκταρίου και του Κρύου Πηγαδιού, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος.

Όπως ανέφερε, η επιχείρηση εξελίσσεται «με πάρα πολύ δύσκολο τρόπο», ενώ ο βασικός στόχος είναι να συγκρατηθεί η πυρκαγιά εκτός των ορίων των δύο οικισμών. Οι περιοχές πάντως είναι εκκενωμένες, καθώς οι κάτοικοι έχουν ήδη απομακρυνθεί από χθες.

«Προσπαθούμε να σώσουμε τις κατοικίες και τις δομές του οικισμού», τόνισε ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Αναφερόμενος στην επάρκεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, ο κ. Δρίκος σημείωσε ότι έχει κινητοποιηθεί το σύνολο των διαθέσιμων μέσων, τόσο επίγειων όσο και εναέριων, καθώς και σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό. Ωστόσο, επισήμανε πως η πραγματική επάρκεια θα κριθεί μόνο από το αποτέλεσμα της επιχείρησης. «Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής θα είναι επαρκείς όταν θα σβήσει η φωτιά. Όσο δεν σβήνει η φωτιά, οι δυνάμεις είναι μη επαρκείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δήμος, όπως είπε, βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και συνδράμει την Πυροσβεστική με κάθε διαθέσιμο μέσο που ζητείται. Στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες, μηχανήματα έργου, εκσκαφείς και προσωπικό του δήμου, ενώ ενεργό ρόλο έχουν και οι εθελοντικές ομάδες.

Kλιμάκια των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) στην περιοχή του Αγίου Λουκά

Παράλληλα, παρέχεται υποστήριξη σε θέματα τροφοδοσίας, απομάκρυνσης πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο, παροχής πρώτων βοηθειών, καθώς και περισυλλογής αδέσποτων ζώων, πάντα υπό τον συντονισμό και τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στην περιοχή του Αγίου Λουκά, στο 10ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μεγάρων - Αλεποχωρίου, όπου επιχειρεί η Πολιτική Προστασία για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, μετέβη η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, συνοδευόμενη από κλιμάκια των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ).

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, οι ΚΟΜΥ έχουν αναπτυχθεί, σε συνεννόηση με την Πολιτική Προστασία, στο σημείο του Αγίου Λουκά στο Λιακωτό, διαθέτοντας βαλιτσάκι τηλεϊατρικής, πλήρες υγειονομικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης, ώστε να παρέχουν άμεση υποστήριξη σε πολίτες και πυροσβέστες, εφόσον χρειαστεί.

Επιπλέον, διαθέτουν και το ειδικό όχημα των ΚΟΜΥ, ώστε, αν παραστεί ανάγκη, να πραγματοποιηθεί άμεσα μεταφορά πολιτών σε μονάδα υγείας ή σημείο προστασίας.

Όπως επισημαίνεται, η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και των ΚΟΜΥ στην περιοχή έχει στόχο τον άμεσο συντονισμό των υγειονομικών παρεμβάσεων και την υποστήριξη των δυνάμεων που επιχειρούν, καθώς και των πολιτών που επηρεάζονται από την πυρκαγιά.

Το υπουργείο Υγείας ενημερώνει επίσης ότι οι πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων και χρειάζονται κατ' οίκον υγειονομική φροντίδα μπορούν να καλούν στη γραμμή 1135, επιλέγοντας την επιλογή 3. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με την Πυροσβεστική (199), τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης (112), το ΕΚΑΒ (166) ή την Ελληνική Αστυνομία (100).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε εφαρμογή στη Δυτική Αττική

Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Αττική

Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

-Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

Από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό (φωτογραφία Intime News)

-Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα

-Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος ανώνυμης οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρι

-Στην επ2αρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος μετά τον οικισμό 'Ανω Αλεποχώρι, από το ύψος ανώνυμης οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα

-Στη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Μεγάρων με ανώνυμη οδό μετά το αγρόκτημα περιβολάκι στο ρεύμα προς οικισμό Βένιζα

- Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος της Κων. Μπερδέλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

-Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος του οινοποιείου «Μαργέτης» , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία «AGORA PSATHA», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό

-Στην ανώνυμη οδό στο ύψος της φάρμας «Διόσκουροι» στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βένιζα.