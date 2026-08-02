Μαζική έξοδος των αδειούχων Aυγούστου - Το αδιαχώρητο στα λιμάνια

Πάνω από 61.000 επιβάτες αναχώρησαν από τα λιμάνια της Αττικής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.08.26 , 13:12 Αμαλία Κωστοπούλου: Νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τον γάμο της
02.08.26 , 12:35 Μοχάμεντ Σαλάχ: Χαλαρώνει στην Ψαρρού μετά το ιστορικό Mundial
02.08.26 , 12:22 Tαμειακές μηχανές: Τι αλλάζει στα πρόστιμα
02.08.26 , 12:16 Μητσοτάκης για φωτιές: «Έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε»
02.08.26 , 12:09 Συντετριμμένος ο Τάσος Χαλκιάς: «Έχυσα το αίμα μου για να το φτιάξω»
02.08.26 , 12:00 Nude lip liner: Ο απόλυτος οδηγός για χείλη γεμάτα και καλοσχηματισμένα
02.08.26 , 11:55 Μαζική έξοδος των αδειούχων Aυγούστου - Το αδιαχώρητο στα λιμάνια
02.08.26 , 11:28 Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το φωτογραφικό άλμπουμ των 45ων γενεθλίων του
02.08.26 , 11:24 Κυψέλη: Ο «Μάρκος», οι «Αμερικάνοι» και τα μηνύματα μετά θάνατον
02.08.26 , 10:18 Χαλκιδική: 12χρονη παραλίγο να πνιγεί– Συνελήφθη ο πατέρας της
02.08.26 , 10:11 Φωτιές: Σε Mέγαρα και Βίλια τα δύο ενεργά μέτωπα - Μήνυμα για εκκενώσεις
02.08.26 , 10:00 Συνταγή για σουπιές με σπανάκι: Η παραδοσιακή θαλασσινή επιλογή
02.08.26 , 09:37 Φωτιά Βοιωτία: Σπινθήρες από ανεμογεννήτριες πίσω από την πυρκαγιά
02.08.26 , 09:05 Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT
02.08.26 , 09:03 Η χρυσή Oλυμπιονίκης που αποδείχτηκε ότι είχε ανδρικά γεννητικά όργανα
Χαλκιδική: 12χρονη παραλίγο να πνιγεί– Συνελήφθη ο πατέρας της
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Έρχονται νέα δάνεια για δημοσίους υπαλλήλους
Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με τις πληρωμές
Συντετριμμένος ο Τάσος Χαλκιάς: «Έχυσα το αίμα μου για να το φτιάξω»
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το διπλό όνομα του γιου της και η διγλωσσία στο σπίτι
Κατερίνα Στικούδη: Το πιο όμορφο πικ νικ με τον Βύρωνα και τον Νικόλα!
Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!
Φωτιές: Σε Mέγαρα και Βίλια τα δύο ενεργά μέτωπα - Μήνυμα για εκκενώσεις
Ατζούν: Στη Μύκονο με την εντυπωσιακή 25χρονη σύζυγό του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο Ερτ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μαζική έξοδος αδειούχων Αυγούστου με χιλιάδες εκδρομείς να κατευθύνονται προς νησιά.
  • Επιβατική κίνηση στα λιμάνια Αττικής ιδιαίτερα αυξημένη, με ενισχυμένα μέτρα από το Λιμενικό Σώμα.
  • Σάββατο 1 Αυγούστου: 23 απόπλοι από Πειραιά με 29.966 επιβάτες, 57 δρομολόγια Αργοσαρωνικού με 11.586 επιβάτες.
  • Συνολικά, 61.852 ταξιδιώτες αναχώρησαν από τα τέσσερα βασικά λιμάνια της Αττικής.
  • Αυξημένη κίνηση αναμένεται και σήμερα, με 23 δρομολόγια από Πειραιά και 55 από Αργοσαρωνικό.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και να κατευθύνονται προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή έχει τεθεί σε ενισχυμένη ετοιμότητα, με πρόσθετα μέτρα τάξης και κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής επιβίβαση των ταξιδιωτών και των οχημάτων στα πλοία.

Χθες, Σάββατο 1η Αυγούστου, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι πλοίων, με 29.966 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Ιδιαίτερα υψηλή ήταν και η κίνηση στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, όπου πραγματοποιήθηκαν 57 δρομολόγια και ταξίδεψαν 11.586 επιβάτες.

Έξοδος Αυγούστου

Κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά / Φωτογραφία Eurokinissi ( Δανάη Δαυλοπούλου)

Από το λιμάνι της Ραφήνας εκτελέστηκαν 15 δρομολόγια, με 11.324 επιβάτες να αναχωρούν κυρίως για τις Κυκλάδες, ενώ από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι, με συνολικά 8.976 επιβάτες.

Συνολικά, περισσότεροι από 61.852 ταξιδιώτες αναχώρησαν μέσα σε μία ημέρα από τα τέσσερα βασικά σημεία ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης της Αττικής, επιβεβαιώνοντας ότι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου αποτελεί μία από τις κορυφαίες περιόδους της θερινής εξόδου.

Αυξημένη αναμένεται η κίνηση και σήμερα. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Για τον Αργοσαρωνικό προβλέπονται συνολικά 55 αναχωρήσεις, από τις οποίες οι 31 θα πραγματοποιηθούν με ταχύπλοα και οι 24 με συμβατικά πλοία.

Φεύγουν οι εξοδούχοι του Αυγούστου

Φωτογραφία Eurokinissi ( Δανάη Δαυλοπούλου)

Παράλληλα, από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν 13 απόπλοι πλοίων.

Οι λιμενικές αρχές καλούν τους επιβάτες να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, ιδιαίτερα όσους ταξιδεύουν με τα οχήματά τους, καθώς η αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από τις λιμενικές εγκαταστάσεις ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΛΙΜΑΝΙ
 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 |
ΡΑΦΗΝΑ
 |
ΛΑΥΡΙΟ
 |
ΕΞΟΔΟΥΧΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κυψέλη: Ο Άστεγος Μάρκος Και Τα Μηνύματα Μετά Θάνατον
Ελλαδα
Κυψέλη: Ο «Μάρκος», οι «Αμερικάνοι» και τα μηνύματα μετά θάνατον
Χαλκιδική: Παραλίγο Πνιγμός 12χρονης - Συνελήφθη Ο Πατέρας
Ελλαδα
Χαλκιδική: 12χρονη παραλίγο να πνιγεί– Συνελήφθη ο πατέρας της
Φωτιές: Καίγεται ο Κιθαιρώνας - Δύο Τα Ενεργά Πύρινα Μέτωπα
Ελλαδα
Φωτιές: Σε Mέγαρα και Βίλια τα δύο ενεργά μέτωπα - Μήνυμα για εκκενώσεις
Φωτιά Βοιωτία: Προκλήθηκε Από Σπινθήρες Ανεμογεννητριών
Ελλαδα
Φωτιά Βοιωτία: Σπινθήρες από ανεμογεννήτριες πίσω από την πυρκαγιά
φωτιά στο Πόρτο Γερμενό
Ελλαδα
Νύχτα αγωνίας στη Δυτική Αττική: Στη Βένιζα Μεγάρων η φωτιά
ιστιοσανίδα δίπλα σε πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Αίγιο
Ελλαδα
Αίγιο: Έκανε ιστιοσανίδα δίπλα από πυροσβεστικό ελικόπτερο
4 συλλήψεις για τις φωτιές
Ελλαδα
Συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Γύθειο όπου πέθανε πυροσβέστης
Ο χάρτης με τις σημερινές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα
Ελλαδα
Φωτιές: Τα μεγάλα μέτωπα που ανησυχούν την Πυροσβεστική σε όλη τη χώρα
εκκένωση Ψάθα Αλεποχώρι
Ελλαδα
Οι συγκλονιστικές εικόνες από την εκκένωση σε Ψάθα και Αλεποχώρι
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top