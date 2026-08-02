Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Γιάννης Βαρβιτσιώτης

Ανήμερα των γενεθλίων του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.08.26 , 18:26 Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Γιάννης Βαρβιτσιώτης
02.08.26 , 17:54 Συνελήφθη 44χρονος εμπρηστής στην Κεφαλονιά
02.08.26 , 17:26 Χατζίδου - Παύλου: Καλοκαιρινή απόδραση στην Πάργα με την κόρη τους
02.08.26 , 17:03 Δύο νεκροί από τη σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα
02.08.26 , 16:41 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 03/08/2026 - 09/08/2026
02.08.26 , 16:32 Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας 38χρονης Βρετανίδας
02.08.26 , 16:08 Παντρεύεται γνωστή Ελληνίδα Youtuber - Το εντυπωσιακό μονόπετρο
02.08.26 , 16:00 9 καθημερινές συνήθειες που ακολουθούν οι πνευματώδεις άνθρωποι
02.08.26 , 15:32 Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας σε όχημα - Γυναίκα στο επίκεντρο των ερευνών
02.08.26 , 15:15 ΑΕΚ: «Έκλεισε» Μίλαν Βιτάλις και περιμένει Φίλιπ Κόστιτς
02.08.26 , 14:45 Ανεξέλεγκτη η φωτιά κοντά στα Μέγαρα - Καίγονται σπίτια στο Κρύο Πηγάδι
02.08.26 , 14:30 Σταύρος Σβήγκος - Γιολάντα Καλογεροπούλου: Διακοπές με τα παιδιά τους!
02.08.26 , 14:00 Θέλεις να εξαφανίσεις το κοιλιακό λίπος; Δες αυτές τις ασκήσεις
02.08.26 , 13:23 Φωτιά τώρα στη Νέα Τέλενδο Χαλκιδικής
02.08.26 , 13:12 Αμαλία Κωστοπούλου: Νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τον γάμο της
Δύο νεκροί από τη σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα
Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας 38χρονης Βρετανίδας
Κατερίνα Στικούδη: Το πιο όμορφο πικ νικ με τον Βύρωνα και τον Νικόλα!
Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!
Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Γιάννης Βαρβιτσιώτης
Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με τις πληρωμές
Σταύρος Σβήγκος - Γιολάντα Καλογεροπούλου: Διακοπές με τα παιδιά τους!
Χαλκιδική: 12χρονη παραλίγο να πνιγεί– Συνελήφθη ο πατέρας της
Παντρεύεται γνωστή Ελληνίδα Youtuber - Το εντυπωσιακό μονόπετρο
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το διπλό όνομα του γιου της και η διγλωσσία στο σπίτι
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
Γιάννης Βαρβιτσιώτης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος της ΝΔ, σε ηλικία 93 ετών.
  • Διετέλεσε αντιπρόεδρος της ΝΔ (1993-1997) και είχε κοινοβουλευτική παρουσία άνω των 40 ετών.
  • Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1933, σπούδασε νομικά και υπηρέτησε σε πολλές υπουργικές θέσεις.
  • Συνελήφθη κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας και συμμετείχε στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας το 1974.
  • Έγραψε πολλές μελέτες και άρθρα, τιμήθηκε με ανώτερα παράσημα για τη δράση του.

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος.

Άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στην Αθήνα ανήμερα των γενεθλίων του. 

Ο εκλιπών είχε τέσσερα παιδιά, τον πρώην υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, την δημοσιογράφο Ελένη, τον Θωμά και τον Κωνσταντίνο.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου του 1933. Ήταν νομικός και πολιτικός που διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας (1993 - 1997).

Υπήρξε μία από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Ήταν ο ένας από τους δύο τελευταίους εν ζωή βουλευτές της ΕΡΕ και το τελευταίο εν ζωή μέλος της Βουλής του 1961.

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ της τότε Δυτικής Γερμανίας, με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο. Με την επιστροφή του στην Αθήνα άρχισε να δικηγορεί και το 1960 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόπιν εισηγήσεως του καθηγητή Κωνσταντίνου Ρόκα. Την εποχή εκείνη γνωρίζεται με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, γνώριμο του πατέρα του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, που είχε διατελέσει βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος και του ανέθεσε να συντάξει σχετικές εισηγήσεις προς κυβερνητικούς παράγοντες, ενώ λίγο αργότερα τον ορίζει υποψήφιο βουλευτή της ΕΡΕ στη Β΄ Περιφέρεια Αθηνών.

Στις εκλογές του 1961 εξελέγη βουλευτής, επανεκλεγείς και στις εκλογές του 1963, του 1964 και στις υπόλοιπες που ακολούθησαν (στη Β΄ Αθηνών από το 1974 ως και το 1996 και Επικρατείας το 2000).

Την περίοδο της Δικτατορίας, και συγκεκριμένα ένα χρόνο μετά την επιβολή της, τον Ιούλιο του 1968, μαζί με άλλους βουλευτές, αρχίζει να προσυπογράφει ανακοινώσεις περί επανόδου της χώρας στη δημοκρατική ομαλότητα. Οι Αρχές του απαγορεύουν την έξοδο από τη χώρα, οπότε σε συνεννόηση με τους Γ. Ράλλη και Π. Παπαληγούρα συνδέεται με κλιμάκιο της οργάνωσης «Ελεύθεροι Έλληνες». Η σύνδεση όμως αυτή αποκαλύφθηκε και στις 9 Οκτωβρίου συνελήφθη. Μετά από ανάκριση που ακολούθησε στο ΕΑΤ/ΕΣΑ περιορίστηκε επί ένα πεντάμηνο σε πλήρη απομόνωση.

Μετά τη μεταπολίτευση, συμμετείχε ως υφυπουργός Εσωτερικών στη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας 1974 και στις εκλογές του ίδιου έτους εκλεγείς και πάλι, με την Νέα Δημοκρατία ανέλαβε ακολούθως υφυπουργός Εξωτερικών (1974 – 1975), υπουργός Εμπορίου (1975 – 1977), υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (1977-1980), υπουργός Εθνικής Αμύνης (Κυβέρνηση Συνεργασίας, 1989), Εμπορίου (Οικουμενική Κυβέρνηση, 1989), Εθνικής Άμυνας (1990-1993), Δικαιοσύνης (1992).

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (1985-1996) και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας (1994-1997). Το 1989 τάχθηκε κατά της παραπομπής του Ανδρέα Παπανδρέου.

Στην πολιτική του καριέρα διετέλεσε γραμματέας του προεδρείου της Βουλής (1961-1963), γραμματέας της επιτροπής αναθεώρησης του Συντάγματος (1963) και κοσμήτορας της Βουλής (1965-1967). Υπήρξε μόνιμο μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στις εργασίες σύνδεσης Ελλάδας με την ΕΟΚ την περίοδο 1962-1967, λαμβάνοντας επίσης μέρος σε κοινοβουλευτικές ομάδες του ΝΑΤΟ.

Από τον Ιανουάριο του 1998 μέχρι τον Αύγουστο του 2010 διετέλεσε πρόεδρος του «Ινστιτούτου Κ. Καραμανλής», ενώ ένα χρόνο πριν, τον Μάιο του 2009 εγκατέλειψε την πολιτική μετά από 48 χρόνια πολιτικής καριέρας.

Έγραψε πολλές μελέτες νομικού και πολιτικού περιεχομένου, οι κυριότερες των οποίων είναι: «Η ονομαστική μετοχή» (1960), «Η ΕΟΚ και το Εταιρικόν Δίκαιον» (1970), «Η αλλαγή στο εδώλιο» (1984), «Αποκατάσταση Ιστορικών Αληθειών» (1985),«Η αλήθεια για το παρελθόν πυξίδα για το μέλλον» (1989), «Συνταγματικοί Προβληματισμοί» (1993),«Η Ελλάδα Μπροστά στο 2000: Ένα Νέο Συνταγματικό Πλαίσιο» (1998), «Η Βουλευτική Ασυλία» (2000), «Οι Τρεις Απειλές του Αιώνα» (2002), «Πολιτι(στι)κή φωτογραμμετρία» (2005), «Η Μεταναστευτική Πολιτική της Ευρώπης» (2006), «Η Αναγκαία Αναθεώρηση» (2006), «Τυφλοί στρατοί-Η Δύση και η Απειλή του Ισλαμικού Φονταμενταλισμού» (2008), «Αναζητώντας την Τέχνη» (2008)και τη δίγλωσση έκδοση «5 Χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2004-2009» (2009). Έχει γράψει πολλά άρθρα πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Επισκέφθηκε, επίσημα προσκεκλημένος, την Αγγλία, τη Δυτική Γερμανία και τις ΗΠΑ.

Τιμήθηκε από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικος, λόγω της μακράς πολιτικής του δράσης, καθώς και με άλλα ανώτερα παράσημα διαφόρων κρατών.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης Για Φωτιές: Έχουμε Επενδύσει Όσο Ποτέ Άλλοτε
Πολιτικη
Μητσοτάκης για φωτιές: «Έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε»
Ευάγγελος Τουρνάς
Πολιτικη
Τουρνάς για τις πυρκαγιές: 11 ενεργά μέτωπα – Στα όριά του ο μηχανισμός
Μεταναστευτικό
Πολιτικη
Μεταναστευτικό: Το «μάθημα» της κυβέρνησης από την «εισβολή» στην Ισπανία
Γιώργος Φλωρίδης
Πολιτικη
Τροπολογία Φλωρίδη: Στα 30 από 25 χρόνια ο χρόνος έκτισης ισοβίων
Άδωνις Γεωργιάδης γυαλιά με κάμερα
Πολιτικη
«Χαμός» με Άδωνι: Φόρεσε «έξυπνα γυαλιά» με ενσωματωμένη κάμερα
Ένταση Στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου - Πολύζου
Πολιτικη
Ένταση στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου - Πολύζου: Στο τμήμα η δημοσιογράφος
Ελπίδα Για Τη Δημοκρατία: Τέλος Από Εκπρ.Τύπου Ο Αυγερινός
Πολιτικη
Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Τέλος από εκπρόσωπος Τύπου ο Θανάσης Αυγερινός
Αλέξης Τσίπρας: Η Τούρτα - Έκπληξη Για Τα Γενέθλιά Του
Πολιτικη
Αλέξης Τσίπρας: Η τούρτα - έκπληξη από συνεργάτες του για τα γενέθλιά του
Οδύσσεια: Τα Συγχαρητήρια Μητσοτάκη Στον Νόλαν
Πολιτικη
Οδύσσεια: Η συνομιλία του Κρίστοφερ Νόλαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top