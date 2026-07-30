Ένταση στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου - Πολύζου: Στο τμήμα η δημοσιογράφος

Το περιστατικό στο κυλικείο των αστυνομικών

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Ένταση Στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου - Πολύζου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένταση στη Βουλή μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου, με την Κωνσταντοπούλου να ζητά εξηγήσεις για την παρουσία της Πολύζου.
  • Η Κωνσταντοπούλου κάλεσε την αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι η Πολύζου είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης.
  • Η Πολύζου δεν είχε ταυτότητα και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για εξακρίβωση στοιχείων.
  • Η Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι η Πολύζου δεν είναι δημοσιογράφος και έχει καταμηνυθεί από αυτήν.
  • Η Πολύζου έχει προσφύγει δικαστικά κατά της Πλεύσης Ελευθερίας για δεδουλευμένα.

Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στη Βουλή με πρωταγωνίστριες τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη δημοσιογράφο Βασιλική Πολύζου, με την οποία η πρόεδρος του κόμματος βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη. 

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κυλικείο των αστυνομικών της Βουλής, παρουσία του φρουράρχου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε στην παρουσία της δημοσιογράφου στον χώρο, ζητώντας εξηγήσεις για την παρουσία της, ενώ φέρεται να κατέγραψε το περιστατικό με το κινητό της. 

Κατά τη διάρκεια της έντασης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε την αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και η ηγεσία της ΕΛΑΣ. Όταν έφτασε περιπολικό έξω από τη Βουλή, η Βασιλική Πολύζου συνοδεύτηκε από τον φρούραρχο μέχρι την έξοδο. 

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η δημοσιογράφος δεν είχε μαζί της ταυτότητα και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για την τυπική διαδικασία εξακρίβωσης στοιχείων. 

Η Βασιλική Πολύζου υποστηρίζει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου την κατηγόρησε πως είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και ότι επιχείρησε να εμποδίσει την αποχώρησή της από τον χώρο. Ακόμα, υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την κατέγραφε και ζήτησε την παρέμβαση της αστυνομίας. Παράλληλα, προανήγγειλε νέες νομικές κινήσεις, μεταξύ άλλων για παράνομη παρεμπόδιση και παράνομη βιντεοσκόπηση. 

Τι απαντά η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το περιστατικό 

Ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για το περιστατικό, η Ζωή Κωνσταντοπούλου περιέγραψε:

«Δεν είναι δημοσιογράφος η κυρία Πολύζου, η οποία έχει διπλό όνομα. Δεν υπήρξε ποτέ εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας. Είναι ένα πρόσωπο που έχει καταμηνυθεί από εμένα για εγκληματική οργάνωση. Βρισκόταν στο κυλικείο της φρουράς των αστυνομικών, ως μη όφειλε. Κάλεσα τον φρούραρχο, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό. Έχω υποβάλει καταγγελία για θύλακα της αστυνομίας που δρα μέσα στη Βουλή. Υπήρξε επέμβαση του 100 μετά από κλήση μου». 

Η ανοιχτή δικαστική διαμάχη Kωνσταντοπούλου - Πολύζου 

Το νέο επεισόδιο έρχεται ενώ οι δύο πλευρές βρίσκονται ήδη σε δικαστική αντιπαράθεση. Η Βασιλική Πολύζου έχει προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας και στα δικαστήρια κατά της Πλεύσης Ελευθερίας, διεκδικώντας δεδουλευμένα που όπως αναφέρει η ίδια δεν της έχουν καταβληθεί.  

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