Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα μετά τον θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στο νότιο Ρέθυμνο.

Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, με καταγωγή από το Αμάρι Ρεθύμνου, έφυγαν από τη ζωή επιχειρώντας στο πύρινο μέτωπο, προκαλώντας βαθιά θλίψη στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη.

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Ρέθυμνο

Μέσα σε αυτό το κλίμα οδύνης, συγκλονίζει η μαρτυρία εθελοντή της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Αποκορώνου.

Με δάκρυα στα μάτια, μίλησε για τον χαμό των δύο πυροσβεστών και για τον πόνο που βιώνουν όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

«Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες. Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δε θα γυρίσουν τα παιδιά τους σπίτι. Τα είδα με τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους… Πήγαν εκεί πέρα, δυστυχώς λάθος τους», είπε ο εθελοντής, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική… Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω», πρόσθεσε, περιγράφοντας την κατάσταση στο Ρέθυμνο.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Δραματικές ώρες στο Ρέθυμνο – Άνεμοι έως 125 χιλιόμετρα την ώρα

Την ίδια ώρα, η φωτιά συνεχίζει να μαίνεται με ιδιαίτερη ένταση, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι συνεχείς αναζωπυρώσεις δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι ριπές των ανέμων φτάνουν μέχρι και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την επιχείρηση κατάσβεσης.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων, τα εναέρια μέσα παραμένουν καθηλωμένα, με τις επίγειες δυνάμεις να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της προσπάθειας.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα και το βάρος της κατάσβεσης της φωτιάς στο Ρέθυμνο έχει πέσει στις επίγειες δυνάμεις

Οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 224 πυροσβέστες και περισσότερα από 40 οχήματα, καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, το οποίο έχει έκταση πάνω από 15 χιλιόμετρα.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι συνεχείς αναζωπυρώσεις σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους δημιουργούν διαρκώς νέα επιχειρησιακά δεδομένα.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στο ΕΡΤnews αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Όπως σημείωσε, το σημείο που συνεχίζει να απασχολεί περισσότερο τις αρχές βρίσκεται βόρεια της Αγίας Παρασκευής, στο δυτικό τμήμα του μετώπου. Τα υπόλοιπα σημεία παρουσιάζουν διάσπαρτες θερμές εστίες και καπνογόνα σημεία, τα οποία λόγω των ισχυρών ανέμων παραμένουν δύσκολα διαχειρίσιμα.

Το πύρινο μέτωπο έχει έκταση πάνω από 15 χλμ.

Για τη φωτιά στη Σητεία, ανέφερε ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν λόγω του δύσβατου της περιοχής. Τα δύο σημεία που απασχολούν βρίσκονται στις πλευρές του μετώπου της Αγίας Τριάδας, με τις προσπάθειες να συνεχίζονται για τον έλεγχό τους.

Ενεργοποιήθηκε το 112 για τη φωτιά στον Ασώματο Ρεθύμνου

Συναγερμός σήμανε και μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής Ασώματος Ρεθύμνου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ασώματος της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Το μήνυμα του 112 Greece ανέφερε:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ασώματος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Φωτιά Ρέθυμνο: Ενεργοποιήθηκε το ευρωπαϊκό σύστημα Copernicus

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία προχώρησε σε επιπλέον ενέργειες για την καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Φωτιά Ρέθυμνο: Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά.

Η απόφαση ελήφθη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου.

Ενεργοποιήθηκε και η υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς και για χρονικό διάστημα τριών μηνών, έως και τις 29 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση αποσκοπεί στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, στην επιτάχυνση των διαδικασιών αντιμετώπισης των συνεπειών της φωτιάς και στην υποστήριξη των πληγεισών περιοχών μέσω των προβλεπόμενων μέτρων πολιτικής προστασίας και κρατικής αρωγής.