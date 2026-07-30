Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη απέναντι στις φλόγες, οι οποίες έχουν ήδη προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις και καλλιέργειες. Την ίδια ώρα, ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν και στο Πλωμάρι της Λέσβου, όπου οι αναζωπυρώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Ρέθυμνο: Περισσότεροι από 220 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες

Η εικόνα στο μέτωπο του Ρεθύμνου παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, επιχειρούν 53 πυροσβεστικά οχήματα από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, δέκα ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, πεζοπόρα τμήματα και περισσότεροι από 220 πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες ενεργές εστίες.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Κρήτης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καθοριστική χαρακτηρίζεται η συμβολή δεκάδων εθελοντών και κατοίκων των πληγεισών περιοχών.

Το πύρινο μέτωπο εκτιμάται ότι έφτασε τα 20 χιλιόμετρα, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Φωτιά Ρέθυμνο: Διαδοχικά μηνύματα του 112 και απεγκλωβισμοί κατοίκων

Λόγω της ταχείας εξάπλωσης της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα το σύστημα έκτακτης ειδοποίησης 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν προληπτικά από τις περιοχές που απειλήθηκαν.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in #Ligres of the regional unit of #Rethymno



‼️ If you are in the area, move away to #Agalianos and #Kerames



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH @pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν μηνύματα εκκένωσης για την Κρύα Βρύση με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο, για τις Σαχτούρια και Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη, για τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Παύλο, καθώς και για την Τριόπετρα, την Αγία Γαλήνη και την περιοχή του Ορνέ, με οδηγίες προς ασφαλέστερες περιοχές. Αργότερα, νέο μήνυμα εστάλη και στους κατοίκους του Ορνέ, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς το Χορδάκι Αμαρίου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Γούδουρας και #Ασπρόλιθος της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Γούδουρας και #Ασπρόλιθος απομακρυνθείτε προς #Μακρύ_Γιαλό



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Σε πλήρη εξέλιξη τέθηκε και η οργανωμένη εκκένωση της Αγίας Γαλήνης, με τις τοπικές Αρχές και τον ξενοδοχειακό κόσμο να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου και ξενοδόχος στην Αγία Γαλήνη, Μιχάλης Χριστοφοράκης, κατά τον χρόνο της εκκένωσης η φωτιά δεν είχε οπτική επαφή με τον οικισμό, ενώ υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι και οι τουρίστες ακολουθούσαν τις οδηγίες του 112 χωρίς να επικρατεί πανικός. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου απομακρύνθηκαν συνολικά 8.000 άνθρωποι.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται επτά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.

Σήμερα, Πέμπτη, θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Φωτιά Ρέθυμνο: Επιχείρηση διάσωσης από θαλάσσης

Παράλληλα με τις επίγειες επιχειρήσεις εξελίχθηκε και μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, συνολικά 29 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την περιοχή του Αγίου Παύλου, με τη συνδρομή περιπολικών σκαφών, ναυαγοσωστικού και ιδιωτικών σκαφών. Οι δυνάμεις του Λιμενικού παραμένουν στην περιοχή, έτοιμες να συνδράμουν σε νέες απομακρύνσεις πολιτών εφόσον χρειαστεί.

Εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα που κατέγραψαν οι δορυφόροι της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του meteo.gr, καθώς το πλούμιο του καπνού μετακινήθηκε περίπου 100 χιλιόμετρα προς τα νότια, ακολουθώντας την πορεία των θυελλωδών ανέμων.

Στο λιμάνι της Σούδας αναμένονταν επιπλέον ενισχύσεις, καθώς μεταφέρονταν ακτοπλοϊκώς ακόμη 18 πυροσβέστες, μία ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Πλωμάρι: Συνεχείς αναζωπυρώσεις και τραυματισμός πυροσβέστη

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στο Πλωμάρι της Λέσβου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρίψεις από πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αναζωπυρώσεις παραμένουν συνεχείς, καθώς το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Η φωτιά εξελίσσεται σε λοφώδη περιοχή με χαράδρες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα απαιτητική την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Οι ελιές που καίγονται διατηρούν εστίες για πολλές ώρες, με αποτέλεσμα ακόμη και σημεία όπου είχαν επέμβει οι πυροσβέστες να αναζωπυρώνονται με κάθε ισχυρή ριπή ανέμου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της παλιάς χωματερής Πλωμαρίου και επεκτάθηκε γρήγορα, καίγοντας δασικές εκτάσεις και ελαιώνες.

🇬🇷Greece: Large wildfire in Plomari, Lesvos. High winds blowing in the region are hindering firefighting operations.

(Video source: Aeolos tv) pic.twitter.com/JGbenjougx — 𝙇-𝙏𝙀𝘼𝙈 (@L_Team10) July 29, 2026

Στην περιοχή επιχειρούν 92 πυροσβέστες, πέντε πεζοπόρα τμήματα και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από την πρώτη στιγμή συνέδραμαν τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

It's going to be a long difficult night. This is in Plomari on the Greek island of Lesbos at the moment. pic.twitter.com/XSp3Y1c9d2 — Global News Update (@ShaniSyed749024) July 30, 2026

Η Πολιτική Προστασία απέστειλε τρία προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο καλούσε τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ αργότερα ζητήθηκε η προληπτική απομάκρυνση πολιτών προς την παραλία Πλωμαρίου και με κατεύθυνση στον Άγιο Ισίδωρο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πλωμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Πλωμαρίου με κατεύθυνση #Άγιο_Ισίδωρο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο πόδι. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου αξιολογείται η κατάστασή του και θα αποφασιστεί αν απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Λαγουβάρδος: «Πρόκειται για ένα πάρα πολύ δύσκολο επόμενο 48ωρο»

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η πρόγνωση του μετεωρολόγου και Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδου, ο οποίος προειδοποιεί ότι οι καιρικές συνθήκες θα εξακολουθήσουν να ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών.

🔥 Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν πεζοπόρα τμήματα με πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή του Πλωμαρίου προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που κατακαίει από τις 2 το μεσημέρι δασική και καλλιεργημένη με ελιές έκταση.



🔥 Το μεγαλύτερο τους… pic.twitter.com/6zChL2BXQ1 — vradini.gr (@VradiniGr) July 30, 2026

Μιλώντας στο Cretalive.gr, ο κ. Λαγουβάρδος ανέφερε ότι οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν πολύ ισχυροί τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή, ενώ κατά τόπους οι ριπές θα φτάνουν τα 90 έως 100 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες για τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

«Πρόκειται για ένα πάρα πολύ δύσκολο επόμενο 48ωρο και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα επισήμανε ότι: «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και αύριο και μεθαύριο. Από το Σάββατο θα δούμε σταδιακή υποχώρηση των ανέμων», εκτιμώντας πως η σταδιακή εξασθένηση των ανέμων θα διευκολύνει τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρμόδιες Αρχές, καθώς για σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

η Περιφέρεια Αττικής

τα Κύθηρα

η Κορινθία

η Αργολίδα

η Αρκαδία

η Λακωνία

η Βοιωτία

η Φθιώτιδα

η Φωκίδα

η Εύβοια

η Σκύρος

η Λέσβος

η Χίος

η Σάμος

η Ικαρία

οι Κυκλάδες

η Περιφέρεια Κρήτης

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει θέσει σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, με ενίσχυση των εναέριων και επίγειων περιπολιών, ενώ το προσωπικό των υπηρεσιών στις περιοχές υψηλού κινδύνου βρίσκεται σε μερική επιφυλακή.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών χόρτων και υπολειμμάτων, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών, ενώ σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς οι πολίτες πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες τόσο για το Ρέθυμνο όσο και για το Πλωμάρι, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε αντίξοες συνθήκες, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό σύμμαχο των πύρινων μετώπων.

