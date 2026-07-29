Ανείπωτη τραγωδία που έχει βυθίσει στο πένθος το Πυροσβεστικό Σώμα και ολόκληρη τη χώρα. Δύο πυροσβέστες, ένας 58 ετών πενταετούς υποχρέωσης και ένας 25 ετών εποχικός, έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος, παλεύοντας με τον πύρινο εφιάλτη στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Το πυροσβεστικό τους όχημα εγκλωβίστηκε από τις φλόγες. Οι δύο άνδρες βγήκαν από το όχημα στην προσπάθειά τους να σωθούν, όμως βρήκαν τραγικό θάνατο, πιθανότατα από τις πυκνές αναθυμιάσεις. Εντοπίστηκαν νεκροί, λίγα μόλις μέτρα πιο κάτω, από τους ίδιους τους συναδέλφους τους που έσπευσαν για βοήθεια.

Η εικόνα από το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο παραμένει δραματική, με τους θυελλώδεις ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και να οδηγούν σε συνεχείς εκκενώσεις οικισμών. Στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ λεωφορεία μεταφέρουν κατοίκους προς ασφαλείς περιοχές, κυρίως στο Τυμπάκι. Εθελοντές με υδροφόρες και αγροτικά οχήματα συνδράμουν στην επιχείρηση, καθώς οι φλόγες απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Τουλάχιστον τέσσερα χωριά βρίσκονται σε κίνδυνο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι, που φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ, προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Με τη δύση του ήλιου διακόπηκαν οι εναέριες ρίψεις, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τη νύχτα.

Φωτιά Ρέθυμνο: Νεκροί δύο πυροσβέστες - Τους κύκλωσε η πυρκαγιά

Οι άτυχοι πυροσβέστες ήταν μέσα σε όχημα και κινούνταν προς το σημείο της μεγάλης φωτιάς. Ενώ βρίσκονταν στον δρόμο από τις Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη, η πυρκαγιά τούς κύκλωσε.

Οι δύο άνδρες, βλέποντας το όχημα να εγκλωβίζεται, προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί. Δυστυχώς, δεν τα κατάφεραν.

Λίγο αργότερα, συνάδελφοί τους που έσπευσαν στο σημείο βρέθηκαν μπροστά στο μακάβριο θέαμα. Είδαν τους συναδέλφους τους νεκρούς, μόλις λίγα μέτρα μακριά από το όχημά τους.

Φωτιά Ρέθυμνο: «Έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος»

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες.

«Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη».

Ο Ευάγγελος Τουρνάς, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είπε σε ανακοίνωσή του «Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του».

Φωτιά Ρέθυμνο: Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση

Την ίδια ώρα, η πύρινη λαίλαπα που ξεκίνησε στις 2:30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Οι καιρικές συνθήκες είναι εφιαλτικές, με τους ανέμους να πνέουν με ριπές έως και 7 μποφόρ, ενώ ολόκληρη η Κρήτη βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου, κατηγορίας 4.

«Η φωτιά είναι εδώ τριγύρω, είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι ανεξέλεγκτη. Ο αέρας είναι απίστευτα πολύς, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Κι εγώ έχω σκάφος. Μας έχει ειδοποιήσει το Λιμεναρχείο να είμαστε σταντ μπάι, αν χρειαστεί να βοηθήσουμε κόσμο να πάμε. Όλοι οι ψαράδες μας έχουν σταντ μπάι», λέει ψαράς της περιοχής.

Στο μέτωπο δίνουν μάχη 156 πυροσβέστες με 8 ομάδες δασοκομάντος και 33 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν συνεχώς 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, με τον συντονισμό να γίνεται μέσω drones.

Φωτιά Ρέθυμνο: Μπαράζ εκκενώσεων και μηνύματα 112

Η ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς ανάγκασε την Πολιτική Προστασία να προχωρήσει σε μαζικές εκκενώσεις, εκπέμποντας πέντε διαδοχικά μηνύματα από το 112 μέσα σε λίγες ώρες:

14:35: Αρχική προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή.

15:27: Εκκένωση της Κρύας Βρύσης προς το Ρέθυμνο.

15:37: Απομάκρυνση των κατοίκων από Σαχτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη.

16:18: Εντολή εκκένωσης για Άγιο Γεώργιο και Άγιο Παύλο, με κατεύθυνση την Αγία Γαλήνη.

17:13: Νέο μήνυμα για απομάκρυνση από την Τριόπετρα προς Κεραμέ, μέσω της παραλιακής οδού.

Για τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φονική πυρκαγιά βρίσκεται ήδη στο σημείο και διενεργεί ενδελεχείς έρευνες το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Ρεθύμνου.