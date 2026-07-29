Χαλκιδική: Χωρίς Τις Αισθήσεις Του 12χρονος

Ένα 12χρονο αγόρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από θαλάσσια περιοχή στη Χανιώτη Χαλκιδικής.

Στο παιδί παρασχέθηκαν αρχικά πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας και ακολούθως στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο εθελοντής διασώστης Ιωάννης Κολοκυθάς, στις 11:00 το πρωί ένας 12χρονος παραλίγο να πνιγεί ενώ κολυμπούσε στη θάλασσα.

Οι ναυαγοσώστες ανέσυραν άμεσα από το νερό το παιδί και κατάφεραν να επαναφέρουν και να σταθεροποιήσουν τον 12χρονο, αφού είχαν καλέσει και το ΕΚΑΒ, το οποίο ανταποκρίθηκε με μηχανή άμεσης επέμβασης αλλά και με ασθενοφόρο για τη διακομιδή του νεαρού στο νοσοκομείο.