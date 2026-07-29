Χαλκιδική: Ανασύρθηκε 12χρονος χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο

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Χαλκιδική: Χωρίς Τις Αισθήσεις Του 12χρονος
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 12χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στη Χανιώτη Χαλκιδικής.
  • Ναυαγοσώστες παρείχαν πρώτες βοήθειες πριν τη διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας.
  • Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
  • Το περιστατικό συνέβη το πρωί, όταν το παιδί παραλίγο να πνιγεί ενώ κολυμπούσε.
  • Ο εθελοντής διασώστης Ιωάννης Κολοκυθάς ανέφερε την άμεση αντίδραση των ναυαγοσωστών και του ΕΚΑΒ.

Ένα 12χρονο αγόρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από θαλάσσια περιοχή στη Χανιώτη Χαλκιδικής.

Στο παιδί παρασχέθηκαν αρχικά πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας και ακολούθως στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο εθελοντής διασώστης Ιωάννης Κολοκυθάς, στις 11:00 το πρωί ένας 12χρονος παραλίγο να πνιγεί ενώ κολυμπούσε στη θάλασσα.

Οι ναυαγοσώστες ανέσυραν άμεσα από το νερό το παιδί και κατάφεραν να επαναφέρουν και να σταθεροποιήσουν τον 12χρονο, αφού είχαν καλέσει και το ΕΚΑΒ, το οποίο ανταποκρίθηκε με μηχανή άμεσης επέμβασης αλλά και με ασθενοφόρο για τη διακομιδή του νεαρού στο νοσοκομείο.

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