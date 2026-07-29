ΕΟΔΥ: Οι περιοχές υψηλού κινδύνου στην Αττική για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Τι αναφέρει ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

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O λοιμωξιολόγος Γκίκας Μαγιορκίνης εξηγεί ποια είναι τα συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου και πώς μεταδίδεται - Βίντεο αρχείου ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ΕΟΔΥ δημοσίευσε αναθεωρημένο κατάλογο δήμων με κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έως 27 Ιουλίου 2026, κυρίως στην Αττική.
  • Περιοχές υψηλού κινδύνου περιλαμβάνουν το Μαρούσι, το Ηράκλειο, και τον δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού.
  • Ο ιός μεταδίδεται κυρίως από τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού, με ήπια συμπτώματα στους περισσότερους μολυσμένους.
  • Σοβαρές επιπλοκές μπορεί να προκύψουν κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό.
  • Περιοχές «επηρεαζόμενες» έχουν τουλάχιστον ένα κρούσμα, ενώ «υψηλού κινδύνου» περιοχές δεν έχουν κρούσματα αλλά συνδυάζουν παράγοντες κινδύνου.

Ο ΕΟΔΥ δημοσιοποίησε αναθεωρημένο κατάλογο με τους δήμους, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έως τις 27 Ιουλίου 2026.

Ιός Δυτικού Νείλου: Στην Αγ. Παρασκευή το πρώτο φετινό κρούσμα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με αυτόν, η πλειονότητα των περιστατικών εντοπίζεται στην Αττική, ενώ κρούσματα έχουν καταγραφεί και σε ορισμένους δήμους της Θεσσαλίας. 

Ο ΕΟΔΥ προσδιορίζει και τις περιοχές υψηλού κινδύνου, όπου είναι πιθανή η εμφάνιση εγχώριων κρουσμάτων το προσεχές διάστημα. 

Ιός Δυτικού Νείλου: Συναγερμός στην Πάτρα από τα κρούσματα

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • το Μαρούσι
  • το Ηράκλειο (Αττικής)
  • ο δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού
  • η 1η και η 4η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων.

ΕΟΔΥ: Τι σημαίνει περιοχές «υψηλού κινδύνου»

Με βάση την εφαρμογή μέτρων που λαμβάνονται ορίζονται περιοχές ως «επηρεαζόμενες» και «υψηλού κινδύνου», ως εξής:

Ιός του Δυτικού Νείλου: Oι 7 «υψηλού κινδύνου» περιοχές στην Ελλάδα

  • Ως «επηρεαζόμενες» περιοχές: ορίζονται οι Δήμοι/ Δημοτικές Κοινότητες με πρόσφατη καταγραφή τουλάχιστον ενός κρούσματος λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου (ΔΝ) σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, και
  • ως «υψηλού κινδύνου» περιοχές: ορίζονται οι Δήμοι/ Δημοτικές Κοινότητες όπου δεν έχει καταγραφεί κρούσμα σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης 2026 (μέχρι στιγμής), αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού του ΔΝ σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενες περιοχές/ γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης, διαθέσιμα δεδομένα επιτήρησης της κυκλοφορίας του ιού σε κουνούπια/ζώα, στην ευρύτερη περιοχή).

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Αναλυτικά οι επηρεαζόμενες περιοχές και αυτές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου (με αστερίσκο) είναι οι εξής:

Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Βορείου Τομέα Αθηνών

  • Δήμος Αγίας Παρασκευής
  • Δήμος Νέας Ιωνίας
  • Δήμος Χαλανδρίου
  • Δήμος Αμαρουσίου*
  • Δήμος Ηρακλείου*
  • Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού*

Iός Δυτικού Νείλου: Αναγκαία τα αντικουνουπικά - Τι λένε οι γιατροί

ΠΕ Ανατολικής Αττικής

  • Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος
  • Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
  • Δήμος Κρωπίας
  • Δήμος Λαυρεωτικής
  • Δήμος Παλλήνης
  • Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
  • Δήμος Παιανίας
  • Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου

ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών

  • Δήμος Γλυφάδας

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

  • 6η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων
  • 1η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων*
  • 4η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων*
  • Δήμος Ηλιούπολης

ΠΕ Δυτικής Αττικής

  • Δήμος Φυλής

ΠΕ Λάρισας

  • Δήμος Λαρισαίων
  • Δήμος Τεμπών

ΠΕ Καρδίτσας

  • Δήμος Παλαμά

Ιός του Δυτικού Νείλου: Τα συμπτώματα 

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως από τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού το οποίο προηγουμένως έχει τραφεί από μολυσμένα άγρια πτηνά.

Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια και έχει καταγραφεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως μετά από μετάγγιση αίματος, μεταμόσχευση οργάνων ή από τη μητέρα στο έμβρυο κατά την εγκυμοσύνη.

Περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Ωστόσο όσοι νοσήσουν συνήθως εκδηλώνουν ήπια συμπτώματα, τα συνηθέστερα από τα οποία είναι τα εξής:

  • Πυρετός, από ήπιος μέχρι και υψηλός
  • Επίμονος πονοκέφαλος
  • Μυϊκή αδυναμία, είναι το σύμπτωμα που ενδεχομένως «ειδοποιεί» για πιθανή επιδείνωση προς κάποια νευρολογική νόσο.
  • Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι κόπωση, ναυτία ή εξάνθημα.
  • Σε μικρό ποσοστό που αφορά κυρίως ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό, ο ιός μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νευρολογική νόσο, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα, που απαιτεί άμεση νοσηλεία.
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