Ιός Δυτικού Νείλου: Στην Αγ. Παρασκευή το πρώτο φετινό κρούσμα στην Ελλάδα

Άνδρας νοσηλεύεται με μηνιγγοεγκεφαλίτιδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.07.26 , 13:10 Θρήνος στην κηδεία Νέστορα: Με αμαξίδιο η κόρη της - «Λύγισε» ο αδελφός της
09.07.26 , 13:04 Τίνα Μεσσαροπούλου: Απόδραση στο Λουξεμβούργο μετά το τέλος της σεζόν
09.07.26 , 12:52 Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης
09.07.26 , 12:48 Αυτό είναι το… «αντίδοτο» για τους λαγοκέφαλους
09.07.26 , 12:44 Μαρία Ηλιάκη για γάμο με Στέλιο Μανουσάκη: «Μάλλον δε θα παντρευτώ, οπότε…»
09.07.26 , 12:16 Μπόνι Τάιλερ: Πέθανε η τραγουδίστρια του «Total eclipse of the heart»
09.07.26 , 12:00 Stress-eating: Πώς μας επηρεάζει και γιατί δεν πρέπει να γίνεται συνήθεια
09.07.26 , 11:40 Αίγιο: Η σορός και το νέο στοιχείο «κλειδί» που οδηγούν αλλού την έρευνα
09.07.26 , 11:39 Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
09.07.26 , 11:26 Βλαντή: Έγινε ξανά «Σιλβή» 20 χρόνια μετά - Το βίντεο με τη μεταμόρφωση
09.07.26 , 11:15 Φωτιά Σισμανόγλειο: Ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς - Μία νεκρή από ανακοπή
09.07.26 , 11:01 Τατιάνα Στεφανίδου: Η στιγμή που είχε «λυγίσει» για τον Νίκο Ευαγγελάτο
09.07.26 , 10:57 Ιός Δυτικού Νείλου: Στην Αγ. Παρασκευή το πρώτο φετινό κρούσμα στην Ελλάδα
09.07.26 , 10:38 ΕΦΕΤ: Ανακαλείται γεμιστό ρολό κοτόπουλο για σαλμονέλα
09.07.26 , 10:35 Ιορδανίδης - Ματίκα: Το ξεκαρδιστικό βίντεο με ακρίδα που ανέβηκε στη σκηνή
Μπόνι Τάιλερ: Πέθανε η τραγουδίστρια του «Total eclipse of the heart»
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Θρήνος στην κηδεία Νέστορα: Με αμαξίδιο η κόρη της - «Λύγισε» ο αδελφός της
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Νίκα: Το λαχταριστό story με γλυκά που μας άνοιξε την όρεξη
Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα
Αίγιο: Η σορός και το νέο στοιχείο «κλειδί» που οδηγούν αλλού την έρευνα
Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης
Μαρία Ηλιάκη για γάμο με Στέλιο Μανουσάκη: «Μάλλον δε θα παντρευτώ, οπότε…»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ιός Δυτικού Νείλου - Οι κίνδυνοι και τα μέτρα προστασίας - Βίντεο αρχείου ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου για φέτος εντοπίστηκε στη χώρας μας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΥ. Πρόκειται για έναν 60χρονο άνδρα από την Αγία Παρασκευή Αττικής, ο οποίος νοσηλεύεται με μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Κρήτη: Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος

Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ κρούσματα της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, σε ετήσια βάση, κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες. 

Ιός του Δυτικού Νείλου: Πώς μεταδίδεται

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών, τα οποία μολύνονται από μολυσμένα (κυρίως άγρια) πτηνά. 

Ιός Δυτικού Νείλου: Συναγερμός στην Πάτρα από τα κρούσματα

Οι άνθρωποι που μολύνονται δε μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια ή σε άλλους ανθρώπους με άμεση επαφή. Στην πλειονότητά τους τα άτομα που μολύνονται δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια συμπτώματα, ενώ σε ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο από 1%) εκδηλώνουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα). 

Η μεγάλη ηλικία, η ανοσοκαταστολή και τα χρόνια υποκείμενα νοσήματα αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση και απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Μέτρα προστασίας

Ο ΕΟΔΥ συστήνει να λαμβάνετε επιμελώς ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών: 

Ιός του Δυτικού Νείλου: Oι 7 «υψηλού κινδύνου» περιοχές στην Ελλάδα

  • Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και χώρου (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά / ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.
  • Μην αφήνετε στάσιμα νερά πουθενά. Με τον τρόπο αυτό, βοηθάτε ουσιαστικά να περιοριστούν οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών στους ιδιωτικούς σας χώρους (όπου δεν μπορούν να παρέμβουν οι αρμόδιες αρχές). 

Συγκεκριμένα: 

«Καμπανάκι» ΕΟΔΥ για τον Ιό του Δυτικού Νείλου: Πώς να προφυλαχθείτε

  • Ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για ύπαρξη εστιών στάσιμων νερών και εξαλείψτε τις εστίες αυτές. 
  • Όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό: αναποδογυρίστε τα ή καλύψτε τα ή ανανεώνετε το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
  • Καθαρίστε υδρορροές, φρεάτια και λούκια.
  • Καλύψτε με σήτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων. 

Iός Δυτικού Νείλου: Αναγκαία τα αντικουνουπικά - Τι λένε οι γιατροί

Ιός του Δυτικού Νείλου: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών), άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα πρέπει να λαμβάνουν ατομικά μέτρα προστασίας από κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια, καθώς κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ
 |
ΚΟΥΝΟΥΠΙ
 |
ΚΡΟΥΣΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κηδεία Βάγιας Νέστορα: Βαρύ Πένθος Στο Τελευταίο Αντίο
Ελλαδα
Θρήνος στην κηδεία Νέστορα: Με αμαξίδιο η κόρη της - «Λύγισε» ο αδελφός της
Φωτιά Στον Ασπρόπυργο: Βίντεο Ντοκουμέντο Με Την Έκρηξη
Ελλαδα
Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης
Αυτός Είναι Ο Φυσικός Εξολοθρευτής Του Λαγοκέφαλου
Ελλαδα
Αυτό είναι το… «αντίδοτο» για τους λαγοκέφαλους
Αίγιο: Τα Δύο Στοιχεία Που Πάνε Αλλού Την Έρευνα
Ελλαδα
Αίγιο: Η σορός και το νέο στοιχείο «κλειδί» που οδηγούν αλλού την έρευνα
Φωτιά Στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο
Ελλαδα
Φωτιά Σισμανόγλειο: Ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς - Μία νεκρή από ανακοπή
ΕΦΕΤ: Ανακαλείται Γεμιστό Ρολό Κοτόπουλο Για Σαλμονέλα
Ελλαδα
ΕΦΕΤ: Ανακαλείται γεμιστό ρολό κοτόπουλο για σαλμονέλα
Φωτιά Τώρα Σε Εργοστάσιο Στον Ασπρόπυργο - 3 Διασωληνωμένοι
Ελλαδα
Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο: Έντεκα τραυματίες - Οι τρεις διασωληνωμένοι
Κέα (Τζιά)
Ελλαδα
Σαββατοκύριακο στο πιο κοντινό κυκλαδονήσι - Μόλις 1 ώρα από την Αθήνα!
Καιρός: Βροχές Και Καταιγίδες Σήμερα - Δείτε Πού
Ελλαδα
Αλλάζει ο καιρός: Πού θα βρέξει σήμερα - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top