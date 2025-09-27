Κρήτη: Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος

Στο ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται και ένας 60χρονος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.09.25 , 21:34 Το όνομα του Μασκ στις σημειώσεις του Επσταϊν
27.09.25 , 21:22 Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Ο Τσικίνιο λύτρωσε τους Πειραιώτες
27.09.25 , 20:40 Κακοκαιρία: Εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στη Δυτική Ελλάδα
27.09.25 , 20:30 Τροχαία: Σε 100 σημεία θα τοποθετηθούν 388 «έξυπνες» κάμερες
27.09.25 , 20:19 Πάτρα: Έριχναν βεγγαλικά και αυγά σε συμμαθητές τους σε γειτονικό σχολείο
27.09.25 , 20:10 Κρήτη: Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
27.09.25 , 19:58 SEAT MÓ 125: Το ηλεκτρικό scooter με 2.799 ευρώ
27.09.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Άννα το ήθελε, αλλά ο γρίφος δεν της έκανε τη χάρη
27.09.25 , 17:58 Σταματά την απεργία πείνας ο Οικονομόπουλος - Συμπαραστεκόταν στον Ρούτσι
27.09.25 , 17:41 «Είπα στη Δέσποινα να τηλεφωνήσω στον γιο μου, μπορεί να μη ζήσω»
27.09.25 , 17:09 Δήμας: «Πάνω από 120.000 ευρώ παίρνουν οι ελεγκτές της ΥΠΑ που εκβιάζουν»
27.09.25 , 16:58 Νέα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό - Τι συνέβη;
27.09.25 , 16:21 Ναταλία Λιονάκη για τη μητέρα της: «Είναι στις προσευχές μου»
27.09.25 , 15:46 Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη βόλτα με τον νεογέννητο γιο της
27.09.25 , 15:31 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Τραμπ σε δεξίωση στον Λευκό Οίκο
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
«Είπα στη Δέσποινα να τηλεφωνήσω στον γιο μου, μπορεί να μη ζήσω»
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Ρένια Λουιζίδου: Ο λόγος που δεν έδωσε στον γιο της το όνομα του πατέρα της
Ηγουμενίτσα: «Ακούσαμε τη μητέρα του 11χρονου Μάξιμου να ουρλιάζει»
GNTM: «Είσαι σαν Κάτια Ζυγούλη σε μικρή συσκευασία»-Τα κλάματα της Αγγέλικα
Ντουμπάι: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των porta potty πάρτι
GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!
Σοφός: «Με τη Σταματίνα κλείσαμε 14 χρόνια γάμου και δεν υπήρξε ποτέ κρίση»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Kεντρικό Δελτίο Star 27/9
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην Κρήτη σημειώθηκαν δύο σοβαρά περιστατικά που έχουν προκαλέσει ανησυχία στις υγειονομικές αρχές.

Ένας 20χρονος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με ιογενή μηνιγγίτιδα. Ο νεαρός εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο με συμπτώματα έντονης δυσκαμψίας και πονοκεφάλου. Βρίσκεται στην Παθολογική Κλινική υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ του έχει χορηγηθεί αντιιική αγωγή. Οι γιατροί διαβεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας του δείχνει καλή, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν μετάδοσης της νόσου. Παράλληλα, πραγματοποιείται ιχνηλάτηση των επαφών του, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.

παγνη

Την ίδια ώρα, στο ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται και ένας 60χρονος με υποκείμενα νοσήματα, στον οποίο διαγνώστηκε εγκεφαλομηνιγγίτιδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ασθενής εισήχθη πριν από λίγες ημέρες με συμπτώματα που παρέπεμπαν σε μηνιγγίτιδα. Επειδή είναι ανοσοκατασταλμένος, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν πως πρόκειται για το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα του ιού στην Κρήτη.

Στις υγειονομικές αρχές σήμανε συναγερμός. Η Περιφέρεια έχει ήδη τοποθετήσει παγίδες, πραγματοποιεί ψεκασμούς ακόμη και σε πηγάδια, ενώ οι κάτοικοι ενημερώνονται πόρτα-πόρτα. Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ έδωσε σαφείς οδηγίες ώστε κατά τη διάρκεια αιμοδοσίας το αίμα να ελέγχεται για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
 |
ΠΑΓΝΗ
 |
ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top