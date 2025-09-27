Κρήτη: Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος

Στην Κρήτη σημειώθηκαν δύο σοβαρά περιστατικά που έχουν προκαλέσει ανησυχία στις υγειονομικές αρχές.

Ένας 20χρονος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με ιογενή μηνιγγίτιδα. Ο νεαρός εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο με συμπτώματα έντονης δυσκαμψίας και πονοκεφάλου. Βρίσκεται στην Παθολογική Κλινική υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ του έχει χορηγηθεί αντιιική αγωγή. Οι γιατροί διαβεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας του δείχνει καλή, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν μετάδοσης της νόσου. Παράλληλα, πραγματοποιείται ιχνηλάτηση των επαφών του, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.

Την ίδια ώρα, στο ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται και ένας 60χρονος με υποκείμενα νοσήματα, στον οποίο διαγνώστηκε εγκεφαλομηνιγγίτιδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ασθενής εισήχθη πριν από λίγες ημέρες με συμπτώματα που παρέπεμπαν σε μηνιγγίτιδα. Επειδή είναι ανοσοκατασταλμένος, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν πως πρόκειται για το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα του ιού στην Κρήτη.

Στις υγειονομικές αρχές σήμανε συναγερμός. Η Περιφέρεια έχει ήδη τοποθετήσει παγίδες, πραγματοποιεί ψεκασμούς ακόμη και σε πηγάδια, ενώ οι κάτοικοι ενημερώνονται πόρτα-πόρτα. Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ έδωσε σαφείς οδηγίες ώστε κατά τη διάρκεια αιμοδοσίας το αίμα να ελέγχεται για τον ιό του Δυτικού Νείλου.