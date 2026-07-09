Βαρθακούρης: «Δείχνει σαν top model κι εγώ σαν ελαιοχρωματιστής»

Αυτοσαρκάζεται για τη φωτογραφία με την Αντελίνα Βαρθακούρη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.07.26 , 10:18 Full in love η Μαριτίνα Ντενίση: Το φιλί του συντρόφου της στα γενέθλιά της
09.07.26 , 10:02 Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο: Οκτώ τραυματίες - Οι τρεις διασωληνωμένοι
09.07.26 , 10:00 Γλυκό ψυγείου μιλφέιγ: Φτιάξτε το και απολαύστε το, δροσερό και λαχταριστό
09.07.26 , 09:54 Γαρμπή για πρόβλημα υγείας: «Εύχομαι να περάσει σύντομα»
09.07.26 , 09:44 Νέα Κλιμάκωση στο Ιράν: «Παράθυρο» συμφωνίας από Τραμπ, αλλά και απειλές
09.07.26 , 09:26 Φωτιά Σισμανόγλειο: Ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς - Μία νεκρή από ανακοπή
09.07.26 , 09:24 VW Tiguan: H «προίκα» και οι τιμές
09.07.26 , 09:22 Βαρθακούρης: «Δείχνει σαν top model κι εγώ σαν ελαιοχρωματιστής»
09.07.26 , 09:20 Αναστασία Παντούση: Η ηλικία, οι σπουδές και η σχέση με τον Ιωάννη Παπαζήση
09.07.26 , 09:17 Ελένη Τσολάκη: Στιγμές ευτυχίας με την κόρη της στην παιδική χαρά
09.07.26 , 09:03 Νίκος Κακλαμανάκης: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο Ολυμπιονίκης
09.07.26 , 08:46 Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
09.07.26 , 08:38 Σαββατοκύριακο στο πιο κοντινό κυκλαδονήσι - Μόλις 1 ώρα από την Αθήνα!
09.07.26 , 08:20 Δύσκολες ώρες για την Ανθή Βούλγαρη: «Σπαράζει η ψυχή μου»
09.07.26 , 07:59 Αλλάζει ο καιρός: Πού θα βρέξει σήμερα - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας
Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο: Οκτώ τραυματίες - Οι τρεις διασωληνωμένοι
Βαρθακούρης: «Δείχνει σαν top model κι εγώ σαν ελαιοχρωματιστής»
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Νίκα: Το λαχταριστό story με γλυκά που μας άνοιξε την όρεξη
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Φωτιά Σισμανόγλειο: Ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς - Μία νεκρή από ανακοπή
Δύσκολες ώρες για την Ανθή Βούλγαρη: «Σπαράζει η ψυχή μου»
Βαλέρια Λάτσιου: Αυτό είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει
Ιωαννίδης: Δεν ξεκίνησε ακόμη διακοπές – Η ανάσα δροσιάς στη Σαντορίνη
Γιατί έχει τόσο κρύο μέσα στα καράβια το καλοκαίρι; Υπάρχει εξήγηση!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη πραγματοποίησαν οικογενειακή απόδραση σε ιαματική πισίνα.
  • Ο Χάρης μοιράστηκε τρυφερό στιγμιότυπο με τη σύζυγό του, τράβηγμα από την κόρη τους.
  • Στη λεζάντα, ο Χάρης αυτοσαρκάζεται, συγκρίνοντας την εμφάνισή του με εκείνη της Αντελίνας.
  • Η ανάρτηση απέσπασε πολλά σχόλια και likes για το χιούμορ και την οικογενειακή εικόνα.
  • Η οικογένεια φαίνεται να απολαμβάνει ποιοτικό χρόνο μαζί.

Μια μικρή οικογενειακή απόδραση πραγματοποίησαν ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη, εκμεταλλευόμενοι το πρώτο διάστημα που οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του τραγουδιστή τούς άφησαν λίγο ελεύθερο χρόνο.

Αντελίνα Βαρθακούρη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγό της Χάρη Βαρθακούρη

Ο Χάρης Βαρθακούρης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τις στιγμές χαλάρωσης με τη σύζυγό του σε ιαματική πισίνα. Στη φωτογραφία, την οποία τράβηξε η μικρότερη κόρη τους, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο μέσα στο νερό, φορώντας τα απαραίτητα σκουφάκια που προβλέπονται στον χώρο.

Αν. Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός. Μου έφευγαν τούφες από τα μαλλιά»

Ωστόσο, αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις δεν ήταν μόνο το στιγμιότυπο, αλλά και η λεζάντα που το συνόδευε. Πιστός στο χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό του, ο τραγουδιστής δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει πλάκα με την εμφάνισή του, αποθεώνοντας παράλληλα την Αντελίνα.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Την πρώτη εβδομάδα που δεν είχα μεσοβδόμαδο λάιβ είπαμε να πάμε να αποδράσουμε οικογενειακώς.

Παρατηρώντας τη φωτογραφία που μας έβγαλε η μικρή μας κόρη στην (ιαματική) πισίνα (εξού και τα σκουφάκια), συνειδητοποιώ ότι η γυναίκα μου με τον σκούφο μιας χρήσης (που είναι υποχρεωτικός) δείχνει σαν top model κι εγώ ο ελαιοχρωματιστής που προσέλαβε για μερεμέτια στην κουζίνα…

Ευτυχώς οι κόρες μας πήραν από τη μαμά τους. 🤘🏻»

 

Η ανάρτηση απέσπασε αμέσως εκατοντάδες σχόλια και likes, με τους διαδικτυακούς του φίλους να σχολιάζουν τόσο το χιούμορ του όσο και την όμορφη οικογενειακή εικόνα που μοιράστηκε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
XΑΡΗΣ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ
 |
ΑΝΤΕΛΙΝΑ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαριτίνα Ντενίση
Celebrities & Gossip Νεα
Full in love η Μαριτίνα Ντενίση: Το φιλί του συντρόφου της στα γενέθλιά της
Καίτη Γαρμπή
Celebrities & Gossip Νεα
Γαρμπή για πρόβλημα υγείας: «Εύχομαι να περάσει σύντομα»
Αναστασία Παντούση: Το βιογραφικό και ο ρόλος στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι»
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστασία Παντούση: Η ηλικία, οι σπουδές και η σχέση με τον Ιωάννη Παπαζήση
Ελένη Τσολάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Τσολάκη: Στιγμές ευτυχίας με την κόρη της στην παιδική χαρά
Ανθή Βούλγαρη
Celebrities & Gossip Νεα
Δύσκολες ώρες για την Ανθή Βούλγαρη: «Σπαράζει η ψυχή μου»
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα
Celebrities & Gossip Νεα
Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα
Ασλάνογλου: Το Διαζύγιο Ήταν Σοκαριστική Αλλαγή Στη Ζωή Μου
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρίνα Ασλάνογλου: «Το διαζύγιο ήταν μια σοκαριστική αλλαγή στη ζωή μου»
Τραγουδίστρια: «Δεν Είχα Σκεφτεί Να Ασχοληθώ Με Το Τραγούδι»
Celebrities & Gossip Νεα
Πασίγνωστη τραγουδίστρια: «Δεν είχα σκεφτεί να ασχοληθώ με το τραγούδι»
Λάτσιου: Αυτό Είναι Το Κορυφαίο Πανεπιστήμιο Που Θα Φοιτήσει
Celebrities & Gossip Νεα
Βαλέρια Λάτσιου: Αυτό είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top