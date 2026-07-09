Μια μικρή οικογενειακή απόδραση πραγματοποίησαν ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη, εκμεταλλευόμενοι το πρώτο διάστημα που οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του τραγουδιστή τούς άφησαν λίγο ελεύθερο χρόνο.

Ο Χάρης Βαρθακούρης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τις στιγμές χαλάρωσης με τη σύζυγό του σε ιαματική πισίνα. Στη φωτογραφία, την οποία τράβηξε η μικρότερη κόρη τους, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο μέσα στο νερό, φορώντας τα απαραίτητα σκουφάκια που προβλέπονται στον χώρο.

Ωστόσο, αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις δεν ήταν μόνο το στιγμιότυπο, αλλά και η λεζάντα που το συνόδευε. Πιστός στο χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό του, ο τραγουδιστής δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει πλάκα με την εμφάνισή του, αποθεώνοντας παράλληλα την Αντελίνα.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Την πρώτη εβδομάδα που δεν είχα μεσοβδόμαδο λάιβ είπαμε να πάμε να αποδράσουμε οικογενειακώς.

Παρατηρώντας τη φωτογραφία που μας έβγαλε η μικρή μας κόρη στην (ιαματική) πισίνα (εξού και τα σκουφάκια), συνειδητοποιώ ότι η γυναίκα μου με τον σκούφο μιας χρήσης (που είναι υποχρεωτικός) δείχνει σαν top model κι εγώ ο ελαιοχρωματιστής που προσέλαβε για μερεμέτια στην κουζίνα…

Ευτυχώς οι κόρες μας πήραν από τη μαμά τους. 🤘🏻»

Η ανάρτηση απέσπασε αμέσως εκατοντάδες σχόλια και likes, με τους διαδικτυακούς του φίλους να σχολιάζουν τόσο το χιούμορ του όσο και την όμορφη οικογενειακή εικόνα που μοιράστηκε.