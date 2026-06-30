Τα 42 της χρόνια έκλεισε η Αντελίνα Βαρθακούρη και από την πρώτη στιγμή ο λογαριασμός της στο Instagram «πλημμύρισε» από τις πιο όμορφες και θερμές ευχές των διαδικτυακών της φίλων.

Η γιορτή για την παρουσιάστρια ξεκίνησε από το πλατό του Happy Day. Σβήνοντας την πρώτη της τούρτα στον τηλεοπτικό αέρα, παρέα με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Αντελίνα έκανε έναν μικρό απολογισμό γεμάτο ωριμότητα: «Την πρώτη μας τούρτα τη σβήσαμε. Πάμε για τη δεύτερη. 42 ολόκληρα χρόνια. Όμορφα και κάποιες φορές δύσκολα. Όμως όλα δικά μου και τα λατρεύω. Ευγνώμων για κάθε χρόνο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τις ευχές σας. Πάμε για τα 142 να γίνει χαμός».

Η συνέχεια της ημέρας τη βρήκε περιτριγυρισμένη από τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα. Η Αντελίνα μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από το οικογενειακό πάρτι γενεθλίων, στέλνοντας το δικό της μήνυμα αγάπης: «Σας αγαπώ απέραντα όλους! Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, υγεία και ευλογία σε εσάς και τις οικογένειές σας!».

Φυσικά, από το πλευρό της δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύζυγός της, Χάρης Βαρθακούρης, με τον οποίο μετρούν ήδη 16 χρόνια ευτυχισμένου έγγαμου βίου και έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Μελωδία (γενν. 2010) και τη Λιόνα (γενν. 2012).

Σε ένα άκρως τρυφερό story, ο Χάρης εξέφρασε δημόσια τον έρωτά του με λόγια που συγκίνησαν: «Χρόνια πολλά, έρωτά μου! Στα 42 σου είσαι πιο όμορφη, πιο δυνατή και πιο ξεχωριστή από ποτέ. Σου εύχομαι υγεία, χαμόγελα, τα όνειρά μας να γίνονται πραγματικότητα και αμέτρητες στιγμές ευτυχίας. Σε ευχαριστώ που γεμίζεις τη ζωή μας με αγάπη και που είσαι η ψυχή της οικογένειάς μας. Να σε χαιρόμαστε πάντα και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε μαζί τις πιο όμορφες αναμνήσεις. Σε λατρεύω».