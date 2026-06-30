Ντέιβι Τσέις: To AIDS ήταν η αιτία θανάτου της «Σαμάρα» του The Ring

Η ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 35 ετών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντέιβι Τσέις, γνωστή ως η Σαμάρα στο «The Ring», πέθανε από AIDS σε ηλικία 35 ετών.
  • Ο θάνατός της ανακοινώθηκε δύο εβδομάδες μετά το συμβάν, με φυσικά αίτια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή του Λος Άντζελες.
  • Η χρόνια χρήση πολλαπλών ναρκωτικών ουσιών αναφέρεται ως επιβαρυντικός παράγοντας.
  • Πέθανε σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες στις 16 Ιουνίου, ενώ ήταν άστεγη.
  • Ο πατέρας της δήλωσε ότι ζούσε με τον σύντροφό της στο Λος Άντζελες πριν τον θάνατό της.

Η αιτία θανάτου της ηθοποιού Ντέιβι Τσέις, που έγινε γνωστή ως η φωνή της Λίλο στο «Lilo & Stitch» και ως η Σαμάρα στην ταινία τρόμου «The Ring», δόθηκε στη δημοσιότητα δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της.

Νταβέι Τσέις: Πέθανε μόλις στα 35 της χρόνια η «Σαμάρα» του The Ring

Σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία του ιατροδικαστή του Λος Άντζελες, η Ντέιβι Τσέις, πέθανε από AIDS. Ακόμα, ως σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας αναφέρεται η χρόνια χρήση πολλαπλών ναρκωτικών ουσιών. Ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε φυσικός και επήλθε σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το BBC, η Τσέις άφησε την τελευταία της πνοή στις 16 Ιουνίου, σε ηλικία 35 ετών. Ο πατέρας της, Τζον Ντέιβιντ Σβάλιερ, δήλωσε στους New York Times ότι η κόρη του ήταν άστεγη και ζούσε στο Λος Άντζελες μαζί με τον σύντροφό της πριν από τον θάνατό της.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο μάνατζέρ της, Τζον Ράιαν Τζούνιορ, είχε αναφέρει στο BBC ότι η ηθοποιός κατέληξε από σηψαιμία, έπειτα από επιπλοκές που προκάλεσε μηνιγγίτιδα, κατά τη νοσηλεία της σε νοσοκομείο της πόλης.
Ντέιβι Τσέις: To AIDS ήταν η αιτία θανάτου της «Σαμάρα» του The Ring

Ντέιβι Τσέις: To AIDS ήταν η αιτία θανάτου της «Σαμάρα» του The Ring
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