Νταβέι Τσέις: Πέθανε μόλις στα 35 της χρόνια η «Σαμάρα» του The Ring

Είχε νοσηλευτεί νωρίτερα στο Λος Άντζελες λόγω σοβαρού υποσιτισμού

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Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ηθοποιός Νταβέι Τσέις πέθανε στα 35 της χρόνια από μηνιγγίτιδα και σοβαρή λοίμωξη στο αίμα.
  • Είχε νοσηλευτεί νωρίτερα λόγω σοβαρού υποσιτισμού και είχε ξεκινήσει εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για ιατρικά έξοδα.
  • Γνωστή για τον ρόλο της ως Σαμάρα στο The Ring (2002) και τη φωνή της στη Λίλο στο Lilo & Stitch.
  • Η καριέρα της περιλάμβανε βραβεύσεις και συμμετοχές σε άλλες παραγωγές, αλλά προτιμούσε μια ήσυχη ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.
  • Αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης και είχε περάσει περιόδους αστεγίας.

Η ηθοποιός Νταβέι Τσέις πέθανε σε ηλικία 35 ετών, με τον σύντροφό της Ρόι Χερνάντεζ να επιβεβαιώνει ότι η αιτία θανάτου ήταν η μηνιγγίτιδα κι η σοβαρή λοίμωξη στο αίμα. Η γνωστή σε όλους μας «Σαμάρα» είχε νοσηλευτεί νωρίτερα στο Λος Άντζελες λόγω σοβαρού υποσιτισμού.

Η είδηση προκάλεσε θλίψη στον χώρο του θεάματος, καθώς η ηθοποιός είχε γίνει γνωστή διεθνώς μέσα από τον ρόλο της «Σαμάρα Μόργκαν» στην ταινία τρόμου The Ring του 2002. Ο χαρακτήρας της θεωρείται από τους πιο αναγνωρίσιμους στην ιστορία του κινηματογραφικού τρόμου.

Η Νταβέι Τσέις το 2008 σε πάρτι στο Λος Άντζελες

Η Νταβέι Τσέις το 2008 σε πάρτι στο Λος Άντζελες /Φωτογραφία AP Images/PHIL MCCARTEN

Η πορεία της στο animation

Η καριέρα της απογειώθηκε το 2002, όταν έδωσε τη φωνή της στη Λίλο στην ταινία της Disney Lilo & Stitch. Η ερμηνεία της βραβεύτηκε με Annie Award Καλύτερης Φωνητικής Ερμηνείας και η ίδια συνέχισε να συμμετέχει σε μεταγενέστερες παραγωγές του franchise, όπως τα Stitch! The Movie, Leroy & Stitch και Lilo & Stitch: The Series.

Παράλληλα, η Νταβέι Τσέις είχε δανείσει τη φωνή της στην Τσιχίρο Ογκίνο για την αγγλόφωνη έκδοση της ταινίας Spirited Away του Hayao Miyazaki. Είχε επίσης εμφανιστεί σε παραγωγές όπως το Donnie Darko και αργότερα στη σειρά Big Love.

Νταβέι Τσέις: Πέθανε μόλις στα 35 της χρόνια η «Σαμάρα» του The Ring

Η είδηση του θανάτου της

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το TMZ, ο θάνατός της αποδίδεται σε μηνιγγίτιδα και σοβαρή λοίμωξη του αίματος, που οδήγησε σε σηπτικό σοκ και πολυοργανική ανεπάρκεια. Η ηθοποιός είχε νοσηλευτεί νωρίτερα μέσα στον μήνα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, αντιμετωπίζοντας προβλήματα που σχετίζονταν με σοβαρό υποσιτισμό.

Όπως ανέφερε ο Roy Hernandez, η Chase είχε ξεκινήσει εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για τα ιατρικά της έξοδα μέσω GoFundMe

Νταβέι Τσέις: Πέθανε μόλις στα 35 της χρόνια η «Σαμάρα» του The Ring

Η διαδρομή από την επιτυχία στη σιωπή

Η Τσέις ξεχώρισε από μικρή ηλικία και κέρδισε διεθνή αναγνώριση με τη Σαμάρα Μόργκαν στο The Ring. Για την ίδια ερμηνεία τιμήθηκε το 2003 με το MTV Movie Award για Καλύτερο Villain, ενώ η συμμετοχή της στη Λίλο της Disney ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την παρουσία της στον χώρο του animation.

Πίσω από το μακιγιάζ και το κοστούμι της τρομακτικής «Σαμάρα», η Νταβέι Τσέις ήταν μια καλλονή

Πίσω από το μακιγιάζ και το κοστούμι της τρομακτικής «Σαμάρα», η Νταβέι Τσέις ήταν μια καλλονή /Φωτογραφία AP Images/DAN STEINBERG

Παρά την πρώιμη επιτυχία, ο μάνατζέρ της Τζον Ράιαν Τζούνιορ είχε δηλώσει στο Rolling Stone ότι επρόκειτο για εσωστρεφή άνθρωπο που δεν αναζητούσε τη δημοσιότητα και προτιμούσε μια πιο ήσυχη ζωή μακριά από τη βιομηχανία του θεάματος. Ο πατέρας της είχε επίσης επιβεβαιώσει στους New York Times ότι αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης κι είχε περάσει περιόδους αστεγίας στο Λος Άντζελες.

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