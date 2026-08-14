Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά

Ξέγνοιαστη βραδιά στο νησί

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Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
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Μια όμορφη οικογενειακή βραδιά στην Πάρο πέρασαν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, έχοντας στο πλευρό τους και τους γονείς του επιχειρηματία.

Το ζευγάρι συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στο αγαπημένο του νησί, με το φετινό καλοκαίρι να έχει ξεχωριστή σημασία για εκείνους, καθώς είναι το πρώτο που περνούν ως γονείς.

Κατερίνα Καινούργιου: Το γλυκό «μυστικό» για τον ύπνο της κόρης της

Το βράδυ της Πέμπτης 13 Αυγούστου, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μοιράστηκε στα social media ένα στιγμιότυπο από τη βραδινή οικογενειακή έξοδο για φαγητό. Στην παρέα ήταν και οι γονείς του, με τους οποίους ο ίδιος διατηρεί ιδιαίτερα στενή σχέση.

Τα πεθερικά της Κατερίνας Καινούργιου

Τα πεθερικά της Κατερίνας Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται πως έχει δημιουργήσει μια πολύ όμορφη σχέση με τα πεθερικά της και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για την οικογένεια του συντρόφου της.

Οι ημέρες στην Πάρο είναι μια ευκαιρία για όλους να περάσουν χρόνο μαζί, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Το πρώτο καλοκαίρι της Κατερίνας Καινούργιου ως μαμά

Για την Κατερίνα Καινούργιου, το φετινό καλοκαίρι είναι διαφορετικό και γεμάτο πρωτόγνωρα συναισθήματα. Η παρουσιάστρια απολαμβάνει για πρώτη φορά τις καλοκαιρινές διακοπές της ως μαμά, έχοντας στο επίκεντρο της ζωής της την κόρη της.

Μέσα από τις αναρτήσεις της από την Πάρο έχει δείξει πως ζει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της. Σε πρόσφατη ανάρτησή της, μάλιστα, είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Αυτές οι μέρες έχουν κάτι από ευτυχία…».

Κατερίνα Καινούργιου: «Αυτές οι μέρες έχουν κάτι από ευτυχία…»

Οι οικογενειακές στιγμές, οι βόλτες στο νησί και οι χαλαρές καλοκαιρινές βραδιές φαίνεται πως έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις φετινές διακοπές της, με την ίδια να απολαμβάνει κάθε στιγμή δίπλα στους ανθρώπους που αγαπά.

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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