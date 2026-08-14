Με τι καιρό θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο

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Σε Red Code η χώρα - Αναλυτικά οι περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο

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Πρώτη Δημοσίευση: 14.08.26, 18:03

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απαγορευτικά απόπλου ισχύουν λόγω ισχυρών ανέμων, με αναμενόμενες εντάσεις 7-8 μποφόρ και ριπές έως 131 χλμ/ώρα.
  • Δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις και αύριο, ανήμερα της Παναγίας, με αναμενόμενη βελτίωση από το βράδυ του Σαββάτου.
  • Σχεδόν μισή χώρα σε κατάσταση Red Code λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
  • Επικίνδυνες περιοχές περιλαμβάνουν Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη και άλλες, με προειδοποιήσεις για την αποφυγή ενεργειών που προκαλούν πυρκαγιά.
  • Πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική σε περίπτωση πυρκαγιάς και να αποφεύγουν επικίνδυνες δραστηριότητες.

Μέχρι τις 4 το απόγευμα παρέμειναν σε ισχύ απαγορευτικά απόπλου λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, ενώ και αύριο, ανήμερα της Παναγίας, οι συνθήκες στις θάλασσες θα είναι δύσκολες για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν.

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Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς, το απαγορευτικό που ίσχυε στο Καβοντόρο έληξε στις 7 το απόγευμα, καθώς οι άνεμοι έχουν πλέον υποχωρήσει, με την έντασή τους να πέφτει ακόμη και στα 8 μποφόρ.

κολυδάς

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, και το Σάββατο θα είναι μια δύσκολη ημέρα, καθώς οι άνεμοι θα παραμείνουν ιδιαίτερα ισχυροί. Οι βασικές εντάσεις θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα αγγίξουν τοπικά τα 131 χιλιόμετρα την ώρα στη δυτική Κρήτη και τα 129 χιλιόμετρα την ώρα στο Καβοντόρο.

Ο μετεωρολόγος του Star διευκρινίζει ότι, με βάση αυτή την ένταση των ανέμων, δεν αναμένεται γενικευμένο απαγορευτικό απόπλου. Ωστόσο, δεν αποκλείεται σε ορισμένες ζώνες, κυρίως εκτός των βασικών θαλάσσιων διαδρομών, οι άνεμοι να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του Αιγαίου.

Η εικόνα αυτή αναμένεται να διατηρηθεί έως και το απόγευμα του Σαββάτου. Όπως επισημαίνει, από τις απογευματινές ώρες οι άνεμοι θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν, ενώ η βελτίωση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη την Κυριακή.

Φωτιές: Σε Red Code η χώρα τον Δεκαπενταύγουστο

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Star, σχεδόν η μισή χώρα βρίσκεται αύριο στην κατηγορία 4, δηλαδή στον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η επικίνδυνη ζώνη εκτείνεται από την περιοχή του Έβρου και νοτιότερα, σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, την Εύβοια, την Αττικοβοιωτία, τη Φθιώτιδα, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι οι ιδιαίτερα ισχυρές ριπές των ανέμων στην ίδια ζώνη αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο, καθώς σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς οι φλόγες μπορούν να εξαπλωθούν πολύ γρήγορα.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή, όταν οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν και σταδιακά θα μειωθεί και ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Ειδικότερα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4) τίθενται οι ακόλουθες περιοχές:

  • H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  • Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας
  • Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου
  • Η Περιφέρεια Κρήτης
  • Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και το Άγιον Όρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

 

 

Από την Πολιτική Προστασία υπενθυμίζεται ότι η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

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