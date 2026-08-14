Καραλής για Τεντόγλου: Το νέο επικό τρολάρισμα μετά το viral με το μετάλλιο

Το χιούμορ δεν έλειψε από τον Εμμανουήλ Καραλή, λίγη ώρα μετά την εξασφάλιση της πρόκρισής του στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Έλληνας πρωταθλητής, εμφανώς ευδιάθετος στη μεικτή ζώνη, δεν έχασε την ευκαιρία να... τρολάρει τον καλό του φίλο, Μίλτο Τεντόγλου.

Αφορμή στάθηκε το viral περιστατικό που είχε πρωταγωνιστή τον Τεντόγλου μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο μήκος. Ο Έλληνας άλτης, μέσα στην ανεμελιά της στιγμής, έφυγε από τη μεικτή ζώνη χωρίς να πάρει μαζί του το μετάλλιό του, γεγονός που αντιμετώπισε φυσικά με το γνωστό του χιούμορ.

Ο Καραλής, λοιπόν, φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως ο ίδιος δεν πρόκειται να κάνει το ίδιο λάθος, εφόσον καταφέρει να ανέβει στο βάθρο.

«Να μην κάνω καμία βλακεία και εγώ. Όχι, σίγουρα θα το φέρω, εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, εγώ θα το φέρω, θα το μοιράσω σε όλο το στάδιο αν το πάρω και θα το φέρω και εδώ», είπε χαμογελώντας, αναφερόμενος φυσικά στον φίλο του.

Η ατάκα του προκάλεσε γέλιο και απέδειξε για ακόμη μία φορά το ιδιαίτερο δέσιμο που έχουν οι δύο κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, οι οποίοι συχνά πειράζουν ο ένας τον άλλον και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Όσον αφορά τη δική του εμφάνιση, ο Εμμανουήλ Καραλής χρειάστηκε μόλις μία προσπάθεια για να εξασφαλίσει την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του επί κοντώ. Μετά τον προκριματικό εμφανίστηκε αισιόδοξος, αλλά και συγκρατημένος ενόψει της μεγάλης μάχης.

«Νιώθω καλά, είμαι καλά. Μακάρι να πάνε όλα όπως έχω σκεφτεί με την ομάδα μου στον τελικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο «Μανόλο» γνωρίζει πως στον τελικό όλα μπορούν να κριθούν στις λεπτομέρειες, ωστόσο δηλώνει αποφασισμένος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

«Είμαι αθλητής αγώνων. Ελπίζω να μου βγει την Κυριακή, αλλά ό,τι και να γίνει εγώ θα δώσω το καλύτερο δυνατό», τόνισε.

Με καλή διάθεση, αυτοπεποίθηση και φυσικά το απαραίτητο χιούμορ, ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται πλέον για τον μεγάλο τελικό, έχοντας αφήσει ήδη τη δική του... προειδοποίηση για το μετάλλιο!