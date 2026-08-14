Ο Μανόλο τρόλαρε τον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον»

Η επική ατάκα για το μετάλλιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Αυγούστου
14.08.26 , 23:21 Γιάννης Βαρδής: Το τρυφερό φιλί με τη Νατάσα Σκαφίδα για τα γενέθλιά της
14.08.26 , 22:50 Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
14.08.26 , 22:27 Τροχαίο στην Πρέβεζα: «Πονούσα παντού» λέει η Ιταλίδα τραυματίας
14.08.26 , 21:39 ΗΠΑ: Καταγγελίες για εξάντληση των ναυτών στο αεροπλανοφόρο «Λίνκολν»
14.08.26 , 21:23 Με τι καιρό θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο
14.08.26 , 21:14 Ο Μανόλο τρόλαρε τον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον»
14.08.26 , 21:05 Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα στα Σελλιά – Ήχησε το «112» για εκκενώσεις οικισμών
14.08.26 , 20:55 Πάρος: Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» του Πολεμικού Ναυτικού στη γιορτή της Παναγίας
14.08.26 , 20:50 Lepas: Που μπορείτε να δείτε τα πάντα για τα μοντέλα της
14.08.26 , 20:41 Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
14.08.26 , 20:22 Λευκάδα: Ιστιοφόρο έπεσε σε ψαροκάικα στο λιμάνι του Καλάμου
14.08.26 , 19:26 Ολυμπιακός: Συνεχίζει κανονικά με Μεντιλίμπαρ και δυνατές μεταγραφές
14.08.26 , 19:06 Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
14.08.26 , 19:05 BMW: Το νέο εργοστάσιο μπαταριών από το μέλλον
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
Δανάη Μπάρκα για Χρήστο Χατζηπαναγιώτη: «Σ’ αγαπάω και είμαι περήφανη»
Μπόμπα - Τανιμανίδης: Ξανά στο Ελευθέριος Βενιζέλος - «Φέτος πάμε μακριά»
Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
Ο γιος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη πείνασε μετά τη θάλασσα –Ανάρπαστη η ντομάτα
Ρέβη: «Τα ταξίδια μου φαίνονταν όλα ίδια» – Η εξομολόγηση που ξεχωρίζει
Τζένη Μπαλατσινού: Η συγκινητική αναδρομή στον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου
Νέο Market Pass: Από 240 έως 1.200 € - Οι δικαιούχοι και το χρονοδιάγραμμα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Καραλής για Τεντόγλου: Το νέο επικό τρολάρισμα μετά το viral με το μετάλλιο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.
  • Ο Καραλής τρολάρει τον φίλο του Μίλτο Τεντόγλου για το περιστατικό που ξέχασε το χρυσό μετάλλιο του.
  • Δήλωσε ότι δεν θα κάνει το ίδιο λάθος και θα φέρει το μετάλλιο αν το κερδίσει.
  • Είναι αισιόδοξος και προετοιμασμένος για τον τελικό, δηλώνοντας αποφασισμένος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.
  • Ο Καραλής ετοιμάζεται με χιούμορ και αυτοπεποίθηση για τον αγώνα.

Το χιούμορ δεν έλειψε από τον Εμμανουήλ Καραλή, λίγη ώρα μετά την εξασφάλιση της πρόκρισής του στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Έλληνας πρωταθλητής, εμφανώς ευδιάθετος στη μεικτή ζώνη, δεν έχασε την ευκαιρία να... τρολάρει τον καλό του φίλο, Μίλτο Τεντόγλου.

Καραλής για Τεντόγλου: Το νέο επικό τρολάρισμα μετά το viral με το μετάλλιο

Αφορμή στάθηκε το viral περιστατικό που είχε πρωταγωνιστή τον Τεντόγλου μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο μήκος. Ο Έλληνας άλτης, μέσα στην ανεμελιά της στιγμής, έφυγε από τη μεικτή ζώνη χωρίς να πάρει μαζί του το μετάλλιό του, γεγονός που αντιμετώπισε φυσικά με το γνωστό του χιούμορ.

Μίλτος Τεντόγλου: Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά

Ο Καραλής, λοιπόν, φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως ο ίδιος δεν πρόκειται να κάνει το ίδιο λάθος, εφόσον καταφέρει να ανέβει στο βάθρο.

«Να μην κάνω καμία βλακεία και εγώ. Όχι, σίγουρα θα το φέρω, εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, εγώ θα το φέρω, θα το μοιράσω σε όλο το στάδιο αν το πάρω και θα το φέρω και εδώ», είπε χαμογελώντας, αναφερόμενος φυσικά στον φίλο του.

Η ατάκα του προκάλεσε γέλιο και απέδειξε για ακόμη μία φορά το ιδιαίτερο δέσιμο που έχουν οι δύο κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, οι οποίοι συχνά πειράζουν ο ένας τον άλλον και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Fly Athens: Χάλκινος ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5,81μ.

Όσον αφορά τη δική του εμφάνιση, ο Εμμανουήλ Καραλής χρειάστηκε μόλις μία προσπάθεια για να εξασφαλίσει την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του επί κοντώ. Μετά τον προκριματικό εμφανίστηκε αισιόδοξος, αλλά και συγκρατημένος ενόψει της μεγάλης μάχης.

«Νιώθω καλά, είμαι καλά. Μακάρι να πάνε όλα όπως έχω σκεφτεί με την ομάδα μου στον τελικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καραλής για Τεντόγλου: Το νέο επικό τρολάρισμα μετά το viral με το μετάλλιο

Ο «Μανόλο» γνωρίζει πως στον τελικό όλα μπορούν να κριθούν στις λεπτομέρειες, ωστόσο δηλώνει αποφασισμένος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

«Είμαι αθλητής αγώνων. Ελπίζω να μου βγει την Κυριακή, αλλά ό,τι και να γίνει εγώ θα δώσω το καλύτερο δυνατό», τόνισε.

Με καλή διάθεση, αυτοπεποίθηση και φυσικά το απαραίτητο χιούμορ, ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται πλέον για τον μεγάλο τελικό, έχοντας αφήσει ήδη τη δική του... προειδοποίηση για το μετάλλιο!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ
 |
MANOLO
 |
ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιαννης Βαρδής - Νατασα Σκαφιδα
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Βαρδής: Το τρυφερό φιλί με τη Νατάσα Σκαφίδα για τα γενέθλιά της
Σίσσυ Χρηστίδου - Γιάννης Χρηστίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
Ιωάννα Μαλέσκου
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
Πηνελόπη Πλάκα
Celebrities & Gossip Νεα
Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
Ιωάννα Μπούκη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Μπούκη: Οι πόζες με μαύρο μπικίνι στα κρυστάλλινα νερά
Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής
Celebrities & Gossip Νεα
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ο γιος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη πείνασε μετά τη θάλασσα –Ανάρπαστη η ντομάτα
Τζένη Μπαλατσινού
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Μπαλατσινού: Η συγκινητική αναδρομή στον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου
Ελένη Τσολάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Τσολάκη: Άδραξε την ευκαιρία να γυμναστεί όσο η κόρη της κοιμόταν!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top