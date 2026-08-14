Στην Πάρο βρίσκεται η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», η πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου Belharra, το καμάρι του Πολεμικού μας Ναυτικού, προκειμένου να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον Δεκαπενταύγουστο.

Κάθε χρόνο ένα πλοίο του Στόλου δίνει το «παρών» στο νησί και φέτος η επιλογή έγινε στη νέα, υπερσύγχρονη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ».

Στα πλάνα καταγράφεται η εντυπωσιακή είσοδος της φρεγάτας στο λιμάνι της Πάρου, παρά τους δυνατούς ανέμους και τα μποφόρ που επικρατούν στην περιοχή.

Η ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με τις νέες φρεγάτες Belharra συνεχίζεται. Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα και η δεύτερη φρεγάτα, ο «ΝΕΑΡΧΟΣ», η οποία ολοκληρώνει σταδιακά τις δοκιμές της στη Γαλλία.

Μέχρι το καλοκαίρι του επόμενου έτους αναμένεται να ακολουθήσει και η τρίτη φρεγάτα Belharra, ο «ΦΟΡΜΙΩΝ».

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Πού θα βρίσκονται οι πολιτικοί αρχηγοί τον Δεκαπενταύγουστο

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας στις αυριανές θρησκευτικές εκδηλώσεις για τη γιορτή της Παναγίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά, στην Ημαθία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στα Χανιά, ενώ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παραστεί στις εκδηλώσεις στην Πάρο.