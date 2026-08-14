Λευκάδα: Ιστιοφόρο έπεσε σε ψαροκάικα στο λιμάνι του Καλάμου

Σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, όταν ένα τουριστικό ιστιοφόρο με επτά επιβάτες έχασε τον έλεγχο και ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, προσκρούοντας με δύναμη σε ελλιμενισμένα σκάφη.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, καταγράφεται η στιγμή της πρόσκρουσης. Ευτυχώς, στα σκάφη που χτυπήθηκαν δεν βρίσκονταν άνθρωποι, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί.

Ο καπετάνιος του ιστιοφόρου οδηγήθηκε στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τον έλεγχο του σκάφους, μάλιστα ενώ αυτό βρισκόταν ήδη μέσα στο λιμάνι.

Βυθίστηκε καταμαράν στις Φλέβες – Επιχείρηση διάσωσης δέκα ατόμων

Αίσιο τέλος είχε την ίδια ώρα ένα ακόμη περιστατικό στον Σαρωνικό, όταν καταμαράν που έπλεε ανοιχτά από τις Φλέβες άρχισε να βάζει νερά και τελικά βυθίστηκε.

Στο σκάφος επέβαιναν οκτώ αλλοδαποί και δύο μέλη του πληρώματος. Στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ, με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες να προκαλούν το πρόβλημα στο καταμαράν.

Οι επιβαίνοντες εξέπεμψαν σήμα κινδύνου. Για καλή τους τύχη, σε κοντινή απόσταση έπλεε θαλαμηγός, από την οποία κατέβηκε το tender και περισυνέλεξε τους δέκα ανθρώπους.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης δύο πλωτά του Λιμενικού. Όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη μαρίνα της Βουλιαγμένης και είναι καλά στην υγεία τους.

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