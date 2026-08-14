Λευκάδα: Ιστιοφόρο έπεσε σε ψαροκάικα στο λιμάνι του Καλάμου

Δεν υπήρξαν τραυματίες

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Λευκάδα: Ιστιοφόρο έπεσε σε ψαροκάικα στο λιμάνι του Καλάμου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό ναυτικό ατύχημα στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα με τουριστικό ιστιοφόρο που προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη.
  • Επτά επιβάτες στο ιστιοφόρο, χωρίς τραυματισμούς καθώς δεν υπήρχαν άνθρωποι στα χτυπημένα σκάφη.
  • Ο καπετάνιος του ιστιοφόρου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στο Λιμεναρχείο Λευκάδας.
  • Βυθίστηκε καταμαράν στις Φλέβες, με δέκα επιβαίνοντες που διασώθηκαν από θαλαμηγό και πλωτά του Λιμενικού.
  • Οι επιβαίνοντες του καταμαράν είναι καλά στην υγεία τους, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, όταν ένα τουριστικό ιστιοφόρο με επτά επιβάτες έχασε τον έλεγχο και ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, προσκρούοντας με δύναμη σε ελλιμενισμένα σκάφη.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, καταγράφεται η στιγμή της πρόσκρουσης. Ευτυχώς, στα σκάφη που χτυπήθηκαν δεν βρίσκονταν άνθρωποι, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί.

Ο καπετάνιος του ιστιοφόρου οδηγήθηκε στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τον έλεγχο του σκάφους, μάλιστα ενώ αυτό βρισκόταν ήδη μέσα στο λιμάνι.

Βυθίστηκε καταμαράν στις Φλέβες – Επιχείρηση διάσωσης δέκα ατόμων

Αίσιο τέλος είχε την ίδια ώρα ένα ακόμη περιστατικό στον Σαρωνικό, όταν καταμαράν που έπλεε ανοιχτά από τις Φλέβες άρχισε να βάζει νερά και τελικά βυθίστηκε.

Στο σκάφος επέβαιναν οκτώ αλλοδαποί και δύο μέλη του πληρώματος. Στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ, με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες να προκαλούν το πρόβλημα στο καταμαράν.

Οι επιβαίνοντες εξέπεμψαν σήμα κινδύνου. Για καλή τους τύχη, σε κοντινή απόσταση έπλεε θαλαμηγός, από την οποία κατέβηκε το tender και περισυνέλεξε τους δέκα ανθρώπους.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης δύο πλωτά του Λιμενικού. Όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη μαρίνα της Βουλιαγμένης και είναι καλά στην υγεία τους.

Δες ολόκληρο το κεντρικό δελτίο του Star

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