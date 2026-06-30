Δανάη Παππά: «Εστιάζω στους φίλους μου και τις σχέσεις που έχω στη ζωή μου»

Οι σκέψεις της για δημιουργία οικογένειας και η ψυχοθεραπεία

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Δανάη Παππά: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή The 2night Showi

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Παππά εστιάζει στις σχέσεις με τους φίλους της και τη δημιουργία οικογένειας, αν και η επιθυμία της έχει μειωθεί.
  • Αναγνωρίζει ότι δεν ήταν έτοιμη για οικογένεια στο παρελθόν και τώρα εργάζεται περισσότερο με τον εαυτό της.
  • Απολαμβάνει τον ρόλο της θείας και νονάς, καθώς οι φίλες της αποκτούν παιδιά.
  • Έχει θέσει καλύτερα όρια στη ζωή της, αποφεύγοντας καταστάσεις που την κάνουν να νιώθει άβολα.
  • Η ψυχοθεραπεία που έχει κάνει στο παρελθόν την έχει βοηθήσει να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό της.

Η Δανάη Παππά μίλησε για τις προτεραιότητές της, τις σκέψεις της για δημιουργία οικογένειας και την ψυχοθεραπεία που έχει κάνει στο παρελθόν. 

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«Περνάει από το μυαλό μου η σκέψη να δημιουργήσω οικογένεια. Νομίζω παλιότερα περνούσε πολύ πιο έντονα απ' ό,τι τώρα. Τώρα κάπως έχω στραφεί στους φίλους μου και στις σχέσεις που έχω στη ζωή μου. Έχω στραφεί εκεί και με έχει βολέψει πολύ», παραδέχτηκε η ηθοποιός στην εκπομπή «The 2night Show».

«Νιώθω ότι δεν κοίταγα εμένα πριν. Το τι συμβαίνει μέσα μου, το πώς εγώ αντιμετωπίζω τα πράγματα και πραγματικά δεν ήμουν έτοιμη για να κάνω ένα τέτοιο βήμα. Και τώρα που το συνειδητοποίησα, δουλεύω πιο πολύ με μένα. Για να είμαι έτοιμη όταν και εφόσον κι αν. Που με έχει βολέψει πάρα πολύ το ότι οι φίλες μου κάνουν παιδιά, οπότε εγώ μπορώ να είμαι η τέλεια θεία ή η νονά, στην προκειμένη. Και έχω την επαφή με τα παιδιά που τα λατρεύω, τα αγαπώ», πρόσθεσε με αφορμή την προβολή μιας φωτογραφίας με τη βαφτιστήρα της. 

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δουλειά που έχει κάνει με τον εαυτό της και το πώς έχει βελτιώσει κάποια πράγματα στη ζωή της. «Νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει να θέτω όρια καλύτερα όρια κι αυτό με ξεκουράζει. Δε χρειάζεται να λέω “ναι” σε όλα, δε χρειάζεται να επιτρέπω καταστάσεις που με κάνουν να νιώθω άβολα ή άσχημα», σημείωσε. 

H Δανάη Παππά καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show»

H Δανάη Παππά καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show»

Τέλος, είπε πως έχει κάνει ψυχοθεραπεία στο παρελθόν και τη βοήθησε πάρα πολύ. «Μου δημιούργησε πολλά νεύρα στην αρχή. Ανοίγεσαι εκείνη την ώρα, σκαλίζεις πράγματα που σε πονάνε ή μπορεί την ώρα που μοιράζεσαι μια ιστορία με τον θεραπευτή κάτι μέσα σου να το καταλαβαίνεις μόνος σου και μετά γυρνάς στο σπίτι και επειδή είναι πολύ έντονο – δεν είναι εύκολο να σκάβεις το μέσα σου και χωρίς να κρίνεις τον εαυτό σου να ακούς αυτά που σου έχουν συμβεί- χρειάζεται χρόνος να κάτσουν μέσα σου και να τα επεξεργαστείς. Με τον καιρό, ηρέμησε όλο αυτό», εξήγησε. 

Η σειρά «Άγιος Έρωτας» στην οποία πρωταγωνιστούσε η Δανάη Παππά στον ρόλο της Χλόης Μαρκοπούλου ολοκληρώνεται φέτος. Ωστόσο, αποκάλυψε πως θα συμμετέχει  σε μια νέα δραματική σειρά του Alpha.

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