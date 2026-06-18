H Δανάη Παππά αποκάλυψε πώς συνέβη το ατύχημα με το πόδι της πριν λίγο καιρό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να κινείται με μπότα και πατερίτσες.

«Είμαι πολύ καλύτερα, σε ευχαριστώ. Είχα 20 μέρες να ξεκουραστώ και το έσπασα την πρώτη μέρα από τις 20, αλλά όλα καλά», είπε αρχικά η ηθοποιός στο Happy Day.

«Στραβοπάτησα στον δρόμο. Περπατούσα με flat παπούτσια σε flat έδαφος και απλά έκανε το πόδι μου τσακ τσακ και έσπασε, ράγισε σε δύο σημεία», αποκάλυψε.

Η είδηση για το ατύχημά της είχε γίνει γνωστή τον περασμένο Απρίλιο μέσα από ένα βίντεο στα social media, στο οποίο εμφανιζόταν στα γυρίσματα του «Άγιου Έρωτα» με πατερίτσες.

«Όλοι οι άνθρωποι γύρω μου αντιδράσανε πολύ ψύχραιμα και στο γύρισμα ήταν τα τελευταία γυρίσματα του Άγιου Έρωτα, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ, γιατί έπρεπε να αλλάξουμε λίγο το κείμενο αναλόγως. Δεν μπορούσα να κουνηθώ, ήμουνα με πατερίτσες και μπότα», είπε, σημειώνοντας πως επειδή κινείται πολύ, το να μένει σταθερή κάπου και να μην κουνιέται «την κατέστρεψε».

Στο σπίτι τη βοηθούσαν λίγο οι φίλες της, αλλά επειδή δεν της αρέσει να ζητάει βοήθεια, προτιμούσε να κάνει μόνη της ό,τι χρειαζόταν.

«Οπότε ήμουνα στο σπίτι με τις πατερίτσες και με την μπότα και πήγαινα στα σκαλιά έτσι και πάλευα και κρατιόμουνα. Αλλά να σου πω κάτι; Δυο μέρες ήταν. Το συνήθισα, βρήκα τα πατήματά μου, ακριβώς στο σημείο που πρέπει να πιάνω και τα κατάφερα», εξήγησε.

Τέλος, απάντησε πάντως πως δε σκοπεύει να βρει έναν νέο έρωτα… στις διακοπές. «Δεν είναι αυτή τη στιγμή στη λίστα με τις προτεραιότητές μου, αλλά παίρνω την ευχή σου και τη βάζω στο συρτάρι», είπε.

Τα γυρίσματα για τη «Χλόη» του «Άγιου Έρωτα» ολοκληρώθηκαν και η ηθοποιός θα βρίσκεται σε περιοδεία με τους συντελεστές της παράστασης «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθείτο».

